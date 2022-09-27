İK'da bu hafta

● Yemeksepeti’nin finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) görevine Sevil Tanrıdağlı, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı (CPCO) görevine ise Hande Yalgın getirildi.

Ekonomi alanındaki lisans eğitimini 1995-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan ve profesyonel iş yaşamına Deloitte’ta başlayan Sevil Tanrıdağlı, 15 yılı aşkın süre Mondelēz International’da yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere farklı görevlerle hazine ve finans operasyonlarının yönetiminde yer aldı. Sevil Tanrıdağlı, Yemeksepeti’ne katılmadan önce son olarak Eczacıbaşı Vitra Karo’da CFO görevinde bulunuyordu.

İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler ile İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında öğrenim hayatını tamamladıktan sonra co-active koçluk eğitimi de alan Hande Yalgın, kariyerine Avis’in insan kaynakları departmanında başladı. Daha sonraki yıllarda Arkas Holding, Turkcell, Yıldız Holding ve Vodafone’da çeşitli insan kaynakları liderlik rolleri üstlenen Yalgın; Logo Yazılım, Modanisa ve son olarak OTI Holding’de CHRO görevinde bulunuyordu. Yeni görevlerine 19 Eylül itibarıyla başlayan Sevil Tanrıdağlı ve Hande Yalgın, üst yönetim ekibinin bir parçası olarak Yemeksepeti CEO’su Mert Baki’ye bağlı çalışacak.

● Doğadan’ın Yeni Genel Müdürü Atakan Balcı oldu.

Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden başarı ile mezun olan Atakan Balcı, 2005 yılında The Coca – Cola Company’de Avrasya Bölgesinden sorumlu finans analisti olarak iş hayatına adım attı. 2006 ile 2010 yılları arasında yine Avrasya ve Afrika Kıdemli Finansal Analist olarak görev yaptı. 2010 ile 2011 seneleri arasında ise Raporlama ve Mali Analiz Müdürlüğü’ne getirildi. 2011 yılında TCCA İş Birimi Ticari Finans Müdürlüğü görevine getirilen Balcı, ardından sırasıyla Bölgesel Finansal İçgörüler Müdürlüğü, Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü, Kafk asya ve Orta Asya Bölgesi Finans Direktörlüğü görevlerini sürdürdü. 2020 yılında Global Girişimler İşletim Birimi Mali İşler Direktörü olarak Doğadan’a katılan Atakan Balcı, 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla Doğadan Genel Müdürü olarak kariyer hayatına devam ediyor. Atakan Balcı, yeni görevinde Doğadan’ın hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümesine liderlik edecek.

● İnsan kaynakları alanında deneyimli isimlerden Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

İnsan kaynakları alanında Telekomünikasyon, Bankacılık ve Sigorta sektörlerinde toplam 19 yılı aşkın deneyime sahip olan Nazlı Tlabar Güler, kariyerine Avea’da başladı. Güler, bu şirkette 7 yıl boyunca Yetenek Yönetimi ve Gelişimi ve İK İş Ortaklığı alanlarında sorumluluk üstlendi. 2011 yılı itibarıyla kariyerine HSBC’de devam eden Güler, İK İş Ortaklığı ve Organizasyonel Gelişim alanlarında görev aldı, önemli transformasyon projelerini hayata geçirdi. HSBC’deki son görevinde Ücretlendirme ve Yan Haklar ve Çalışan İlişkilerinden Sorumlu Direktör olarak çalışan Güler, 2018 yılında Cigna Finans ve Emeklilik şirketine geçti. Burada İnsan Kaynakları, Süreç ve Stratejik Program Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güler, kurumsal kültürün oluşturulması, organizasyonel yapı ve modelin değişimi, pandemi döneminde çalışanların sağlık ve refahının sağlanmasına yönelik en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi gibi konulara liderlik etti.

● Zorlu Gayrimenkul Grubu’nda yapılan yeni atamayla birlikte Zorlu Center Genel Müdürlüğü pozisyonuna İlker Özcan getirildi.

2013 tarihinde hizmet vermeye başlayan Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu karma kullanım projesi Zorlu Center’da Genel Müdürlük pozisyonuna İlker Özcan atandı. 2018 yılında Zorlu Gayrimenkul Grubu’na katılan İlker Özcan, 4 yılı aşkın bir süre Eataly Genel Müdürü olarak görev aldı. Sektörde 2004 yılından bu yana çalışan Özcan, Zorlu Gayrimenkul Grubu’ndan önce Doğuş Grubu, İstanbul Doors Group ve Gondola Holding gibi şirketlerde farklı pozisyonlarda çalışmıştı.