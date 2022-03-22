İş’te İnsan Zirvesi'ne geri sayım

Ayşe Nazmiye UÇA - Datassist Bordro Servisi / Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldız Hanım hoş geldiniz.

Hoş bulduk Ayşe Hanım.

DÜNYA Gazetesi Türkiye’nin tek günlük ekonomi gazetesi değil mi?

Evet… Daha önce rakibimiz vardı, ancak onlar yayın hayatlarını sonlandırdılar. Şu an Türkiye’nin tek günlük ekonomi gazetesiyiz.

Hem okuyucu olarak, hem de içerik hazırlayıcı olarak DÜNYA Gazetesi’ni uzun zamandan beri takip ediyorum. Son birkaç yıldır özellikle dijital mecralarda oldukça başarılı işler yaptığınızı görüyorum. Dijitalleşmeye olan bu yöneliminiz okur kitlenizi değiştirdi mi?

Evet, biraz değiştiğini söyleyebiliriz. Bizim, kemik okuyucu kitlemiz hâlâ aynı ama bunun üzerine özellikle sosyal medyadaki dijital etkinliklerimizle okur kitlemiz yavaş yavaş değişmeye başladı tabii ki. Burada birkaç rakam vermek istiyorum. Baskı tirajımız 49 bin 320 ama internet sitemize baktığımızda sayfa görüntülenme sayımız 30 milyon... Bu sayının dijital anlamda attığımız adımlar ve yapacağımız çevrimiçi etkinliklerle daha da artacağını düşünüyorum.

Yeni dünyanın, yeni liderleri!

Şu anda beni de çok heyecanlandıran bir “zirve” hazırlığı içindesiniz. Datassist Bordro Servisi olarak bizim de sponsoru olduğumuz “yeni dünyanın, yeni liderleri” mottolu: İş’te İnsan: İnsan Kaynakları Zirvesi. Neden böyle bir zirve organize etmeği gereği duydunuz?

Siz de yakından biliyorsunuz ki; iş dünyası radikal bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşüm pandemi ile birlikte epey hız kazanmış durumda. Çünkü dijitalleşme hayatımızın her alanında ve bizi uzaktan çalışıp, uzaktan bağlanır hale getirdi. İş yapış biçimleri de aynı şekilde, aynı hızla değişiyor. Diğer yandan da İnsan Kaynakları yeni bir nesle hazırlık yapıyor. Doğayı, toplumu ve insanı ön plana koyan Z kuşağı artık İnsan Kaynaklarının merkezine girmiş durumda. Z kuşağının X ve Y kuşaklarından oldukça farklı taleplerinin olduğunu çeşitli araştırmalarda görüyoruz. Tersine mentorlük, çok para kazanacağı bir iş yerine seveceği işi yapmak, sosyalleşmek, gönüllü organizasyonlara katılmak, iş ve yaşam dengesini doğru kurmak gibi talepleri görüyoruz. Biz de Dünya Gazetesi olarak Z kuşağının tüm bu beklentilerini “İş’te İnsan: İnsan Kaynakları Zirvesi” ile masaya yatırmak istiyoruz. Bunu da; yeni nesil İnsan Kaynakları uygulamalarının nabzının attığı Türkiye’nin önde gelen markalarının, üst düzey temsilcileriyle birlikte yapmak istedik. Bunların yanı sıra zirveyi düzenlememizin başka sebepleri de oldu. Onları da rakamlarla açıklamak isterim.

Tabii, buyurun lütfen…

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 raporuna göre kadınların erkekle eşit haklara sahip olması için 135,6 yıl gerekiyormuş. Pandemiden önceki son rapora göre, bu süre 35 yıl daha uzamış görünüyor. Pandemi kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkilemiş ve 45 milyon kadın bu süreçte istihdamdan ayrılmak zorunda kalmış. Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı sadece yüzde 33. Kadın çalışanların yüzde 65 ise işte ayrımcılığa maruz kaldığını, terfilerde erkeklerle eşit haklara sahip olmadığını söylüyor. Bu yalnızca kadın açısından bakılan bir perspektif… Ancak çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik gibi konuların tüm şirketlerin odağında olması gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer süreçlerin dijitalleşmesi meselesi var. Artık İnsan Kaynakları, dünyanın her neresinde olursa olsun eşit haklar, eşit çalışma ortamı, eşit eğitim vermek zorunda. Bunun en temek önceliklerinde ise yine dijitalleşme geliyor. Öte yandan kıt kaynaklarımız hızla tükeniyor. Sürdürülebilirlik, daha iyi bir dünya, iklim değişikliği gibi konular da yine şirketlerin odağına girmiş durumda. Çünkü son dönemde iklim değişikliğine duyarlı, organik, sürdürülebilir şekilde üretilen gıdalar, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gösteren daha bilinçli tüketiciler ortaya çıkmış durumda. Bu tabloların olumlu yönde değişmesi topyekûn bir sürdürülebilirlik politikasının üretilmesine bağlı ama DÜNYA Gazetesi olarak yeni nesil İnsan Kaynakları uygulamalarının bu bağlamdaki iyi örneklerini göstererek farkındalık yaratmak ve daha iyiyi inşa etmek için tüm okurlarımıza ve izleyicilerimize ışık tutabilmek de bizim görevimiz.

Bu zirvedeki konuşmacıların üst düzey yönetici olmaları beni oldukça heyecanlandırmıştı. Çünkü şirket politikalarını, özellikle de İnsan Kaynakları politikalarını üst düzey yöneticiler belirliyor. Peki, zirvede bizi neler bekliyor?

Sabancı Holding’in ana sponsorluğu, sizin şirketiniz Datassist Bordro Servisi’nin sponsorluğu ve PwC’nin katkılarıyla düzenleyeceğimiz zirvemizde Türkiye’nin önde gelen markalarının üst düzey temsilcileri konuşmacı olacak. Kendi şirketlerinde yaptıkları iyi İnsan Kaynakları uygulamalarının örneklerini aktaracak. Zirvemiz dört ayrı açılış konuşması ile başlayacak, ki bu açılış konuşmalarından biri de size ait. Sizin yapacağınız açılış konuşmasının yanı sıra zirvemizde, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Uzun ve Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ diğer açılış konuşmalarını yapacak isimler olacak. Ana konuşmacılar değişen dünyada dijitalleşme, uzaktan çalışma, iş-yaşam dengesi, sürdürülebilirlik, insan-teknoloji ilişkisi gibi yeni nesi insan kaynakları trendlerinin ipuçlarını verecek. Hibrit olarak düzenleyeceğimiz zirve, DÜNYA Gazetesi okur ve takipçilerinin yanı sıra herkese açık bir şekilde, tüm sosyal medya mecralarımızdan canlı olarak takip edilebilecek. Maalesef pandemi nedeniyle fiziki katılım kabul edemeyeceğiz.

Açılış konuşmalarından sonra oturumlara geçilecek sanırım. Akış nasıl devam edecek?

Toplamda üç ayrı oturum olacak. 9:30’da başlayacak açılış konuşmalarından sonra panellere geçeceğiz. İlk panelimizin adı “Dijitalleşen Dünyada İş Gücünün Dönüşümünde Liderlik” olacak. Sizin de moderatör olacağınız ikinci panelimiz “Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Eşitlik ve Sosyal Faydada Liderlik” olacak. Üçüncü ve son panelimiz ise “Yeni Dünyada Çalışan Bağlılığı ve İş-Yaşam Dengesinde Liderlik” olacak.