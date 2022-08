İK'da bu hafta

Takip Et

● Anadolu Sağlık Merkezi’nin yeni Genel Müdürü Timur Atsüren oldu. 2005 yılında Anadolu Grubu’nun çatısı altında, Anadolu Vakfı’nın gücü ve desteğiyle kurulan Anadolu Sağlık Merkezi’nde önemli bir atama gerçekleşti. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Anadolu Sağlık Merkezi’nin Genel Müdürü Timur Atsüren oldu. İnsan odaklı yaklaşımla hizmet sunan Anadolu Sağlık Merkezi’nin Genel Müdürlük görevine, sağlık sektörünün tecrübeli isimlerinden Timur Atsüren getirildi. Yeditepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde lisansını ve University of Colorado’da İş ve Girişimcilik Bölümü’nde ise yüksek lisansını tamamlayan Timur Atsüren, meslek hayatına Amerika Birleşik Devletleri’nde başladı. 2005-2008 yılları arasında The Little Nell’de Satın Alma Uzmanı, 2008-2010 yılları arasında Sodexo’da Satın Alma Yöneticisi, 2010-2012 yılları arasında Aksigorta’da Satın Alma Yöneticisi olarak görev alan Atsüren; 2013 yılında Acıbadem Sağlık Grubu’na katıldı. Timur Atsüren, Acıbadem Sağlık Grubu’nda İş Geliştirme ve Proje Müdürü, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Direktör Yardımcısı ve Sırbistan Acıbadem Bel Medic Hastanesi’nde Operasyon Direktörü (COO) olarak çalıştı. 1 Ocak 2022 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi ailesine Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Atsüren, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Anadolu Sağlık Merkezi Genel Müdürü olarak atandı.

● Şölen’in Yeni Ceo’su Erdoğan Çoban Oldu. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Şölen’de 12 yıl boyunca CEO olarak görev yapan Elif Çoban, yönetim bayrağını başarılı, genç yönetici Erdoğan Çoban’a devretti. Şölen’in global ligde daha üst noktalara daha hızlı koşabilmesi için inovatif, Z kuşağını yakalayabilen ve çok daha enerjik bir kan değişimi sağlama vizyonuyla göreve getirilen Erdoğan Çoban, eğitimine devam ettiği dönemde de yaklaşık 10 yıl Şölen’de birçok farklı sürecin içinde yer alarak tecrübe kazandı. Kariyerine Şölen’de Proje Yöneticisi pozisyonunda başladıktan sonra AR-GE, Uluslararası İş birimi ve Kalite Genel Müdürlüğü görevleri ile devam etti. Aynı zamanda Şölen Yönetim Kurulu Üyesi olan Çoban, Temmuz 2022 itibarıyla İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürecek.

● Rolls-Royce’un Yeni Ceo’su Tufan Erginbilgiç. Mühendislik geçmişine sahip olan ve pek çok uluslararası şirkette görev yapan Tufan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim grubunda olmak üzere 20 yılı aşkın süredir BP’de kariyerine devam etti. Erginbilgiç, 2020’de son görevinden ayrılmadan önce BP’nin Rafi neri, Petrokimya, Servis İstasyonu Ağı, Madeni Yağlar, Midstream operasyonları ve Air BP jet yakıtı operasyonlarını da içine alan alt iş birimini yönetiyordu. Görev süresi boyunca büyük bir dönüşümün yaşandığı iş biriminde, rekor kârlılık elde edildi ve rekor düzeyde güvenlik performansı sağlandı. Havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN de dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde de görev alan Erginbilgiç, halihazırda, altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar dolarlık bir fonu yöneten özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners’ın da (GIP) ortağı.

● Anadolu Etap’ta İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Dr. Kamil Mehmet Büyükçolak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Dr. K. Mehmet Büyükçolak; Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü’nden Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Uluslararası İlişkiler Doktora derecesine sahip. Anadolu Grubu’na katılmadan önce Gelecek Tanıtım ve Yayıncılık Gelecek Teknolojileri Dergisi’nde Yazı İşleri Yönetmeni olarak kurumsal hayata başlayan Büyükçolak, ardından 1997 yılında Anadolu Grubu’na katıldı. Dr. Mehmet Büyükçolak Anadolu Grubu’nda sırasıyla Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Uzmanı, Efes İçecek Grubu’nda İnsan Kaynakları Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürü, Efes Rusya’da İnsan Kaynakları Direktörü görevlerini üstlendi. Büyükçolak ayrıca Efes Bira Grubu Merkez’de İnsan Kaynakları Direktörü, Anadolu Restoran’da (McDonald’s Türkiye) İnsan Kaynakları Direktörü, Adel Kalemcilik’te İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak Adel Kalemcilik’te İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü olarak görev aldı. Bugüne kadar üstlendiği görevlerde entegrasyon, kurum kültürü ve verimlilik proje ve süreçlerine liderlik eden Dr. Kamil Mehmet Büyükçolak, 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Etap İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevine başladı.