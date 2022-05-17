İK'da bu hafta

2016 yılından bu yana Parapara’da CTO olarak görev yapan ve aynı zamanda şirket ortaklarından olan Emre Kenci, Papara’nın yeni CEO’su oldu. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Emre Kenci, Microsoft’ta kıdemli mühendis olarak çalışmış, BtcTurk ve BTCTrader’da ortak ve CTO olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu Papara’da CTO olarak görevini sürdürürken, yeni ürünlerin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. Emre Kenci Nisan 2022 itibarıyla Papara’nın yeni CEO’su olarak çalışmalarına devam edecek.

Hana Jalel, Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Jalel, aynı üniversitede Ekonomi master programını tamamladı. Kariyerine telekomünikasyon sektöründe başlayan Jalel, Alcatel-Lucent şirketinde finans alanında farklı roller üstlendi. Vodafone ailesine 2007 yılında katılan Hana Jalel, Vodafone Türkiye’de ve Vodafone Grubu bünyesinde Ticari Finans Direktörlüğü, Güney Avrupa Bölgesi Denetim Direktörlüğü ve Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü gibi çeşitli roller üstlendi. Vodafone Türkiye’nin büyüme performansının ivme kazanmasında ve sürdürülebilir kâr marjı performansının yönetiminde önemli bir rol oynadı. Şirketin çeşitli verimlilik programlarına liderlik eden ve yeni iş kollarının faaliyete geçmesine katkıda bulunan Jalel, dijitalleşme süreçlerine de öncülük etti. İç Denetim alanında farklı ülkelerden gelen kişilerden oluşan bir ekibe liderlik eden Jalel, Güney Avrupa ülkelerinde iç kontrol ortamının güvence altına alınmasını sağladı.

Ersin Arslan, FLO'nun Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı oldu

Ersin Arslan, İstanbul Üniversite si’nde Ekonomi eğitimi aldıktan sonra ABD’de Troy State Üniversitesi MBA programını tamamladı. Profesyonel olarak iş hayatına FedEx’te Bölge Satış Yöneticisi olarak başlayan Ersin Arslan, Adidas, Mavi Jeans gibi pek çok global ve yerel markada farklı yönetim kademelerinde görev aldı. Arslan, FLO’daki görevine başlamadan önce Levi Strauss & Co’da beş yıl boyunca Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Mert Cihangir, FLO'nun Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı

FLO’da daha önce Uluslararası Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Mert Cihangir, Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Cihangir yeni görevinde, Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma vizyonu ile yurt dışı yatırımlarına hız veren FLO’nun yeni kıtalara açılması ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşması için öncü iş birliklerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Mert Cihangir 1999 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu. Perakende ve toptan satış kanalları yönetiminde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Cihangir, FLO’ya katılmadan önce Boyner, LC Waikiki ve Defacto’da çeşitli yönetim görevlerini üstlendi.