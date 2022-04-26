İK'da bu hafta

Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Buse Aksu Özgen, Sütlü İçecekler Stratejik İş Birimi Strateji Geliştirme Müdürü olarak İsviçre’ye atandı.

Nestlé Türkiye çatısı altında 20 yıllık tecrübesi ile Nestlé Türkiye Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Buse Aksu Özgen, kariyerine Nestlé Genel Merkezde Sütlü İçecekler Stratejik İş Birimi Strateji Geliştirme Müdürü olarak devam edecek. Nestlé Türkiye’nin ilham veren kadın liderleri arasında yer alan Özgen, Nisan ayı itibarı ile sütlü içecekler iş birimi için küresel stratejilerin belirlenmesine ve süreçlerinin yönetimine katkıda bulunacak. Ayrıca yeni fırsatlar ve iş modelleri geliştirmekten de sorumlu olacak. Kariyerine başladığı Nestlé Türkiye’de çok çeşitli kategori ve fonksiyonda görev aldığını ifade eden Buse Aksu Özgen görev değişimi hakkında “İş dünyasına 20 yıl önce Nestlé Türkiye’nin gençlere kapılarını açtığı bir kariyer geliştirme programı ile adım attım. Bugüne kadar şirketin hemen her kategorisinde ve pek çok ticari fonksiyonunda tecrübe edinme fırsatı yakaladım. 2018 yılından bu yana ise Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü olarak ekibimle beraber heyecan verici işlere imza attık. Yeni görevimi çok daha büyük bir sorumlulukla ancak aynı heyecan ve enerjiyle İsviçre’den sürdüreceğim. Bugüne kadar bana destek olan tüm Nestlé Türkiye Ailesine ve ekibime teşekkür ederim” dedi.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdürlük görevine Murat Atalay getirildi. 1973 yılında Ankara’da doğan Murat Atalay, yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde tamamladı. 1996 yılında Türkiye İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Atalay, çeşitli şube ve Genel Müdürlük birimlerinde uzman ve yönetici olarak görev yaptı. Türkiye İş Bankası’nı temsilen, Anadolu Hayat Emeklilik’te ve Erişim Müşteri Hizmetleri’nde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Atalay, 2011 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürlüğü görevini üstlendi. 1 Kasım 2014’te Anadolu Hayat Emeklilik’e Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Murat Atalay, 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürlük görevine getirildi.

Abdi İbrahim, İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı görevine, deneyimli insan kaynakları profesyoneli Deniz Daver’i getirdi.

İş yaşamına Nicholson International’da başlayan Daver, sonrasında sırasıyla Ernst & Young’da İnsan Kaynakları Danışmanı ve GlaxoSmithKline’da İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev aldı. Daver, 2010 yılından itibaren kariyerine Mavi Jeans’te devam etmiş; Türkiye ve Uluslararası İnsan Kaynakları Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü olarak görev yapmıştır. İnsan ve Kültür Grup Başkanı olarak Abdi İbrahim bünyesine katılan Deniz Daver, bilgi ve tecrübeleriyle Türk ilaç sektörünün lider kuruluşunun gelecek yolculuğuna katkı sunacak.

Turkcell’in kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti veren Dijital İş Servisleri şirketinin Genel Müdürlüğüne Gürkan Arpacı atandı.

Gürkan Arpacı, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 2010 yılında Cornell Üniversitesi Stratejik Yönetim Programı’nı tamamladı. İş hayatına Schneider Electric’te başlayan Arpacı, Turkcell’in kurulum aşamasında Teknoloji bölümünde çalıştıktan sonra, 1995- 1998 yılları arasında EreNet ve EreSis şirketlerinin Kurucu Ortağı ve Yöneticisi olarak görev aldı. Sonrasında Global One’da (Ex-Equant) Kıdemli Danışman, 2000-2008 yılları arasında da HP’de Network ve Servis Sağlayıcılar Kurumsal Müşteriler Bölüm Müdürü olarak çalışan Arpacı, 2008 yılında Türk Telekom’da Kurumsal Müşteri Segmentlerinin yapılandırılmasından sorumlu direktör olarak göreve başladı. 2015 yılının sonuna kadar Türk Telekom, TTNET ve Avea şirketlerinin KOBİ, Orta & Büyük Ölçekli ve Stratejik olmak üzere tüm kurumsal segmentlerini, Innova ile grup sinerjisi de dahil olmak üzere yöneten Arpacı, 2015 yılından bu yana Turkcell’de Stratejik Müşteriler Yönetimi Direktörü olarak görevini sürdürüyordu.