Uzun ömür = Çoklu kariyer

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

İşiniz tüm profesyonel ilgi alanlarınızı kapsıyor mu? Birçoğumuz çok yönlü insanlarız. Okuruz, yazarız, koşucuyuz, yüzücüyüz, düşünürüz, kimi zaman muhalifiz, kimi zaman tarafız, sanatçıyız, analitiğiz, maceracı veya hayalperestiz. Kendi iş tanımımız içerisine sığdırdığımız veya iş tanımını esneterek daha geniş görevlerle daha çok yetimize erişerek yaptığımız işimiz tüm ilgi alanlarımıza dokunuyor mu? Yoksa bugün sıkça küresel dünyada karşımıza çıkan gig ekonomisi içinde, gündüz bir e-ticaret şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıp gece yoga eğitmeni olarak ders mi veriyorsunuz? Ya da hafta sonları düğünlerde canlı müzik mi yapıyorsunuz?

Kabir Sehgal. Bir yandan New York JP Morgan’da yöneticilik yaparken Hindistan’da ortaklaşa kurduğu girişime katkı yapan bir girişimci. Biri New York Times ve Wall Street Journal en çok satanlar listesinde olan, yedi kitap yazarı. Aynı zamanda çok sayıda Grammy kazanan bir yapımcı. Harvard Business Review’de kendi kaleme aldığı makalede, neden herkesin birden fazla kariyerinin olması gerektiğini anlatmış… özellikle de neden aynı anda birbirinden tamamen farklı iki kariyeri beraber yürütmek gerekli. Birçokları bir işe konsantre olmanın başarı için tek formül olduğuna inanırken, Sehgal iki kariyerin her iki işi de daha iyi yapmasına imkan verdiğini vurguluyor.

Yeni Bağlantılar, Yeni Alanlar ve İnovasyonlar

Bankadaki tam zamanlı işi sayesinde, ilgi duyduğu müzik yapımcılığını finanse etme imkanı bulmuş. Hiç adı duyulmamış bir yapımcının müzisyenlerden para alıp albüm yapmasını beklemek yerine, caz sevgisiyle işten geri kalan zamanını bu işi öğrenmeye vermiş ve deneyim kazanmış. Bankadaki müşterilerini özel caz etkinliklerine çağırarak iki işi arasında sinerji kurmuş. Bu bağlantıdan hem kurumsal işi hem de yapımcılık girişimi fayda sağlamış.

Farklı iş çevrelerinde olmak, farklı mesleklerden farklı özgeçmiş ve deneyimlerden kişilerin sesini duymaya ve de disiplinler arası yeni fikirler geliştirmeye imkan vermekte. 2005 yılında Katrina Fırtınası yüzünde, New Orleans’taki birçok müzisyen şehri terk etmişti. Müzisyenlere yardım toplamak için konvansiyonel bir hayır kurumu kurup para toplayacağına Sehgal finansal sektörden tanıdıklarını ve müzik çevrelerine birleştirecek sürdürülebilir bir çözüm geliştirmiş. Şirketinin sayfasından New York’ta partilerde müzik yapmaları için müzisyenleri ayırtmak ve de aynı sayfa üzerinden Katrina Fırtınasına yardımda bulunmak için bağış yapmak mümkün olmuş. Bu sayede, müzisyenler yeni bir şehirde daha kolay bir şekilde iş bulurken, New Yorklular da New Orleans caz ustalarına daha kolay ulaşır hale gelmişler. Kazan-kazan bir girişim.

Uzayan Ömre Bir Kariyer Dar Geliyor

Sehgal zekası, birçok ilgi alanını işe çevirmesi ve sıkı çalışmasıyla, birden fazla kariyeri aynı zamana sığdırabilmiş bir profesyonel. Yaşamın diğer zorunlulukları içerisinde iki işi aynı anda yapamasak da, ilgi alanlarımızı dikkate alarak bugün yaptığımız işi daha ne kadar zaman yapacağımız sorusu aklımızın bir köşesinde. Onca ilgi alanı ve yetiye hitap etmek isterken, önümüzdeki 20 yılda kendimizi aynı işte, aynı sektörde veya aynı şirkette hayal edebiliyor musunuz?

Stanford Üniversitesi Uzun Ömür Merkezi çalışmalarında bugün 5 yaşında olan çocukların 100 yaşına kadar yaşayacaklarını öngörmekte. Bu uzun yaşam projeksiyonu yaklaşık 60 yıl gibi uzun bir çalışma yaşamını da yanında getirecek. Bugünün genç nesline bakacak olursak, geleceğin genç nesillerinin 60 yıl süresince aynı işi bırakın aynı şirkette veya aynı sektörde olmalarını beklemek bile, realist bir yaklaşımdan uzak. İK liderlerini bekleyen soru şu: Şirketler yaşamboyu eğitime bağlılıklarını çalışanlarına nasıl kanıtlayabilirler ve onları uzun soluklu programlarla nasıl geliştirmeyi ve yetilerini arttırmayı 60 yıllık kariyerler içerisinde misyon edinebilirler?

Amazon Career Choice 1.2 milyar dolarlık bir fon ile, saatli çalışanlarına üniversite, lise veya ikinci dil kursu bursları vermekte. Ayrıca, mesleki sertifika programlarıyla mühendislik, IT, mekanik ve elektrik meslek alanları, sağlık, inşaat, muhasebe gibi konularda çalışanlarının kariyerlerinde ilerlemeleri için imkan yaratmakta. Örneğin, Amazon depo işçileri veya kuryelerin bilgisayar yetileri edinmeleri için kurslar düzenlenmekte. Bu sayede, çalışanlar gerekli dijital yetileri edinerek depo görevlisinden IT profesyoneline yeni kariyer rotası çizebiliyorlar.

Amazon modelinde olduğu gibi, şirketler çalışanlarının farklı yetilerini kullanarak farklı kariyer hedefl erine ulaşmalarını sağlamak için, onlara eğitim fırsatları sunmalı ve kariyer imkanları hazırlamalılar. İyi çalışan bulmak kolay değil. İyi çalışanı şirket içinde tutmak daha da zor.

Kişiye özel kariyer haritası, kişinin kendi kendine yaptığı bir kariyer değerlendirmesiyle, şirketin çalışan için uygun olacak kariyer fırsatlarını yakın gelecekte sunması ve bu kariyer fırsatlarına çalışanı bilgi ve yeti açısından yetiştirmesi ile devam ediyor. Şirket içi farklı kariyer opsiyonlarının IK ve çalışan arasında karşılıklı açık diyaloga dayanması kimi zaman aylar veya yıllar alan bu sürecin sağlıklı yönetilmesine imkan veriyor.

Uzun ömürlü çalışanları sadık ve yüksek performanslı kıdemli personel olarak şirkette tutmak bugün her şirketin sınavı.