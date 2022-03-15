İK'da bu hafta

● Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Sabancı Üniversitesi’nde MBA’ini tamamlayan Elif Göktaş, çalışma hayatına 1995 yılında Koç Holding’de başladı. Ardından sırasıyla AC Nielsen, Alman Schöller Dondurma, Danone, Sabancı Holding, Mey Diageo, Doğtaş-Kelebek Mobilya’da yöneticilik yaptı. Beymen Group’a katılmadan önce son beş yıldır McDonald’s Türkiye CMO’su olarak görev yapan Elif Göktaş, kariyeri süresince liderlik ettiği projelerle pek çok ödül kazandı. McDonald’s Türkiye’deki son görevindeki projesiyle McDonald’s’ın dünya çapında faaliyet gösterdiği 119 ülke arasında Türkiye, ‘müşteri sayısını en hızlı arttıran ülke’ seçildi ve ‘Circle of Excellence’ global performans ödülünün sahibi oldu. Beymen Group Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı olarak Beymen bünyesinde bulunan yabancı markaların ve Beymen Collection, Academia, Beymen Club markalarının pazarlama ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, medya ilişkileri, etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanlarındaki çalışmaları yönetecek olan Elif Göktaş, ayrıca küresel gelişmelerle uyumlu olarak grubun perakende sektöründeki liderliğini sürdürecek, inovasyonların markalara uyarlanmasına yönelik çalışmalara da önderlik yapacak.

● 2010 yılında kurulan takdir ve ödüllendirme sisteminin lider markası Momento’da üst düzey atama gerçekleşti. Momento’da Genel Müdürlüğe finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapmış ve başarılı çalışmalara imza atmış Esra Güler atandı. Findexable’ın yaptığı araştırmaya göre sadece kadınlar tarafından kurulan FinTech’lerin oranı yüzde 1,5 iken; FinTech sektöründe yönetim kurulu üyelerinin yüzde 11’i ve şirket yöneticilerinin yüzde 19’u kadın yöneticilerden oluşuyor. FinTech sektöründeki kadın CEO’ların oranı ise yüzde 5,6 seviyesinde bulunuyor. Kadın kurucusu, yöneticisi ve kadın çalışan oranıyla FinTech sektörüne örnek olan Momento, yüzde 60 kadın çalışan oranıyla kadın istihdamına verdiği önemi kanıtlıyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde tamamlayan Esra Güler, iş hayatına 1997 yılında Türkiye’nin ilk bankacılık çağrı merkezlerinden Pamukbank Dialog’ta başladı. 2022 itibarıyla insan kaynaklarını ödeme sistemleri ve fi nansal teknolojilerle buluşturan Momento A.Ş’de Genel Müdür olarak göreve başlayan Güler, Türkiye Kalite Derneği üyesi olmasının yanı sıra evli ve 1 kız çocuğu annesidir.

● İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Ebru Vardar, kariyerine Vestel’de başladı. 1997 yılında Arthur Andersen şirketinde İK danışmanı olarak kariyerine devam eden Vardar, 6 yıllık danışmanlık deneyimi boyunca farklı sektörlerde birçok yeniden yapılanma projesinde çalıştı. 2003 yılı itibarıyla Ernst & Young şirketinde İK Direktörü rolünü üstlendi ve İK süreçlerinin yeniden yapılanmasını sağladı. 2013 yılında Yapı Kredi Bankası’na geçerek İK Direktörlüğü görevini üstlenen Vardar, bankada işe alımdan başlayarak birçok İK fonksiyonun yönetimini üstlendi. Kariyeri boyunca kurum kültürü, işveren markası, performans yönetimi ve ödüllendirme sistemleri, işe alma, yetenek yönetimi konularında projeler yapmış olan Vardar son olarak Boyner Büyük Mağazacılık şirketinden Odeabank İnsan Kaynakları Direktörlüğüne geçiş yapmıştı.