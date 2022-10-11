İK'da bu hafta

● Bankacılık ürünleri karşılaştırma ve başvuru alanında Türkiye’nin lider platformu HangiKredi’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aylin Savcı atandı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında tamamlayan Aylin Savcı, aynı üniversitede İnsan Kaynakları yüksek lisansını yaparken Denizbank bünyesinde de kariyerine başladı. 2007-2015 yılları arasında sırası ile Denizbank ve Yapı Kredi Bankası’nda çalışan Savcı, 2015-2020 yılları arasında önce Doğa Koleji’nde Organizasyonel Gelişim ve Çalışan İlişkileri Müdürü, ardından Medicalpark Hastaneler Grubu’nda İnsan Kaynakları İş Ortaklığı Direktör Yardımcısı görevlerini yaptı. Savcı, iLab Holding’de Holdinge bağlı beş şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu olarak çalıştıktan sonra son olarak Dgpays Şirketler Grubu’nun İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür. Mesleki kariyeri boyunca global insan kaynakları alanında çeşitli fi rmalar için de çalışan Savcı, aynı zamanda ICFAdler ekolünden gelen koçluk görevini sürdürüyor.

● Cigna Global ile QNB Finansbank’ın güçlü iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’te, Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve Çözüm Merkezinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Hülya Ervansel; İnsan ve Kültür’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak da Nadire Yücetürk atandı. 1996 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve 2007 yılında Profesyonel Proje Yönetimi sertifi kasını alan Hülya Ervansel, kariyerine 1996 yılında Tarişbank’ta Bilgi Teknolojileri Sistem Yöneticisi olarak başladı. 1999 yılında Finansbank bünyesinde Bilgi Teknolojileri’nde Yazılım Mühendisliği Kaynak Yöneticisi olarak görev yapan Hülya Ervansel, ardından 2006 – 2011 yılları arasında Proje Yönetimi Ofi sinde Proje Yönetimi Danışmanlığı, 2011-2014 yılları arasında İş Geliştirme ve Strateji Ofi sinde Bölüm Müdürlüğü ve 2014-2018 yılları arasında Müşteri Çözüm Merkezi Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Hülya Ervansel, Cigna’dan önce son olarak QNB Finansbank’ta Dış Ticaret, Hazine ve Kredi Operasyonları Direktörü olarak görev yaptı. Cigna çatısı altında, 2019 yılından bu yana Nuri Özyer’in yürüttüğü Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve Çözüm Merkezinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralan Hülya Ervansel, aynı zamanda Cigna İcra Kurulu’nda yer alacak. Cigna’da İnsan ve Kültür’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Nadire Yücetürk, 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2000 yılında University of Birmingham’da International Banking and Finance MBA derecesini aldı. Kariyerine 1996 yılında Demirbank’ta başlayan Nadire Yücetürk, 2001 yılına kadar Kurumsal Bankacılık bünyesinde görev yaptı. Ardından HSBC bünyesine geçerek 2006 yılına kadar aynı alanda çalışmalarına devam eden Nadire Yücetürk, 2022 yılına kadar sırasıyla İnsan Kaynakları İş Ortaklığı, Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim, Performans Yönetimi, Öğrenme ve Gelişim alanlarında farklı yöneticilik rollerinde görev aldı. Kurum içindeki görevlerinin yanı sıra kişisel gelişim alanında yaptığı çalışmalar kapsamında 2015 yılında CTI koçluk okulundan CPCC unvanı ve 2016 yılında Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ACC unvanı alan Nadire Yücetürk, Cigna bünyesine katılmadan önce HSBC’de İnsan Kaynakları Öğrenme ve Yetenek Gelişimi ekiplerinden sorumlu Ülke Kıdemli Yöneticisi olarak görev yaptı.

● AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi Pazarlama Müdürü görevine Elif Bürkan getirildi. 2005 yılından bu yana AstraZeneca Türkiye’de birçok görev üstlenen Elif Bürkan, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Menarini Grup bünyesinde ilaç sektöründe kariyer hayatına başladı. 2005 yılında AstraZeneca Türkiye’ye Kardiyovasküler Birimi Ürün Yöneticisi olarak katılan Bürkan, burada görev yaptığı yaklaşık 17 yıl boyunca birçok sorumluluk üstlendi. 2010 – 2013 yıllarında Kardiyovasküler Birimi Kıdemli Ürün Yöneticisi, 2013 – 2016 yıllarında Kardiyovasküler ve Gastroenteroloji Birimi Pazarlama Müdürü, 2016 – 2018 yıllarında ise Bölge Müdürü olarak görev yapan Bürkan; 2019 yılında uluslararası iBRIDGE CaReMe projesine liderlik yaptı. Bürkan, 2018 yılından bu yana AstraZeneca Türkiye Biyofarma İş Birimi’nde Kardiyovasküler İş Birimi Müdürü olarak görev alıyordu. Elif Bürkan bundan sonraki kariyerine AstraZeneca Türkiye Onkoloji İş Birimi Pazarlama Müdürü olarak devam edecek.