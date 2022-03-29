İK'da bu hafta

Gamze Arbak, Philips Türkiye Genel Müdürü olarak atandı

Gamze Arbak, 2007 yılında Doğu Avrupa Bölgesi Satış Pazarlama Müdürü olarak Philips’e katıldı. 2011 yılında Almanya Philips Global Pazarlama Merkezi’ne Latin Amerika ve Avrupa’dan Sorumlu Pazar Geliştirme Müdürü olarak atanan Arbak, 2013 – 2019 yılları arasında Philips Orta Doğu ve Türkiye Ultrason Pazarlama Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Philips Türkiye Sağlık Sistemleri Pazarlama Direktörlüğü görevine gelen Arbak, 2021 yılından itibaren ise Philips Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Ultrason ve Bilgisayarlı Tomografi Pazarlama Direktörü olarak çalışıyordu. Gamze Arbak, Philips’e katılmadan önce sağlık sektöründe klinik, satış ve pazarlama rolleri ağırlıklı olmak üzere farklı fi rmalarda görevler üstlendi. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olan Gamze Arbak, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.

Samsung Electronics Türkiye'de Mobil İş Birimi Pazarlama Yönetimi Grup Müdürlüğü'ne Gökhan Alacahanlı getirildi

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Gökhan Alacahanlı, kariyerine, Repro Reklam Ajansı’nda başladı. Alacahanlı, sırasıyla TBWA\ ISTANBUL, Havas Worldwide İstanbul, VMLY&R’da Marka Direktörlüğü, Takım Liderliği ve İş Geliştirme Müdürlüğü gibi farklı pozisyonlarda önemli sorumluluklar aldı. Samsung Electronics Türkiye Ailesi’ne Mobil İş Birimi Pazarlama Yöneticisi olarak Eylül 2016 itibarıyla katılan Alacahanlı, 5 yılı aşkın süredir pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında birçok önemli görev üstlendi. Alacahanlı, Ekim 2018’den bu yana Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ekip Lideri olarak görev yapıyordu.

Türkiye'nin köklü sigorta şirketlerinden Aksigorta'nın insan kaynakları yapılanmasında bir değişim gerçekleşti

Aksigorta, yeni dönemde İK organizasyon yapısında değer yaratacak bir değişim gerçekleştirdi. Yeni ortaklık yapısıyla birlikte AgeSa ile birçok konuda sinerji yaratan çalışmalarına devam eden iki şirketin, en iyi İK uygulamalarını paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı sağlamak üzere insan kaynakları organizasyonlarını birlikte yönetme kararı alındı. Halihazırda AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Burak Yüzgül, rolüne ilaveten Aksigorta’nın da İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenerek her iki şirketin İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik fonksiyonlarından sorumlu olacak.

Polisan Holding, uluslararası şirketlerde 17 yıl finans pozisyonlarında görev yapmış, Tolga Üzümcü'yü CFO görevine getirdi

Tolga Üzümcü, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına Deloitte’ta başlayan Üzümcü, 2004-2008 yılları arasında Deloitte İstanbul ofi sinde çalıştıktan sonra Deloitte’un Global Mobility Program’ına seçilmiş ve yaklaşık iki yıl boyunca Deloitte Lüksemburg ofi sinde çalışmıştır. 2011 yılında Deloitte İstanbul ofi sine dönerek 2014 yılına kadar çalışmıştır. 2014 yılında Borajet Havayolları’nda çalışmaya başlamış ve 3 yıl boyunca Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2017-2022 yılları arasında TAV Havalimanları Holding bünyesinde bulunan TAV İşletme Hizmetleri şirketinde CFO olarak görev yapmıştır. 2019 yılında İcra Kurulu üyesi olarak atanan Üzümcü, 23 ülkede 36 şirketin fi nans operasyonlarını kurmuş ve yönetmiştir. Aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri’nin Zurich, Almanya ve Umman şirketlerinin “Managing Director” görevlerini üstlenmiştir. SMMM, ACCA, CMA ve SPK bağımsız denetim lisansı bulunan Tolga Üzümcü, 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Polisan Holding’de CFO olarak göreve başlamıştır.