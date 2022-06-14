İK'da bu hafta

● YENİLİKÇİ ve öncü insan kaynakları uygulamalarıyla fark yaratan Mey|Diageo’nun yeni İnsan Kaynakları Direktörü Ülfet Baykent Uysal oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında, büyük bir kısmı çok uluslu şirketlerde ulusal ve global görevlerde olmak üzere 23 yılı aşkın deneyime sahip olan Ülfet Baykent Uysal, 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Mey|Diageo’nun insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik edecek. Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olan Ülfet Baykent Uysal, kariyerine 1999 yılında Unilever Türkiye’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başladı. Unilever’de insan kaynaklarının farklı alanlarında çeşitli projeler üstlendi, Londra’daki merkez ofiste Bölge İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı’yla birlikte eğitim ve ücretlendirme üzerinde çalışmalarda bulundu. Bir süre Yetenek Yönetimi & Pazarlama İK Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2007 yılında Unilever’in Fransa ofisine transfer olarak global İK Dönüşüm Projesi’nde Program ve Değişim Yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında Unilever Türkiye’ye dönerek Tedarik Zinciri & Endüstri İlişkileri İK Direktörü oldu, 2017 yılında şirketin Türkiye & NAMETRUB Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İK Direktörü olarak atandı. Aynı zamanda bir Gestalt koçu olan ve Sales Network platformunun üyeleri arasında yer alan Ülfet Baykent Uysal; Mey|Diageo’ya katılmadan önce, 2018 yılında İK Direktörü olarak göreve başladığı Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Vitra markasının İK departmanına liderlik ediyordu.

● TÜRKİYE’NİN dijital televizyon platformu TV+’ın Genel Müdürü, 2005 yılından bu yana Turkcell Grup bünyesinde çeşitli roller üstlenen Gülçin Alıcı Gökçe oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi MBA programında tamamlayan Gülçin Alıcı Gökçe, kariyerine Siemens Business Services’ta Kalite Yönetim Uzmanı olarak başladı. Sonrasında Bilgi Teknolojileri alanında iş analistliği ve proje yönetimi rolleri üstlenen Gökçe, Turkcell ailesine 2005 yılında katıldı. Pazarlama fonksiyonunda üstlendiği farklı rollerin ardından 2009-2012 yılları arasında Turkcell Global Bilgi’de Müşteri İlişkileri ve Deneyimi Müdürü, 2012-2017 yılları arasında ise Turkcell Satış fonksiyonunda Satış ve Perakende Geliştirme Müdürü olarak görev aldı. 2017 yılında Ticari Pazarlama Direktörü olarak atanan Gökçe, 2019 yılından bu yana Dijital Kanallar Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

● LILLY'de Kuzeydoğu Afrika (NEA) Alliance (İş birliği) Finans Müdürü rolünde görev yapmakta olan Özge Demirkol Bayraktar, 1 Mayıs 2022 itibarı ile Lilly Türkiye Etik ve Uyum Direktörü oldu. Özge Demirkol Bayraktar, Lilly'ye 2014 yılında Satın Alma Lideri olarak katıldı. 2016-2018 yılları arasında Kıdemli Finansal Analist olarak ek sorumluluklar üstlenen Bayraktar, 2018'de kısa süreli görevlendirme kapsamında Güney Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (SAMETA) Fiyatlandırma Müdürü olarak görev yaptı ve bu görevi başarıyla tamamladıktan sonra SAMETA Fiyatlandırma Müdürü rolüne terfi etti. 1 Mart 2021 tarihinden bu yana ise Lilly Kuzeydoğu Afrika (NEA) Alliance (İş birliği) Finans Müdürü olarak görev yapan Özge Demirkol Bayraktar, 1 Mayıs 2022 itibarıyla Lilly Türkiye Etik ve Uyum Direktörü olarak atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun olan Bayraktar, 2015-2017 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA programında yüksek lisansını tamamladı. Bayraktar, Lilly'ye katılmadan önce L'Oréal ve Bosch'ta Satın Alma Uzmanı olarak görev yaptı.