İşverenin uzaktan çalışma kabusu: İki işli çalışanlar

Pandemi öncesi uzaktan çalışma kimi çalışanın gıpta ettiği kimisinin asla ev ortamında konsantre olamayacağını itiraf ettiği ender bir çalışma şekliydi. İşverenler için ise, çalışanların özgürlüklerini ilan ettikleri ve uzaktan kontrol ve yönetim güçlüklerini saymakla bitmediği bir alternatifti. İşin aslı alternatif bile değildi! Sonra tüm dinamikleri değiştiren pandemiye yakalandı dünya. Çalışmak için tek alternatif evden çalışmak oldu uzunca bir süre için. Halen dünyanın birçok yerinde vakaların artış gösterdiği durumlarda evden çalışmaya dönülmekte ancak genel olarak şirketler hibrid çalışma modelini (yarı zamanlı ofis çalışması, vardiya sistemi vs.) çalışanlarının sağlığını korumak ve verimliliği düşürmemek için tercih etmekteler.

İşlere devam etmenin uzaktan çalışmak olduğu bu ortamda işverenin en korkunç kabusu gerçek oldu ve evden çalışanların yetenekli azınlığı sadece kendi tam zamanlı işlerini değil, bir ikinci işi de uzaktan yapar oldular. Yani, iki tam zamanlı işi bir arada idare eder oldular ve de tabii iki maaş kazanır oldular. Bu az sayıda kıvrak zekalı, süper organize kişiler aynen birden fazla sevgiliyi idare eder gibi, kimi zaman iki zoom toplantısını bir arada yürütmeyi, birbirinden bağımsız ancak birbiriyle çakışmayan günlük programlarını kusursuz götürmeyi başaracak yetilere sahip olmalılar.

Bu yeni beyaz yaka uzaktan calisma trendinde, Dövüş Kulubü (Fight Club) filmine benzer birkaç temel kural mevcut: “1. İki işte birden çalıştığını kimseye söyleme” ve de “2. Her iki iş için de fazla çalışma. Wall Street Journal’ın yaz sonu gerçekleştirdiği çalışmaya göre, işe alım sözleşmeleri, bordrolar ve kurumsal emaillerle kanıtlanan ikinci işlerle beraber yıllık maaşlar 200 binden 600 bin dolara kadar kazanç sağlamış durumda.

İkinci bir tam zamanlı işi idare etmek herkesin yapacağı daha doğrusu yapabileceği bir şey değil. Müdürlerin, meraklı çalışma arkadaşlarının yakın temasının ortasında, iki bilgisayar, iki takvim, yüzlerce zoom toplantısını doğal ve kesintisiz bir şekilde idare etmek hem fiziksel hem de psikolojik olarak kolay iş değil. Bir de buna, emailler, projeler, whatsapp mesajları ve önemli dokümanları doğru zaman doğru insana eksiksiz ve karıştırmadan yapmak gerekli. Linkedin hesabını bile akıllıca yönetmeli kişi.

Wall Street anketine katılan iki işliler her iki işe birden 40 saatin üzerinde zaman ayırmadıklarını söylemekte. Yani, her iki işi de pratikte yarı zamanlı yapıyorlar. Bunun sebebi, pandemi zamanı işten çıkarmalarla beraber işverene sadakatin pek de kalmamış olması. Sistemdeki boşlukları değerlendirip, çalışanın kendi çıkarını ön plana koyması bu bakış açısıyla mümkün oluyor.

İKİ İŞLİLERİN GİZLİ DÜNYASI

Overemployed web sayfası ikinci işleri olanlar için rehber bilgiler içeriyor. Nisan’da lanse edilen web sayfası “ekstra gelir kazanın ve finansal özgürlüğünüze kavuşun” ve tüm bu hedefl ere ulaşırken “ofis politikalarından ve işten atılmaktan uzak durun” sloganlarıyla beyaz yakalıları ikinci iş edinme konusunda destekliyor. Overemployed’un kurucusu Isaac kendi iki işli olma serüvenini mevcut işinde terfisinin geri çevrilmesi ve de aynı dönemde başka bir şirketten bir iş teklifi almasına bağlıyor. Mevcut işine devam ederken yeni işe başlamış ve de pandemi belirsizliği içinde kendini iki işle işsizliğe karşı sigorta etmiş. Ve de iki işi sürdürebildiğini sürece çifte maaşın keyfini çıkarmış.

Kendi deneyimini benzer deneyimden geçen beyaz yakalılarla paylaşmak istemiş Isaac Overemployed kanalıyla. Sitede hangi özelliklerin ve deneyimlerin iki işi idare edenlerde gerekli olduğu şöyle listelenmiş:

- İki işte birden çalıştığınızı kimseye söylemeyin.

Ketum olmak altın kural. Uzaktan iki işte birden çalıştığınızdan bahsetmeyin. Kimse bilmesin, yerin kulağı vardır. Eğer siz iki işiniz olduğu sırrını tutamıyorsanız, ailenizin veya arkadaşlarınızın bu sırrı tutmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Bu tutum sadece sizi korumak amaçlı. Şöyle düşünün sizin yakın tanıdıklarınız iş arkadaşlarınızın veya patronunuzun tanıdığı olabilir. Yeni iş yerinde ortak tanıdıklar olabilir.

- İşlerinize aşık olmayın.

Mantıklı kararlar verebilmek için bağlılık hissinizin minimumda olması en sağlıklı durumdur. Ne kadar bağlılık duyarsanız o kadar duygusal davranırsınız ve rasyonel tercihler yapmaktan uzaklaşırsınız.

- Net ve odaklı bir amacınız olsun.

Neden iki işiniz var? Net bir amacınız olsun. Amaç finansal özgürlük mü, ev borcunuzu kapamak mı, araba almak mı? Ne zaman bu amacı net bir şekilde belirlersiniz, o zaman adım adım bu amaca yürürsünüz. Amaçsız iki iş yaparsanız, bu yolda yönünüzü kaybetmek, stresten anksiyeteden veya tükenmişlik sendromundan ne yapacağınızı bilemez hale gelmek an meselesidir. Bu yolculuğa neden girdiğinizi bilmeden devam etmeyin.

- Bir çıkış stratejiniz olsun.

Amacınız belirlerken, çıkış stratejinizi belirlemeyi ihmal etmeyin. Her şey istediğiniz gibi gitmeyecektir. Ve de işler rayından çıkınca, o planlanmış çıkış stratejisini devreye sokmak hayatınızı kurtaracaktır. Ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda çıkmanın doğru olduğunu önceden belirleyin, ve şartlar oluştuğunda harekete geçin.

- Ortalama olun.

İnsanların dikkatini çekmeyin, başarınızla veya herhangi bir özelliğinizle öne çıkmayın. Görünmez olun. Kendi kendinize ekstra iş çıkarmayın. Ne kadar çok işe gönüllü olursanız, o kadar dikkat çeker, yönetime ve çalışma arkadaşlarınıza kendinizi hatırlatırsınız. Gerekeni yapın, fazlasını değil.

- Yaşamak için çalışın, çalışmak için yaşamayın.

Bir iş günü daha bitirin. Hepsi bu. İşinizi yapın, beklenileni yerine getirin, ekstra iş yapmayın. Bir gün daha işe gidin gelin ve işinizi yapın.

Özellikle teknoloji alanında iki işliler suya sabuna dokunmadan yukarıdaki kurallara uyarak bir seneyi aşkın zamandır yaşamlarını sürdürüyor. Sosyal yaşamın neredeyse sıfıra indiği, kısıtlamaların evden çıkmamıza olanak vermediği günlerde, bu ekstra zamanı bir diğer işle doldurmak bu güne dek mümkün oldu. Asıl soru ofise dönülen bu günlerde ikinci işlere ne olacağı. Amaç ve çıkış stratejilerini yeniden değerlendirmenin zamanı. Birinci iş mi kalıcı olacak, yoksa ikinci mi zaman gösterecek.