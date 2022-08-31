İK'da bu hafta

■ MNG Kargo’da gerçekleşen organizasyon değişikliğiyle İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevine Kağan Gündüz getirildi.

Çalışma hayatına Ernst&Young birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerinde başlayan Kağan Gündüz, 16 yıllık kariyerinde reel, bankacılık ve danışmanlık sektörlerinde üst düzey pozisyonlarda görev aldı. MNG Kargo’nun 2017 yılı sonunda Turkven ve Sancak Grubu tarafından satın alınmasının ardından şirketin CFO’su olarak görev yapmaya başlayan Kağan Gündüz, 3 Ağustos tarihi itibarıyla da MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı. 2006 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümlerinden birincilikle mezun olan Kağan Gündüz, 2015-2016 yıllarında Commercial Bank of Qatar sponsorluğunda HEC Paris’te yönetici eğitim programını tamamladı.

■ Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer. net’in Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Anıl Gül oldu.

Anıl Gül, İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına 1993 yılında Arçelik Araştırma- Geliştirme Merkezi’nde başladı. Ar-Ge uzmanı olarak çalıştığı dönemde elektronik kontrollü ilk Arçelik ürünlerinin tasarım ve üretim sürecinde aktif olarak yer alan Gül, 1996 yılında Koç-Net’in oluşum sürecinde de görev aldı. Gül, 2000 yılında Turkcell Grubu’na katılarak birçok yönetsel pozisyonu başarıyla sürdürdü. Turkcell Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak rol aldığı 2010 yılı sonrasında ise Turkcell TV, fizy, Lifebox, Turkcell Dergilik, Turkcell T-Serisi telefonlar gibi katma değerli servisleri geliştiren ekipleri yönetti. 2016 yılında Borusan Grubuna katılan Gül, Borusan Lojistik Grubu CIO’su olarak e-tasimacilik.com, bukoli.com girişimleri içerisinde aktif rol aldı. 2020 yılında n11.com CTO’su olarak görev almaya başlayan Gül, 2 yıl içerisinde e-ticaret platformunun yenilenme projesi Garaj11, Market11, Giybimoda, Pet11 gibi dikeyleri geliştiren ekiplere de liderlik etti. 2022 Haziran ayında Kariyer.net ailesine katılan Gül, Teknoloji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürecek.

■ Hero Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Gökçe Uysal Kurer oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezun olan Gökçe Uysal Kurer, kariyerine 2010 yılında Hayat Kimya Global’de başladı. 2010 – 2022 yılları arasında Barilla markasında sırasıyla Marka Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Pazarlama ve Kategori Geliştirme Müdürü görevlerini üstlendi. Barilla’da geçirdiği 12 yıl boyunca Kurer, farklı kategorilerdeki lokal ve global markaların stratejik pazarlama yönetimi, farklılaşma stratejileri ve iletişim alanlarında çalışmalarını yürütüp, tüm pazarlama ve kategori geliştirme çalışmalarından sorumlu oldu.

■ Caribou Coffee’nin, Orta Doğu’daki önde gelen pazarlarından biri olan Türkiye’nin yeni Genel Müdürü, Esin Aktürk Tosya oldu.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde 2001 yılında tamamlayan Esin Aktürk Tosya, profesyonel iş hayatına 2001 yılında Inditex Grubu, Zara Mağazalarında Mağaza Bölüm Müdürü olarak başladı. 2007 yılında, Alman şirketi Tchibo’nun Türkiye’ye gelmesi ile Bölge Satış Müdürü olarak yeni görevine başladı. Sırasıyla, Tchibo Türkiye Mağazalardan sorumlu Yönetici, Doğu Avrupa ülkelerinden sorumlu Tchibo Uluslararası Perakende Yöneticisi ve ardından Tchibo Türkiye İş Geliştirme ve Uluslararası Koordinasyon Direktörü olarak görev aldı. 15 yıl süresince Tchibo’da üst düzey yönetici olarak önemli birçok görevde bulunan Esin Aktürk Tosya, 1 Haziran 2022 itibarıyla Caribou Coffee Türkiye’de Genel Müdür olarak görevine başladı. Tosya, Caribou Coff ee Türkiye’nin yeni dönem stratejileri ile birlikte markanın daha da büyümesi ve gelişmesi konularında aktif rol alacak.