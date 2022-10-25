İK'da bu hafta

Türkiye’nin En Büyük ve En Kapsayıcı Ödeme Platformu Lidio’nun İnsan Kaynakları Müdürü Nuriye Hamurcu oldu. Ağırlıklı olarak finans sektöründe, insan kaynakları fonksiyonlarının kurulumu, gelişimi ve süreçlerin iyileştirilmesi görevlerinde onbeş yıla yakın deneyim sahibi olan Nuriye Hamurcu, Lidio markasının İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezunu olan Nuriye Hamurcu, yüksek lisans eğitimini yine Marmara Üniversitesi’nin İngilizce Yönetim ve Organizasyon bölümünde tamamladı. İş yaşamına Eureko Sigorta’da başlayan Hamurcu, 2008 - 2011 yılları arasında TEB Finansman A.Ş’de İK Yönetici Yardımcısı olarak çalıştı ve İK sistemlerinin kuruluş aşamasında yer aldı. 2013-2014 yılları arasında Scneider Elektrik Enerji A.Ş’de üstlendiği İK Uzmanı göreviyle enerji sektörünü deneyimledi. 2014-2022 yılları arasında ALJ Finansman A.Ş’de İK Yetkilisi olarak şirketin kuruluş ve büyüme döneminde İK sistemlerinin kurulması konusunda çalıştı. Aynı şirkette İK Yönetici Yardımcısı olmasının ardından stratejik rollerde de İK İş Ortağı unvanıyla çeşitli sorumluluklar üstlendi. 10 Ekim 2022 itibarıyla ödemeler dünyasındaki derin uzmanlığı ve yeni nesil yaklaşımıyla sektörde ezber bozmaya hazırlanan Lidio ailesine katılan Nuriye Hamurcu, kariyerini markanın İnsan Kaynakları Müdürü olarak sürdürecek. Ana görevinin yanı sıra, profesyonel Koçluk eğitimine de devam eden Hamurcu, evli ve bir çocuk annesidir. Lidio geçtiğimiz günlerde 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları” hakkındaki kanun çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan dijital ödemelere aracılık etmek üzere lisansını aldı.

Bankacılık ürünleri karşılaştırma ve başvuru alanında Türkiye’nin lider platformu HangiKredi’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Aylin Savcı atandı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında tamamlayan Aylin Savcı, aynı üniversitede İnsan Kaynakları yüksek lisansını yaparken Denizbank bünyesinde de kariyerine başladı. 2007-2015 yılları arasında sırası ile Denizbank ve Yapı Kredi Bankası’nda çalışan Savcı, 2015-2020 yılları arasında önce Doğa Koleji’nde Organizasyonel Gelişim ve Çalışan İlişkileri Müdürü, ardından Medicalpark Hastaneler Grubu’nda İnsan Kaynakları İş Ortaklığı Direktör Yardımcısı görevlerini yaptı. Savcı, iLab Holding’de Holdinge bağlı beş şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu olarak çalıştıktan sonra son olarak Dgpays Şirketler Grubu’nun İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür. Mesleki kariyeri boyunca global insan kaynakları alanında çeşitli firmalar için de çalışan Savcı, aynı zamanda ICF-Adler ekolünden gelen koçluk görevini sürdürüyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin yeni CEO’su Bülent Kozlu oldu. Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü’nde, işletme yüksek lisans eğitimini Harvard Business School’da tamamlayan Kozlu, iş yaşamına 2003 yılında Lazard Yatırım Bankası’nın New York ofisinde analist olarak başladı. 2005-2015 yılları arasında The Carlyle Group’un Kuzey Amerika fonunda, Bain Capital’in Avrupa fonunda ve Turkven Private Equity’de farklı sektörlerde yatırımlar yönetti. Kozlu, 2015-2019 yılları arasında EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) ve Nef Gayrimenkul ortaklığıyla kurduğu Intus Capital gayrimenkul fon yönetim şirketini yönetti ve aynı süre zarfında Nef Gayrimenkul’un Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Ocak 2020’de Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini üstlenen Bülent Kozlu, Topluluğun ana iş kollarında ve yeni alanlarda yatırım ve satın almalarından sorumlu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Kanyon, Eczacıbaşı-Monrol, E-kart ve Eczacıbaşı Sigorta şirketlerinin sorumluluğunu üstlendi. Bülent Kozlu Ekim 2022’den itibaren, lider ve güçlü markaları ile kişisel bakımda öncü kuruluş olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin CEO’luğu görevini üstlendi.