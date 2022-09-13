İK'da bu hafta

■ Ticket Restaurant Edenred’in yeni İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav oldu. Lisans eğitimini Maryland Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlayan İpek Baylav, iş yaşamına 1999 yılında Antal International Danışmanlık şirketinde İşe Alım Danışmanı olarak başladı. Ardından PriceWaterhouseCoopers İnsan Kaynakları Danışmanlığı bünyesinde Kıdemli Danışman olarak görev yapan Baylav, farklı sektör ve coğrafyalardaki uluslararası firmalara insan kaynakları dönüşümü, organizasyonel gelişim, seçme ve yerleştirme alanlarında danışmanlık hizmeti verdi. 2005 yılı itibarıyla ilaç sektöründe insan kaynakları ve kurumsal iletişim alanlarında farklı liderlik görevleri üstlenen İpek Baylav on iki sene boyunca sırasıyla; Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Abdi İbrahim, Bayer, Actavis, Amgen & Mustafa Nevzat firmalarında çalıştı. Çalıştığı şirketlerde insan kaynakları ve kurumsal iletişim süreçlerinden ve yönetiminden sorumlu olan Baylav; liderlik gelişimi, yetenek yönetimi ve yedekleme, değişim ve dönüşüm yönetimi, yalın ve çevik organizasyonlar, dijital İK uygulamaları, birleşme ve satın alma süreçlerinde de uzmanlaştı. 2017 yılında ING Bank bünyesinde; Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık ve Şube Operasyonlarından sorumlu İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak çalışmaya başlayan Baylav, Edenred bünyesine katılmadan önce ise BDP Lojistik firmasının İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörlüğü görevini üstleniyordu.

■ Yataş Grup’un alanında lider markaları Enza Home ve Yataş Bedding’in Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ayça Mutluer Bayraktar getirildi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu olan Bayraktar, kariyerinde Unilever’de Ürün Müdürü, PepsiCo Beverages Türkiye’de Pazarlama Müdürü, Domino’s Pizza’da Pazarlama ve Satış Direktörü, D&R’da Pazarlama ve Kategori Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Son olarak SisalŞans’da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışan Bayraktar, 1 Eylül itibarıyla Yataş Grup’taki yeni görevine başladı.

■ FLO’ya Yeni Pazarlama Direktörü Çok kanallı, çok markalı, dijital odaklı yapısıyla globalleşme yolculuğuna devam eden FLO, üst yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. FLO’da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Marka Pazarlama Direktörlüğü görevine Nuray Aksu Sezgin getirildi. Nuray Aksu Sezgin; FLO, IN STREET, Nine West, Lumberjack, Kinetix, Lotto ve Reebok markalarının pazarlama ve iletişim stratejilerinin kurgulanması ve yönetilmesi süreçlerine liderlik edecek. Sezgin, global markaların pazarlama kadrolarında elde ettiği deneyim ile yeni görevinde hem Türkiye’de hem de globalde marka pazarlama ekiplerini yönetecek. İstanbul Üniversitesi’nde İktisat eğitimi aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Nuray Aksu Sezgin, kariyerine 2006 yılında Gfk ’da başladı. Sonrasında Coca-Cola, Atasun Optik ve Danone gibi uluslararası şirketlerde pazarlama alanında kariyerini sürdüren Nuray Aksu Sezgin, global ve lokal markaların stratejik pazarlama ve entegre marka iletişimi çalışmalarından sorumlu oldu.