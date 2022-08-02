İK'da bu hafta

● Hepsiburada yönetiminde 2023’te bayrak değişimi yaşanacak.

Murat Emirdağ, Hepsiburada CEO’luk görevini 1 Ocak 2023 itibarıyla Nilhan Onal Gökçetekin’e devredecek. Şubat 2019’dan bu yana şirketin CEO’luk görevini yürüten Murat Emirdağ, kendi isteğiyle yılsonu itibarıyla ayrılarak görevine Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO’luk görevini Amazon’un global üst düzey yöneticilerinden Nilhan Onal üstlenecek. Nilhan Onal, Hepsiburada’ya katılmadan önceki yedi yıl boyunca Amazon’un Avrupa’da tüketici elektroniği, sigorta, giyim ve ayakkabı gibi önemli kategorilerini başarıya taşımasının yanı sıra, Amazon Nakliye (Amazon Shipping) şirketini de kurdu ve dünya liderliği görevini başarıyla yaptı.

Onal, Amazon’dan önceki on yıl boyunca Procter&Gamble bünyesinde de gıda ve kozmetikten ev bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ve coğrafyada önemli yöneticilik rolleri üstlendi. Nilhan Onal birçok ödülünün yanı sıra, 2021 yılında Türkiye’nin dünyadaki en başarılı yöneticileri listesinde (H&S – Global Turks par Excellence) ve Avrupa’nın en önemli kadın teknoloji liderleri listelerinde yer aldı. Atamayı değerlendiren Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Murat Emirdağ’a son dört yıl boyunca Hepsiburada ve Türkiye dijital ekosisteminin gelişimindeki önemli dönüm noktalarında sergilediği güçlü liderlik için teşekkür ederek “Murat’ın Yönetim Kurulundaki yeni görevinde Hepsiburada’nın gelişimine stratejik katkılar sağlamaya devam edecek olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

Nilhan Onal’a 1 Ocak 2023’te devralacağı görev için başarılar dileyen Doğan “Nilhan’ın e-ticaret, lojistik ve ürün geliştirme konularında Fortune 500 şirketlerini de kapsayan 25 yıllık tecrübesinin ardından, Hepsiburada’nın yeni dönemine liderlik edecek olmasından büyük heyecan duyuyorum. Hepsiburada’nın müşterilerine ve satıcılarına en iyi servisi sunma yolculuğunda Nilhan’ın güçlü deneyiminin yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum. Bu görevlendirmenin ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

● Emel Sayınataç, Boyner Büyük Mağazacılık Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Emel Sayınataç, lisans eğitiminin ardından University of Reading’de Risk Yönetimi programını tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 1993 yılında Price Waterhouse Coopers’ta Denetim Uzmanı olarak başlayan Sayınataç, ardından sırasıyla Finans Yatırım ve Egebank’ta Bütçe ve Raporlama Müdürü, TAIB Yatırım Bank’ta İç Denetim Müdürü olarak görev aldı. 2005 yılında Sabancı Grubu’na geçerek sırasıyla TeknoSA’da Finans Müdürlüğü ve KlikSA’da Finans Direktörlüğü görevlerini üstlendi. 2017 yılında Altınbaş Grubu’na katılan Sayınataç, Alpet’te Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam etti. Emel Sayınataç, Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yaptığı çalışmalarla kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almalarını destekleyen Boyner’de bu atamayla kadın Genel Müdür Yardımcısı oranı %60’a ulaştı.

●Beymen Group’un Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çayırezmez oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mehmet Çayırezmez, Bilkent Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Kariyer hayatına 1998 yılında Anadolu Efes’te İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak başlayan Mehmet Çayırezmez, 2022 yılında PepsiCo’ya katıldı. Mali İşler Müdürü, Finansal Planlama Müdürü, Finans Direktörü gibi çeşitli görevleri yürüten Mehmet Çayırezmez, PepsiCo Cenevre’de Avrupa bölgesinden sorumlu Finansal Dönüşüm Direktörü olarak çalıştı. 2014 yılında Finans ve IT’den Sorumlu Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak Evyap Grubu bünyesine katıldı ve üç yıl boyunca muhasebe ve kontrol, fi nansal planlama ve analiz, hazine, iş geliştirme, bilgi sistemleri alanında çeşitli projeleri hayata geçirdi, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Mısır ve Malezya ülkelerinden sorumlu oldu. 2017-2018 arası Getir’de CFO olarak çalıştı. Kasım 2018’de Türkiye ve Mısır’da operasyonları bulunan esnek ambalaj üreticisi Elif Global bünyesinde Grup CFO olarak görev yapan Mehmet Çayırezmez, 2021 Ocak ayı itibarıyla CFO pozisyonu yanında Orta Doğru ve Afrika Bölgesi Genel Müdürlük görevini üstlendi ve şirketin Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki’ye satışını ve birleşme süreçlerini başarıyla yönetti. Haziran 2022’de Beymen Group bünyesine katılan Mehmet Çayırezmez, Beymen Group Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.