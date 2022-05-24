Yeni mikro öğrenme: TikTok’ta 25 saniye

Ela Erozan Gürsel - Datassist Bordro Servisi/İnovasyon Araştırmacısı

Bilgi güçtür. İhtiyaç duyduğu anda bilgiye ulaşmak ve o bilgiyi kullanarak işini profesyonel bir şekilde yapmak kişiye özgüven, saygı ve prestij getirir, ve kişinin kariyerinde ilerlemesini sağlar. Kurumsal eğitimlerde amaç da budur. Çalışanların yetkinliklerini arttırmak. Daha verimli, daha etkin, daha başarılı ve özgüvene sahip çalışanlar. Ancak çoğu zaman şirketin sponsorluğundaki eğitimlerde bu bilgi edinme süreci ve sonucu amacına ulaşmaz. Eğitim sonunda teoride kalan pek de işinize doğrudan uyarlayamacağınız bilgileri bir sertifikayla taçlandırır, işinizi yapmanızda sizi daha etkin kılan yetileri kazanma yolunda pek de ilerlemiş olursunuz. Siz bir veya iki günlük mesainizi bu eğitime katılarak harcarsınız. İşvereniniz ise, bu eğitim için belli bir masraf yapmış ancak bu masraf, diğer bir deyişle, size yapılan yatırım şirketin verimliliğine yansımamış olur. Tam bir kaynak kaybı!

Oysa, içinde bulunduğumuz zaman, hızlı ve etkin şekilde iş yapma ve çizilmesi gereken büyük resme katkı sağlama zamanı. Milenyaller ve Z neslinin inandığı yolda yürüdüğü ve de eğitim sertifikalarının işe aktarılmadığı sürece kağıt parçasından öteye gitmediği bir iş dünyasında faaliyet gösteriyoruz. Yani, işimize yarayan bize şu an gerekli olan bilgiye hemen ulaşmalıyız.

İşte tam bu gereksinimi görmüş, 25 yaşındaki aktüer Emma Chiepor. Kendi işini etkin şekilde yapmak için Youtube videoları izleyerek ileri seviyeye getirdiği Excel yetilerini 25 saniyelik TikTok videolarıyla hap halinde paylaşmaya başlamış. Financial Times’ın haberine göre, Tik- Tok hesabı Exceldictionary’den videoları yayınladığı ilk hafta trend edip 100 bin takipçi edinmiş, 4 ay içinde 1 milyona ulaşmış, bugün ise sosyal medya genelinde 4 milyonun üzerinde takipçisi var. Exceldictionary bir modern klavuz. Kolayca Excel üzerinde yapmak istediğiniz işlemi kısayollarıyla zaman kaybetmeden gösteren mini videolardan oluşmakta. Başlıklarla öğrenmek istediğiniz işlemi hızla buluyor ve 30 saniyede kendiniz yapar hale geliyorsunuz!

HAP YAPILMIŞ EĞİTİMLER: MİKRO ÖĞRENME

Kopyalardan kurtulmak, internetten alınan stok datasının sürekli güncellendiği tablolar yaratmak, ciddi zaman kazandıran kısayolları kullanmak, hataları ayıklamak, Excel programı aniden kapandığında kaybolan verileri kurtarmak… hep Exceldictionary’nin videoları içinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Kullanıcı Excel üzerinde çalışırken gündelik olarak sorun yaşadığı ya da programı daha hızlı kullanmasını sağlayacak püf noktalarını 30 saniyede öğreniyor. Bu hap yapılmış mini eğitimlere mikro öğrenme (micro learning) denilmekte.

Bir yandan, Chiepor’in anlatımına benzer, TikTok mikro eğitimcileri basit Excel eğitimleri verirken, diğer yandan Microsoft Ürün Müdürü, Mike Tholfsen de TikTok platformundan Microsoft Tips (Püf Noktaları) adı altında, kullanıcılara pratik bilgiler veriyor. TikTok’un özelliği, Youtube ve diğer sosyal medya kanallarına göre, daha eğlenceli ve kısa videolara yer vermesi. Tholfsen pandemiyle beraber evde karantinada kalan kişilerin kendilerini hızla geliştirmek istediği ve tam ihtiyaçlarına yönelik 30 saniyelik spesifik yetileri öğrenmelerinin 30 dakikalık daha genel eğitimlerden fazla yarar sağladığını gözlemlemiş.

Mikro öğrenme, teknolojinin yaygınlaşmasıyla 2000li yılların başından itibaren farklı formatlarda karşımıza çıkmakta. Kısa, kolaylıkla öğrenilebilen mini videolarla, belli konuları ihtiyaç duydukça öğrenme esasına dayanmakta. Örneğin, seyahat ederken kullanacağınız birkaç kelime yabancı dil öğrenmekten, nasıl kravat bağlayacağınıza, matematik, kimya, tarih gibi konu odaklı Khan Academy derslerinden, TED konuşmacılarının videolarına, profesyonel Linkedin eğitimlerine kadar birçok konu ve alternatif platformu içine almakta. Tüm bu mikro öğrenmede ortak nokta bir konuya odaklanması ve teknoloji kullanımı. Mikro öğrenme, kısa videoların yanı sıra, quizler, oyunlar, masterclass formatındaki dersler, işe girenlere verilen iş işte öğrenilir prensibine dayanan kısa içeriklerle de, karşımıza çıkmakta. Mikro öğrenme demek, cep telefonundan otobüs beklerken, metroda, ya da doktor bekleme odasında öğrenmeye devam etmek anlamına geliyor. Günü bölmeden kısa bir sürede öğrenmeyi olanaklı kılıyor.

MİKRO ÖĞRENMEDE EXCEL BAŞI ÇEKİYOR

Yeni bir yeti öğrenmek isteyen kişi, bu yetiyi kısa sürede bunalmadan sıkılmadan hap şeklinde alacağı izlenimiyle videoyu izlemeye başlıyor. Özellikle Excel gibi teknik tarafı ağır basan programların öğrenilmesinde TikTok rahatlatıcı bir algı yaratmakta. Bir yanda sıkıcı, düz ve teknik Excel, diğer yanda 30 saniyelik renkli TikTok özellikleriyle bir araya gelen videolar. Fon müziği motive ediyor, Tik- Tok prop’ları aksiyon katıyor ve kolay takip edilmesine yardımcı oluyor. Her bir oturuşta o an işinize yarayan bir teknikte uzmanlaşıyorsunuz. Oysa, Linkedin ve YouTube’da yer alan videolar çok daha detaycı, uzun ve tam istediğiniz işlemi binlerce video arasından bulmanız zor.

Microsoft Excel 1985 yılından beri elektronik tablo programı ile iş hayatında önemli bir role sahip. Linkedin üzerinden verilen 1 milyondan fazla iş ilanı yetkin seviyede Excel kullanan çalışan arıyor. Dolayısıyla, birçok aday iş arama sürecinde Excel yetilerini geliştirmek, programı kullanırken kendine daha çok güvenmek istiyor.

Kurumsal eğitimlerin kabuk değiştirmesi şart. Daha az sürede, daha etkili, kişinin ihtiyacı ve kariyer hedefl erine yönelik formatlarda verilmeli. Her eğitimde olduğu gibi, ilgi çekici bir anlatıma sahip olmalı. Şirketin değerli kaynaklarını doğru harcamanın başında çalışanların zamanını yararlı kullanmak geliyor. Insan Kaynakları departmanlarına ve yöneticilere bu alanda büyük sorumluluk düşüyor. Doğru mikro eğitimlerle zaman kaybedilmeyen günlere. İyi çalışmalar.