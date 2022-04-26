İnovatif kadın kurucuların ortak paydası: Sürdürülebilirlik

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Fast Company’nin 2022’nin en inovatif ürünleri arasında, sürdürülebilirlik ortak tema. Listeye seçilen ürünlerin bir kısmı yükselen kadın girişimcilerin kendi problemlerini çözmek üzere geliştirdikleri ürünler.

Kilo değişikliklerini dikkate alan 4 bedeni bir ölçüye sığdıran kot pantolondan, laboratuvar ortamında üretilen pırlantaya ve ilerleyen yaşlarda kullanılan yetişkin bezine kadar birçok farklı ürünün birleştiği ortak nokta kadın kurucuların sürdürülebilirliğe verdikleri öncelik.

Good American - Always Fits Good Jeans

Good American Always Fits Good Jeans, kadının her bedende sağlıklı olabileceği ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine kurulu Good American firmasının en yeni ve en inovatif ürünü. Kadın kurucular, Emma Grede ve Khloe Kardashian’ın ustalıkla, biz kadınların en temel problemlerinden birine, alınan birkaç kilo ile kotun içine girememe problemine çözüm getiriyor. Hem de 4 bedene kadar esneyebilen bir kot pantolon ile.

Good American firmasına göre, ortalamada kadınların yaşamları boyunca bedenleri 31 defa değişmekte. Bu farklı beden ölçülerini 1-beden-4-ölçüye uyan tasarımlarıyla, skinny fit, yüksek bel, 5-cep modeli gibi farklı kesimlerle müşterilerine sunuyorlar. Kot yaklaşık %90 koton, %10 lycra ve polyester bileşimiyle %100 esneme özelliğine sahip. Bu sayede, bedenin şeklini almakla beraber, yıkandığı zaman fabrika ayarlarına geri dönmekte ve her yıkanma sonrası giyinildiğinde o anki beden ölçülerine uyum sağlamakta.

Ayrıca, sorumlu denim niteliğiyle, dönüştürülmüş materyallerden ve eko yıkama ile enerji ayak izini ve üretimde su kullanımını minimuma indirerek doğayı korumayı öncelik edinmekte.

Kimai pırlanta takılar

Kimai sürdürülebilir bir pırlanta firması. Aileleri mücevher ve pırlanta sektöründen olan yirmili yaşlarının sonunda iki genç kadının ürünü. Onların ürettikleri pırlantalar laboratuvar ortamında yapılmış temiz pırlantalar. Yüzyıllardır pırlanta ticaretinin merkezi olan Hollanda’nın Antwerp şehrinden olan kurucular, Sidney Neuhaus ve Jessica Warch genç Z neslini hedeflemek için daha temiz ve şeffaf bir tedarik zinciri ve etik prensiplerle pırlanta mücevher üretmeye karar vermişler. Geçmişe baktığınızda madenden pırlanta çıkarmak son derece meşakkatlı bir iş. Ancak bugün teknolojik ilerlemeler sayesinde karbonu yüksek basınca ve dereceye tabii tutarak laboratuvar ortamında yapılabilmekte. Hem de laboratuvarda yapılan pırlantalar madenden çıkanlara göre daha uygun fiyatlı. Pırlantaya meraklı müşteriler ilk etapta laboratuvar çıkışlı pırlanta alma konusunda çekimser davransalar da, kısa sürede Kimai ürünlerinin kalitesini görüp bu pırlanta tasarımlara şans vermişler.

Küçük yaştan itibaren, izcilik kamplarından arkadaş olan kurucular, mücevhere olan ilgileri küçük yaşta gelişmiş. Neuhaus’ın dedesi De Beers’te ham pırlanta satın alımcısı olarak çalışmış, Warch’ın babası ise, Antwerp’te pırlanta satıcısıymış. Profesyonel yaşamlarında kurucular, Warch finans alanında, Neuhaus ise, jemoloji alanında uzmanlaşmış.

Attn: Grace yetişkin hijyen bezi

İki kadın kurucu eşin 2020’de kurduğu Attn: Grace piyasadaki ürünlerin ilerleyen yaşlardaki kadınların ihtiyaçlarını karşılamada ne kadar yetersiz olduğunu saptamış ve yaş ilerledikçe değişen ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirmeyi misyon edinmiş bir girişim. Bu ihtiyaçlardan biri de, yaşla gelen mesane problemleri sonucunda ihtiyaç duyulan yetişkin bezleri. Yüksek kaliteli, aktif yaşam tarzına uyumlu, vücut ve doğa dengesini koruyan ürünlerle bu rahatsız edici problemi tolere edilir hale getirmeyi hedefliyor.

Bezler %100 klorsuz tahta posası kullanılarak, tamamen yenilenebilen polietilen iç ve dış katlardan oluşmakta. Kullanılan boya ve yapıştırıcılar herhangi bir toksik madde içermemekte.

Kendini iyi hissettiren kot pantalondan, elegan ve etik pırlanta mücevherlere ve de ilerleyen yaştaki kadınların idrar inkontinanslarına çözüm getiren inovatif ürünlerin ortak noktası kadın kurucuları ve sürdürülebilirliğe inançları. Bu kadın inovatörler yarının dünyasını oluşturmak için, bugünü koruma esasını benimsiyor.