İK'da bu hafta

● Sağlık hizmetleri ekosisteminde değer yaratma odağıyla dönüşüm yolculuğuna devam eden Roche Diagnostik Türkiye, bünyesinde çevik kültürü geliştirmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Müge İrfanoğlu, Roche Diagnostik Türkiye’nin İş ve Çeviklik Lideri olarak markanın dönüşüm yolculuğuna katıldı. Müge İrfanoğlu, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl PwC Türkiye’nin Denetim Departmanında profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılında Yapı Kredi Bankası Mali Planlama, Yönetim ve Kontrol Departmanına geçiş yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan İrfanoğlu, Yapı Kredi Bankası’ndaki kariyerine Segment ve Kampanya Yönetimi ile devam etti. 2009 yılından itibaren ise sırasıyla Oracle Corporation ve Allianz Sigorta’da Kıdemli Danışman, Banka Sigortacılığı, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı gibi farklı pozisyonlarda yer aldı. Son 3 yıldır Allianz Sigorta’nın Çevik Koçluğunu üstlenen İrfanoğlu, 2022 Nisan ayı itibarıyla Roche Diagnostik Türkiye’nin çevik dönüşüm yolculuğuna değer katmak üzere İş ve Çeviklik Lideri pozisyonuna getirildi. İrfanoğlu aynı zamanda, aktif olarak profesyonel koçluk ve mentorluk da yapıyor.

● Yıldız Ventures COO ve istegelsin Chief Commercial Off icer olarak görev yapan Dehşan Ertürk, istegelsin’in yeni CEO’su oldu. Online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren istegelsin’in yeni CEO’su Dehşan Ertürk oldu. Dehşan Ertürk, 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılında New York Şehir Üniversitesi Baruch Koleji’nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine hızlı tüketim sektöründe başlayan Ertürk, Amerika Birleşik Devletleri’nde danışmanlık ve pazar araştırma tecrübeleri de edinmiş ve Türkiye’ye dönerek Ülker’de çalışmıştır. 2006 – 2016 yılları arasında Türkiye’de telekom sektöründe üst düzey yöneticilik rolleri üstlenen Ertürk, 2014-2016 yılları arasında, Avea, Türk Telekom ve TTNET şirketleri tek çatı altında toplanırken Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüterek, bütünsel müşteri deneyiminin yeniden tanımlanmasına ve pazarlama faaliyetlerinin birleşmesine liderlik etmiştir. Yıldız Holding ailesine 2020 yılında katılan Ertürk, istegelsin CEO’su olarak atanmadan önce Yıldız Ventures COO’su olarak çalışmaktaydı.

● MSD Türkiye Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Nalan Öğüt Koray, Gelişmekte olan pazarlar ve EEMEA Yetenek Lideri görevine atanırken, Aslı Menemenlioğlu MSD Türkiye Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. Aslı Menemenlioğlu aynı zamanda MSD Türkiye Liderlik Ekibi’nin bir üyesi olacak. Sağlık sektöründe, 130 yılı aşkın süredir insanların hayatlarını kurtarma ve iyileştirme motivasyonu ile çalışmalarını sürdüren MSD, Türkiye’de organizasyon gücünü artırmaya devam ediyor. Yapılan yeni atamalarla birlikte, Nalan Öğüt Koray MSD’nin İnsan Sağlığı İnsan Kaynakları bölümünde yürütülen projede rol alacak. Proje kapsamında, bölgesel ve ülke yetenek liderleri ile yakın bir şekilde çalışarak, yetenek yönetimi süreçlerinin daha da etkin ilerlemesine odaklanacak olan Koray, Gelişmekte olan pazarlar ve EEMEA Bölgesi Yetenek Yönetimi Lideri olarak da görev alacak. MSD Türkiye Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Aslı Menemenlioğlu ise aynı zamanda MSD Türkiye Liderlik Ekibi’nin bir üyesi olacak.