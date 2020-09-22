İşin geleceği için çalışanın refahına konsantre olmak gerekir

22 Eylül 2020

Bu haftaki konuğumuz Mercer Türkiye Genel Müdürü Sayın Dinçer Güleyin. Mercer bir İnsan Kaynakları yönetim danışmanlığı şirketi. Mercer 25 binden fazla çalışanı ile dünya genelinde 130 ülkeye ve bu ülkelerdeki kurumlara hizmet götürüyor. Fortune 500 şirketlerinin % 90’ına hizmet veriyor. Bunun dışındaki faaliyet alanlarından bazıları yan haklar (esnek yan haklar), yetenek yönetimi, dijital insan kaynakları çözümleri ve İK dönüşümü, ücret araştırmaları, emeklilik ve aktüeryal danışmanlık ve geleceğin iş gücüne yönelik stratejiler.

• Pandemi döneminde çıkardığımız dersler nelerdi ve organizasyonlarımızı nasıl etkileyecek?

Bu dönemde bazı önemli konular kritik hale gelecek. Bunlardan bir tanesi uzaktan çalışmaya ve eğitime yatırımı artırmak. İşin geleceği için çalışanın refahının geleceğine konsantre olmak ve özellikle yeni yetkinlikler kazanmak konusunda çok daha fazla kaynak yaratmak ve bu konuda çalışanlarımızın yeni beceri setleri kazanmasını gerçekleştirmek. Becerilere göre işe alımların da önemli bir gündem yaratacağını söyleyebiliriz.

Bizler de bu soruyu müşterilerimize sorduk, cevaplarda bazı konu başlıkları ortaktı.

►Acil durum eylem planı ve kriz yönetim planlarının önemi

►İş sürekliliği planlarının önemi,

►Dijitalleşmenin dönüşümünün önemi,

►Uzaktan ve esnek çalışma şeklinin mümkün olduğunun anlaşılması ve bunun etkin yönetiminin önemi.

Geleceğe yönelik olarak da;

►İnsan Kaynakları profesyonelleri bu hızlandırılmış değişim ve dönüşüm ile birlikte yetenek yönetim başlığı altında 2021 planlamalarında eğitimlerin, sanal ve online olarak sürdürülmesini destekliyorlar. Müşterilerimizin %80’i bu konuda planlama yapıyor.

►Değerlendirme ve işe alımların online olarak sürdürülmesi planlanıyor.

►İş sonuçlarının etkin takip edilmesine yönelik dijital uygulamaların geliştirilmesi hız kazanıyor

►Çalışan kesimin yeni yetenekler kazanmasının önemi ve buna yapılacak yatırımların artırılması birçok şirketin gündemine giriyor.

EMPATİ İLE KAZANMAK



● Tam bu noktada ben Mercer’in “Küresel Yenetek Trendleri” araştırmasından bahsetmenizi rica edeceğim.

Mercer’in Küresel Yetenek Trendleri araştırmasının beşincisini geçtiğimiz sene gerçekleştirdik. Toplam 16 farklı coğrafyada ve 9 farklı sektörde yaptık bu araştırmayı. Otomotiv, tüketici ürünleri, enerji, finansal hizmetler, sağlık, teknoloji, sigorta, parakende gibi sektörler. Sorularımızı 7 binden fazla üst düzey yöneticiye sorduk. Bunu yaparken aynı zamanda burada olduğu gibi bazı mesajlar paylaşıyoruz.

Bu araştırmanın temel mesajı aslında empati ile kazanmak.

Bu ne demek, empatik kurumlar neyi iyi yapıyor? Genel olarak üç şeyi çok iyi yapıyor.

►Geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayan bir ekonomi modelleri ve kültürleri var.

►Çalışanlarını ve müşterilerini verilerden ve içgörülerden faydalanarak dikkatle dinliyorlar.

►Çalışma koşullarını ve çalışan deneyimini bugünden geliştirmeyi amaç edinen ve harekete geçerek çalışanlarını önemsediğini gösteren yöneticileri ve hissedarları var.

Buradan yola çıkarak araştırmamız 4 temel bulguyu ortaya koyuyor.

►Yarın için parlak bir geleceğe odaklan.

►Kararlarını bilim ile anlamlandır.

►Bugünden yeni beceriler geliştirmek için yarış.

►İçerideki deneyimi harekete geçir.

Kurumların paydaşlarına bakış açıları artık borsa değerlerini artırıyor. Çalışanlar ise etik ve sorumlu davranan kurumlarda çalışmayı tercih ediyorlar.

Pandemi döneminde işverenlerin davranışları, çalışan odaklı mı iş odaklı mı davrandıkları aslında kurumlara bakış açısını etkiledi değil mi?

Çok etkiledi ve şunları eklemek isterim. Çalışanlar şunları istiyor;

Çalışanları adil ücretlendiren, çalışanlarının refahını koruyan, güçlü misyon, vizyon ve değerlere sahip, çevreye duyarlı kurumlarda çalışmayı tercih ediyorlar. Uzun vadeli finansal planlama yapabilmek istiyorlar, tasarruf ve yatırım için esnek seçenekler sunulması ve işverenden daha fazla emeklilik katkısı bekliyor.

Bu dönemde liderlerin önem vermesi gereken konunun adil ödüllendirme olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRKİYE BU ARAŞTIRMAYA 2021’DE DAHİL OLACAK

• Küresel yetenek trendleri araştırmasında Türkiye ayrışıyor mu? Farklı bir tablo mu çiziyor?

Türkiye bu yıl ilk kez katılacak bu araştırmaya, ilk kez Türkiyenin verilerini topluyor olacağız, bu yüzden çok heyecanlıyız. 2021 yılı başında sonuçlarını açıklayacağımız bu araştırmanın iletişimlerine geçtiğimiz hafta başladık ve yüksek bir katılım bekliyoruz. Katılmak isteyen kurumları web sitemizden araştırmaya katılmaya davet ediyoruz: https://www.mercer.com.tr/rapor-maka-le-arastirma/yetenek/global-ta-lent-hr-trends.html