Zoom iş görüşmelerinde ne yapmalı?

Geçtiğimiz bir senedir pandemi sebebiyle iş görüşmeleri Zoom ve benzeri video konferans araçlarıyla yapılmakta. Dolayısıyla, tanışma, ilk izlenim ve de çoğu zaman ilk etaptaki eleme sanal ortamda gerçekleşmekte. Kendini ifade etmenin ve görüşmenin sonunda, iş teklifi almanın hedeflendiği bu görüşmelerin sanal olması aday ve işe alımdan sorumlu kişinin bağ kurabilmesi için ideal bir mecra değil. Ne kadar yüz yüze görüşmeyi simüle etmeyi amaçlasa da, fiziksel görüşmede adayın giyiminden, el sıkmasına ve oturup kalkmasına birçok detayı video ortamı es geçiyor ve yeterli hissi vermekten uzakta kalıyor. Aynı şekilde, aday açısından şirketi temsil eden kişinin hali tavrı, lobiden görüşme odasına kadar edinilecek gözlemler ve diğer şirket çalışanlarıyla etkileşim kısmı eksik kalıyor. Pek tabii ki, sanal görüşmelerin de kendine has kriterleri var, aday ve şirket çalışanının dikkat etmesi gerekenler, doğru algı yaratmak için özen gösterilmesi gereken hususlar mevcut.

Profesyonel izlenim yaratın

Birebir veya sanal görüşmede değişmeyen şey profesyonellik. Sanal görüşmede kameranızın gösterdiği kadar profesyonelsiniz. Yani, üzerinize giydiğiniz giysi, kameranın fonunda görünenler ve bulunduğunuz ortamda duyulanlar görüşme deneyiminizin önemli bir parçası. Evinize, çalışma odanıza veya salonunuza çalışmak istediğiniz şirketin yöneticilerini davet ettiğinizi düşünün ve onları nasıl ağırlamalısınız hayal edin.

Derli toplu temiz bir ortam, düzgün bir giyim, ev halkının tutumları. Şimdi bu kriterleri Zoom’a uyarlayalım: Video konferansın fonunda derli toplu bir görüntü olmalı. İş görüşmesini yürüten kişinin dikkati karman çorman bir fona takılmamalı, dikkati sizde ve sizin söylediklerinizde olmalı.

Giyiminiz, saçınız, başınız iş görüşmesi ciddiyetinde özenli olmalı. Ev ortamını mümkün olduğunca kontrol edebiliyor olmalısınız. Küçük çocuklarınız, köpeğiniz, müzik sesi vs.. evden çalışmanın olağan yan ürünleri olarak kabul edilseler bile, iş görüşmenizi sakin sessiz, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir odada gerçekleştirmek en iyisi. Çevrenizin etkisini imajınıza ve sizin konsantrasyon seviyenize etkisini hafife almayın. Düzenli bir ev ortamı işe alındığınız takdirde yapacağınız disiplinli ve performansı yüksek bir çalışmanın aynası olacaktır.

Yeni mezunlara iş arayışlarında tavsiyeler içeren yahoo finans makalesinde, Zoom görüşmesini yaptığınız yerin önemini vurgulamak için, yeni pantolon takımınız yurt odanız diye yazılmış. Nasıl fiziksel görüşmelerde giyim kuşam, makyaj, saç, sakal önemliyse, kameradan görünen yaşadığınız ortam da sizin kişiliğinizle ilgili büyük ipuçları taşımakta.

Temel prensiplere odaklanın: internet bağlantısı, düzen ve iş adabı

İyi bir internet bağlantısı, düzenlilik ve iş adabı. İnternet bağlantınızın en iyi olduğu, modeme en yakın yeri görüşme alanınız yapın. Teknik sıkıntılar sizi strese sokacak, ses ve görüntü kalitesinin bozulması iki tarafın da konsantrasyonunu etkileyecektir.

Düzenlilik etrafın toplu olması kadar, kafanızdaki düşüncelerin, hedeflerin de derli toplu olmasını gerektirir. Planlı ve hazırlıklı olun. Şirketi ve pozisyonu araştırın, kendi yaptığınız iş ve edindiğiniz deneyimlerin ilgilendiğiniz işe nasıl fayda sağlayacağını örneklerle anlatın.

Görüşme yapan kişiyi iyi dinleyin, sorduğu sorulara tam cevap verin. İş ve şirketle ilgili sorular sorun, ilginizi ve bilginizi gösterin. Görüşmenin iki yönlü bir diyalog olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şirket sizin uygun bir çalışan olup olmadığını anlamaya çalışırken, siz de o şirketin size uygunluğunu test ediyorsunuz. Bu işi layıkıyla yapabilir misiniz? Kurum kültürü size uygun? Mutlu ve başarılı olacağınız bir çalışma ortamı mı? Dolayısıyla, diyaloğu sürdürün, anlamlı amaçlı sorular sorun.

Her görüşme için geçerli klasik kurallar

Zoom görüşmelerinde görüşme kanalı değişse de, amaç ve verilmek istenen mesajlar aynı. Aday kendi yapabilirliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor, İK’cı ise iş tanımına ve şirkete en uygun adayı seçmeye.

Görüşmeye geç kalmayın. Erken bağlanmak ve bekleyen taraf olmak istekli ve ciddi bir insan olduğunuzu gösterecektir. Video konferansa birkaç dakika erken bağlanın ki, son anda teknik bir sorun çıkarsa erkenden müdahale edebilin. Teknolojiyi birkaç saat önceden test edin, bir aksaklık varsa, karşı tarafa haber verin.

Bakımlı olun. Saçınız taranmış, traşlı veya makyajlı, özenli bir görünümle görüşmeye gelin. Tüm gerekli araştırmanızı yaptığınızı, gerekli materyalleri edindiğinizi konuşma sırasında gösterin.

Gerçek ve samimi olun. Klişeleşmiş söylemeniz iyi olacak ancak sizi yansıtmayan sözlerden kaçının. Kendinize ve görüşme yaptığınız kişiye dürüst olun.