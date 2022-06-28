İK'da bu hafta

● Hakan Zihnioğlu, Emsan Genel Müdürü olarak Karaca Grup bünyesine katıldı. Türkiye’nin öncü markalarından Emsan’da üst düzey atama gerçekleşti. Hakan Zihnioğlu, Emsan Genel Müdürü olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan ve kariyerine Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünde başlayan Zihnioğlu, Boyner Genel Müdür Yardımcılığı ve Yurtdışı Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından Nurus’ta Genel Müdür olarak görev almıştı. Perakende sektöründe önemli bir çalışma geçmişine sahip olan Hakan Zihnioğlu, müzakere, pazarlama yönetimi, iş planlama ve koçluk alanlarındaki deneyimleriyle dikkat çekiyor. “Güçlü bir altyapıya sahip olarak faaliyetlerini sürdüren Emsan ailesine katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulunan Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

● 2016 yılından bu yana Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafk as Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı olarak görev yapan Burçak Çelik, Roche Diagnostik İtalya ekibinin liderliğini üstlenecek. Kariyer yolculuğuna Pfi zer’de başlayan Burçak Çelik, yurt içi ve dışında çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. 2007 yılında Roche İlaç Türkiye’ye katılan Çelik, yıllar içerisinde farklı iş birimlerinde artan sorumluluklar aldı. 2012 yılında Roche İlaç Güney Afrika Genel Müdürü ve Sahra Altı Bölgesi Başkanı olarak atanan Çelik, Johannesburg, Güney Afrika merkezli olmak üzere bölgesel liderlik görevini üstlendi. 2016 yılında Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafk as Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı pozisyonuna atanan Burçak Çelik, yaklaşık 6 yıl sürdürdüğü liderlik görevi boyunca Roche Diagnostik Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dijitalleşme odağındaki yolculuğu kapsamında daha fazla dijital odaklı çözüm ve araçla hasta hayatına dokunan lokal ve global çalışmalara imza attı. Çelik önderliğinde, Türkiye sağlık ekosistemine değer katan pek çok projenin yanı sıra pandemi koşullarında ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak kullanıma sunulan tanı çözümleri ile Covid-19 salgınıyla mücadeleye önemli katkılar sağlandı. Roche Diagnostik Türkiye’nin çevik dönüşüm sürecine de liderlik eden Çelik, “İnsana Değer” odağıyla şirketin kültürel açıdan önemli bir eşikten geçmesine de katkı sundu.

● Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi İnsan Kaynakları Direktörü Damla Benli Yıldırım, sorumluluklarına bir yenisini ekleyerek COEU Bölgesi Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Direktörlüğü görevini üstlendi. Yıldırım, yeni görevinde Kıta Avrupası genelinde DE&I stratejisinin planlanmasına ve yürütülmesine liderlik edecek. Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yüksek Lisans mezunu olan Damla Benli Yıldırım, profesyonel iş yaşamına küresel güvenlik hizmetleri şirketi G4S’de başladı. 1997- 2015 yılları arasında G4S’de sırasıyla; İK Müdürü, İK ve Kalite Müdürü ve İK ve Kalite Direktörü görevlerinde bulunan Damla Yıldırım, 2015 yılında Sodexo’ya İnsan Kaynakları Direktörü olarak katıldı. Damla Benli Yıldırım, 2022 Temmuz ayı itibarıyla yürüttüğü görevine ek olarak COEU Bölgesi Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Direktörü olarak atandı.

● Enerjisa Dağıtım Şirketlerinin Genel Müdürlüğü’ne Oğuzhan Özsürekci getirildi. Atamaya kadar şirketin Saha Operasyonları Grup Direktörlüğünü yürüten Özsürekci, 1 Temmuz 2022’de genel müdürlük görevini Süleyman Samsa’dan devralacak. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2008 yılında yine aynı bolümde yüksek lisansını tamamlayan Özsürekci, 2003 yılının sonunda Başkent EDAŞ’a katıldığı günden bu yana şirkette farklı yönetim pozisyonlarında görev aldı.