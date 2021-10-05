İnsan kaynaklarında outsource ile değer yaratmak

Türkçedeki karşılığı “dışarıdan temin etmek” ya da “dış kaynak kullanımı” olarak kabul ediliyor. Ancak çoğu mesleğin jargon tabirinde de yer aldığı için “dış kaynak kullanımı” tabiri ile daha sık karşılaşıyoruz.

Dış kaynak kullanımı, şirketlerin temel yetkinlikleri ile ilgili olmayan faaliyetlerini o konularda uzmanlaşmış işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde gerçekleştirmelerini; kendilerine rekabet avantajı sunan ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlayan bir yönetim stratejisidir (The Outsourcing Institute, 1997).

Her şirketin içinde birçok farklı departman var. Örneğin leziz bisküviler, şekerlemeler üreten gıda sektörü mensubu bir şirketin; bilgisayar ve telefon işlemcileri üreten bir teknoloji şirketinden çok farklı işler yaptığını düşünebiliriz. Ancak bu farklı sektör şirketlerinin birçok ortak paydası var. Örneğin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları gibi her iki şirketin de olmazsa olmaz bazı departmanlar bulunuyor. Leziz bisküviler üreten şirketimiz, parayla ölçülemeyen değerdeki vaktini ve enerjisini maaş kontrolüne ayırırsa; rakibi belki de çoktan yeni tatları keşfetmiş ve piyasaya sürmüş olacak. Aynı durum, örneğimizdeki teknoloji şirketimiz için de geçerli elbette. Outsource, sektörünüz ne olursa olsun ayağınıza dolanıp hızınızı yavaşlatan işleri sizden alıp, yolunuzu açmayı vadeder. Böylece tüm konsantrasyonunuzu ana iş kolunuza verebilirsiniz.

DOĞRU OUTSOURCE DENEYİMİ

Şirketin vizyon ve misyonuna uyumlu personeli istihdam etmenin yolu, İnsan Kaynaklarından geçer. Bu da İnsan Kaynaklarını, şirketin en temel yapıtaşlarından birisi haline getirir. Çalışan barışı için belki de en önemli olan kıstas; maaş gizliliğidir. Bu gizlilik de İnsan Kaynakları tarafından korunur. O yüzden, şirketin mahreminin kime teslim edileceğinin analizini iyi yapmak hayati önem taşır.

The Outsourcing Institute’den yaptığımız alıntıdan da anlaşılacağı üzere, dış kaynak kullanımı şirketlerin büyüme stratejisi için çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü outsource ile söz konusu departman ya da alan, işin ehline bırakılıyor ve o bölgedeki riskler olduğu gibi bertaraf ediliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en büyük şey; arka planı güçlü, doğru bir outsource firması (hatta markası) ile çalışıyor olmak.

OUTSOURCE NASIL KATMA DEĞER SUNAR?

Rekabetten bahsetmek için uzun uzun global dünya pazarlarından bahsetmeye gerek yok. Mikro ölçekli bir bakkal işletmecisinin bile yolun köşesindeki, bir diğer bakkalla rekabet etmesi oldukça normal bir durumdur. Outsourcing rekabet mücadelesi veren şirketin, en büyük kozlarından kabul ediliyor. Çünkü hâlihazırda var olan iç kaynakları, başka alanlarda daha etkili şekilde kullanabilme imkânı sağlıyor. Bordro süreçlerini Datassist Bordro Servisi’ne outsource edip, kusursuz bir hizmetten faydalanırken; İnsan Kaynakları departmanları bordroları yetiştirmeye çalışmak yerine, çalışan bağlılığını artırıcı aktiviteler organize edebiliyor. Çalışan bağlılığının yüksek olması, günümüz şirketleri için en az kârlılık kadar önemli bir “karne” niteliği taşıyor. Çünkü artık rekabette şirketleri yukarıya taşıyan en büyük etkenlerden birisi: Mutlu çalışanlar!

Bunların yanı sıra outsource hizmet alan bir şirket; yüksek kaliteden düşük maliyetlerle yararlanırken, zaman tasarrufu da yapıyor olmak gibi mükemmel bir katma değere de sahip oluyor.

OUTSOURCING’DE RİSK YÖNETİMİ NASIL OLUR?

Datassist Bordro Servisi ile çalışan şirketlerin böyle bir gündemi olamaz. Çünkü ortada risk olmaz. Risk tamamen Datassist Bordro Servisi’ne aittir. Bu da doğru outsource deneyimi için çok büyük bir kriterdir.

İNSAN KAYNAKLARINDA ALINABİLECEK OUTSOURCE HİZMETLERİ NELER?

İnsan Kaynaklarının birçok süreci outsource edilebilir.

Bordro

İstihdam

Bordro saas

Bordro uyum denetimi

Teşvik danışmanlığı

SGK danışmanlığı

İşe alım

Çalışma izni danışmanlığı

OUTSOURCE TARİHİ

Dış kaynak kullanımı her ne kadar 1979 yılında “to outsource” olarak Oxford English Dictionary’deki yerini almış olsa da, 1990’ların başında yaygınlaşmaya başlamış, 2000’lerin başında yakaladığı büyük sıçrayış ivmesi bugün artarak devam ediyor. Bu durum ülkemizde ise İnsan Kaynakları ve özellikle bordro süreçleri için 1999 yılına, yani Datassist Bordro Servisi’nin kuruluşuna dayanmaktadır.

Vahşi Batının Outsourcing’i

Lucky Luke… Ya da ülkemizdeki adı ile Red Kit’i bilmeyen yoktur. 1800’lü yılların ikinci yarısında, Vahşi Batı’nın amansız suçluları Dalton Kardeşler sürekli olarak hapisten kaçar, suça bulaşır, huzursuzluk çıkarır. Ne Amerikan ulusal polisleri ne de yerel polisleri, bu amansız suç çetesini yakalayabilir. Hal böyle olunca Amerikan polisleri Dalton Kardeşler’i yakalama işini, karizmatik kovboy Red Kit’e outsource ederler. Red Kit işinin ehlidir ve her seferinde Dalton Kardeşleri faka bastırıp, adalete teslim eder.

İstanbul’un fethindeki outsource

Avrupa ve Orta Doğu tarihi için çok büyük bir önem arz eden İstanbul’un fethinde, bir mühendisin payı çok büyüktü. İstanbul’un kalın surlarını yıkabilmek için en güçlü silahı yapabilecek kişi: Macar Urban’dı. Dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet, rivayete göre Urban’ı kazdırttığı bir tünelle Bizans zindanlarından kaçırır ve dönem için astronomik sayılacak toplar döktürtür. Nihayetinde Fatih’in aldığı doğru outsourcing hizmeti, kendisine fethin kapılarını açar.