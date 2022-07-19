İK'da bu hafta

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi’nin Tedarik Zinciri Direktörü Ercan Tunçer oldu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Ercan Tunçer, iş hayatına DIA SA – Carrefour’da başladı. 2000-2012 yılları arasında Carrefour’da Private Label Ürün Şefi, Kategori Yöneticisi, Private Label Grup Müdürü, Kıdemli Kategori Grup Müdürü, FMCG Satın Alma Direktörü ve Ticari Direktörü olarak çalışan Tunçer, 2013 yılında ISS Tesis Servisleri’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2020 yılında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Destek Hizmetleri Direktörlüğü görevini üstlenen Ercan Tunçer, 2021 yılında Türkiye Sigorta’da Satın Alma ve İdari İşler Direktörü olarak çalıştı.

■ Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Umut Kır oldu. 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden, 2017 yılında da İstanbul Üniversitesi AUZEF Tarih Bölümü ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon programından mezun oldu. İş yaşamına 2001 yılında Uluslararası Nakliyeciler Derneği Halkla İlişkiler departmanında başladı. Kariyerine sırasıyla TIRSAN Treyler San. ve Tic A.Ş. , Koluman Kögel Treyler San. ve Tic. A.Ş, Mesaj İletişim Hiz. Ltd. Şti’nde devam etti. 2013-2021 yılları arasında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş Kurumsal İletişim ve Kurumsal Pazarlama Yöneticisi olarak çalıştı. Son olarak, 2021 yılı Eylül ayından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüttü.

■ Efsun Janset Yılmaz, Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği mezunu olan Efsun Janset Yılmaz, profesyonel kariyer hayatına 2002 yılında Next Group’ta Ürün Teknoloğu olarak başladı. Ardından sırasıyla 2004 yılında Erba’da Perakende Satış Sorumlusu, 2009 yılında LC Waikiki’de Kıdemli Satın Alma Yöneticisi, 2012 yılında Landmark Grup’ta Satın Alma Müdürü, 2013 yılında Trendyol’da Satın Alma Direktörü, 2016 yılında Saide Tekstil’de Ticaretten Sorumlu Direktör ve son olarak 2019 yılından bu yana LC Waikiki’de E-Ticaret Kategori Direktörü olarak görev aldı.

Efsun Janset Yılmaz, 20 yıllık sektör tecrübesi ile Boyner’in dijital kanalları boyner.com.tr, Boyner Now, Morhipo ve Alternatif Kanallar ile Dijital Pazarlama’nın liderliğini üstlenecek.

■ Renault Group Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörlüğüne Saadet Alpago atandı. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Saadet Alpago, İşletme Mühendisliği yüksek lisansını yine aynı üniversitede tamamladı. 1996 yılında iş hayatına atılan Saadet Alpago; sırasıyla Temsa’da Pazarlama ve Ürün Uzmanı, Otomotiv Distribütörler Derneği’nde Pazarlama ve İletişim Müdürü ve Bor Holding’de Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Saadet Alpago, son olarak NISSAN Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyordu.