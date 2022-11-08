İK'da bu hafta

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg bünyesinde finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CFO) olarak atandı. Togg bünyesinde iki yıldır finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak sorumluluk üstlenecek. 16 yıldan fazla süredir Türkiye ve Amerika’daki çok uluslu işletmelerde otomobil, perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde finans alanı ile şirket alımları, birleşmeleri, halka arz gibi operasyonlarda global deneyime sahip olan Sadıkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu. Inholland Üniversitesi’nde Pazarlama, Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) İşletme Yönetimi alanlarında da eğitim gören Sadıkoğlu, iş hayatına Türkiye PwC’de başladı ve Amerika’da devam etti. 2013 yılında, Global Türkiye’nin yolunu açan ilk 500 Global Türk’ten biri olarak seçilen Sadıkoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Finansal Risk Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğe pek çok farklı görevde bulundu. Ekim 2020’den bu yana Togg finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak görevini sürdürecek.

Allianz Trade’in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevine halihazırda Allianz SE’nin Grup Risk Başkanı olan Aylin Somersan Coqui atandı. Clarisse Kopff ’un 30 Kasım 2022’den itibaren Allianz dışında yeni bir rol üstlenmeye karar vererek görevinden ayrılacak olması nedeniyle yapılan atamada, Aylin Somersan Coqui, düzenleyici kurumların da onayının ardından Allianz Trade Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapacak. Davidson College mezunu olan ve Harvard Business School’dan MBA derecesi alan 46 yaşındaki Aylin Somersan Coqui, kariyerine 1998’de Morgan Stanley’de finansal analist olarak başladı. 2002’de Allianz Grubu’na katılan Coqui, Allianz Global Investors ve PIMCO’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra grup içinde farklı uluslararası liderlik görevleri üstlendi. Allianz Türkiye bünyesinde 2013 – 2015 arasında Finans Genel Müdür Yardımcısı ve 2016 – 2018 yılları arasında İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Somersan Coqui, 2019’da Allianz SE İnsan Kaynakları Başkanı ve 2019 – 2020 yıllarında Allianz Almanya AG’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Çalışma Direktörü görevlerini yürütmüştü. Somersan Coqui, 2020’den beri Allianz SE’de Grup Risk Başkanı olarak çalışıyordu.

Şirkete 21 yıldır kurucu CEO olarak liderlik eden Recai Dalaş, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Sompo Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı görevine atanırken; Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fahri Uğur, şirketin yeni CEO’su olacak. Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Fahri Uğur, yüksek lisans eğitimini New York Üniversitesi’nde MBA yaparak tamamladı. 2002 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatını, 2006 yılında atandığı Sigorta Denetleme Uzmanlığı göreviyle sürdürdü. 2013-2015 yılları arasında Halk Sigorta’da Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 2013-2014 yılları arasında Türk P&I Sigorta’nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur, 2015 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Sompo Sigorta’da Şubat 2021’den bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor. Aynı zamanda 2019’dan bu yana Sompo International’da bireysel sigortalardan sorumlu platformun CEO Yardımcısı görevini de yürüten Fahri Uğur’un, sigortacılık sektöründe yirmi yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Osman Kumaş Formica’ya Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. En son Testinium’da Operasyon Direktörü olarak görev alan Kumaş, öncesinde NETAŞ ve Turkcell gibi sektörün önde gelen markalarında da iş deneyimi kazanmıştı. Formica kurucusu Özgür Oktan transferle ilgili olarak; Formica olarak çok hızlı bir büyümenin içerisindeyiz. Türkiye pazarında elde ettiğimiz başarı sayesinde işleri bir adım daha ileri taşıyarak global pazarda da yer almak için çalışmalarımız devam etmekte. Şirketimizin yeni COO’su Osman Kumaş, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarındaki büyümemize tartışmasız katkı sağlayacaktır. Formica ekibi güçlenerek büyümeye devam edecek” dedi.