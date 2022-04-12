İK'da bu hafta

● İstegelsin’in yeni CIO’su Özlem Topçakan oldu

Online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren istegelsin, üst düzey yönetim kadrosuna başarılı bir ismi daha ekledi. Alanında uzman Özlem Topçakan, şirkette CIO (Bilişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) olarak görevini sürdürecek. 20 seneyi aşkın tecrübesiyle sektörün başarılı isimlerinden olan Özlem Topçakan, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine 1997-1999 yılları arasında Neptun Bilgi İşlem’de internet üzerinde uygulamalar geliştirerek başlamıştır. Ardından bankacılık sektörüne adım atan Topçakan, 1999-2002 yılları arasında Fortis Bank’ta bankacılık uygulamaları ve iş zekâsı ekiplerinde teknoloji çözümleri geliştiricisi olarak çalışmıştır. 2002- 2015 yılları arasında telekom sektöründe çalışan Özlem Topçakan, öncelikle Aria’da Kıdemli Datawarehouse Uzmanı olarak çalışmış, ardından Aria ve Aycell birleşmesi sonrasında da BI ve Datawarehouse Çözümleri Bölüm Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Takip eden dönemde Avea’da CRM ve Satış Geliştirme Bölüm Müdürü, Satış Çözümleri ve İş Süreci Bölüm Müdürü olarak görev almıştır. 2015-2017 yılları arasında Türk Telekom grubu bünyesinde Avea (mobil), Türk Telekom (sabit) ve TTnet (geniş bant) operasyonlarının birleştirilmesi sırasında ve sonrasında sorumlu İş Analizi Direktörü ve Gelir Yönetimi çözümlerinden sorumlu Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Türk Telekom’dan ayrıldıktan sonra Kafein Teknoloji şirketinde Vodafone Projelerinden Sorumlu Müdür olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2018 yılından bu yana da Kron Telekom şirketinde Ürün Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Özlem Topçakan, 2022 Nisan ayı itibariyle istegelsin CIO’su olarak atanmıştır.

● Türkiye’nin öncü ve lider sadakat sistemleri şirketi Momento’nun Satış ve İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç oldu

2010 yılında kurulan yeni nesil FinTech oyuncularından takdir ve ödüllendirme sisteminin lider markası Momento’da üst düzey atama gerçekleşti. Momento’da Satış ve İş Geliştirme departmanlarından sorumlu yönetici unvanı ile çalışmalarını sürdüren Emrah Gövenç; şirketin Satış ve İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi’nde Dijital Pazarlama bölümünde tamamlayan Emrah Gövenç, üniversite eğitimi sırasında Güney Kore Hyundai’de staj, AIESEC İstanbul Şubesi’nde yöneticilik, AIESEC Amerika ve Almanya Genel Merkezi’nde proje bazlı görevlerde yer aldı. Profesyonel iş hayatına 2011 yılında Inveon’da İş Çözümleri Yetkilisi olarak başlayan Gövenç, 2012 yılında Momento’da Kurumsal Satış Yetkilisi ardından da Microsoft Türkiye’de İş Ortakları Yöneticiliği görevlerini üstlendi. Momento’da 2018 yılından bu yana Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak görevine devam eden Gövenç, 2022 Mart ayı itibariyle ise Satış ve İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

● Multinet Up’ın yeni genel müdürü Ali Emre Sever oldu

4 Nisan 2022 itibarıyla Multinet Up’ın Genel Müdürlüğü görevini üstelenecek olan Ali Emre Sever, lisans eğitimini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Aynı yıl başladığı uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young’da Kıdemli Denetim Müdürü olarak 2013 yılına kadar çalıştı. Sever, iki yıl kadar çalışmalarını Türk Philips’te Ortadoğu ve Türkiye’den sorumlu Kıdemli Finansal Kontrol Müdürü olarak yürüttü. Ardından 2015 yılında, takip sistemleri sektöründe faaliyet gösteren teknoloji firması Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.’nin önce Mali İşler Grup Direktörlüğü, 2020 yılında ise Mobiliz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

● Johnson & Johnson MedTech Türkiye ve MISSA (Magreb, İran, Sahra Altı Afrika) Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Refik Öner, Johnson & Johnson MedTech NORDICS (İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda) Genel Müdürü olarak atandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Refik Öner, Johnson & Johnson’a katılmadan önce, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser ve Koç Grubu şirketlerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Yaklaşık 25 yıllık iş yaşantısında, Türkiye, Birleşik Krallık, Kıta Avrupası, ABD, Ortadoğu, Afrika gibi birçok coğrafyadaki farklı iş birimlerinde artan sorumluluklarla yöneticilik yapan Öner, çok çeşitli deneyimler ile dolu bir kariyer geçmişine sahip. Refik Öner, Johnson & Johnson MedTech organizasyonuna, Gelişmekte Olan Pazarlar Strateji ve Operasyon Koordinasyon Direktörü göreviyle 2018 yılında katıldı. Öner, 2019 yılında Johnson & Johnson MedTech Türkiye ve MISSA Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Refik Öner, 1 Nisan 2022 itibarıyla Johnson & Johnson MedTech NORDICS (İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda) Genel Müdürlüğü görevine atandı.