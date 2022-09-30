Açık Bankacılık’ta rekor işlem

Selenay Yağcı

Bize Açık Bankacılık’ın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, Türkiye’deki ve dünyadaki örneklerini anlatabilir misiniz?

Son birkaç yıldır finansal dünyada sıkça duyduğumuz terimlerden birisi Açık Bankacılık. En basit şekilde açıklayacak olursak Açık Bankacılık; 3. kişi ve kurumların, veri sahibinin izniyle verilerine erişmesine ve işlem yapabilmesine denir. Böylelikle veri sahiplerine yepyeni finansal hizmetler ve daha iyi bir deneyim sunuluyor. Dünyada Açık Bankacılık‘ın pazar büyüklüğü 19 milyar dolar seviyesinde, gelecek on yılda bu rakamın 130 milyar doları geçmesi bekleniyor. Türkiye’de de yeni regülasyonlar sayesinde sektör oldukça hareketlendi. Bu noktada biz de B2B Açık Bankacılık’a ilk giriş yapan şirketlerden biriyiz.

Açık Bankacılık, bankacılığın geleceğini nasıl etkileyecek?

Önümüzdeki dönemde bankacılığın büyük bir hızla değiştiğine şahit olacağız. Finansal hizmetler artık çok daha erişilebilir olacak ve B2B taraf da dâhil, hemen her micro segmente özel finansal hizmetler bekliyoruz. Örneğin ulaşım sektöründeki bir firma tek panelden tüm nakit akışını görürken, bir yandan da taşıtları için kullanabileceği kredileri ya da akaryakıt fiyatlarını takip edebilecek, karşılaştırmalı analizler yapabilecek. Temel bankacılık dediğimiz; mevduat toplama, kredi verme gibi işlemler yine klasik bankalar tarafından yapılırken, bankacılığın müşterilere sunumunu fintech’ler üstleniyor olacak.

Şirketten biraz bahseder misiniz?

Sektörde 21 yılı geride bırakmış köklü bir firmayız. Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak daima müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizi sürekli dinleyerek, sektörü ve teknolojiyi takip edip; yeni gelişim alanları ve yeni rotalar arıyoruz. 2021 yılından itibaren Param çatısı altında yer almaktayız. Param, 2022 yılında EBRD’nin de içinde bulunduğu önemli bir gruptan yatırım aldı. Bu yatırım, gruba ve şirketimize olan güvenin bir göstergesiydi. Gücümüze güç katarak, müşterilerimize yepyeni alanlarda da hizmet vereceğimiz bir yola girmiş olduk.

Ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Finans sektöründe B2B, SaaS çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan pek çok ürünümüz var. 10 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz en eski ürünümüz Netahsilat, firmaların bayilerinden ödeme almasını sağlayan ama farklı ödeme setleri, kart saklama, periyodik ödeme alma, link ile ödeme alma gibi pek çok ek özelliği bulunan tahsilat ürünümüz.

NetEkstre, tüm banka hareketlerini tek panelde toplayan ve bunu akıllı bir kural yapısıyla ayrıştırarak ERP programlarına aktarabilen hesap bilgisi raporlama ürünümüz, Posrapor ise aynı şekilde tüm POS hareketlerini tek panelde toplayarak üye iş yeri verimliliğini, POS komisyon değişimlerini ve daha pek çok raporun takibini sağlamamıza yarıyor. E-DBS, tüm bankalardaki DBS işlemlerini yönetmeyi sağlayan, tahsilat talimatı verilebilen ve limit takibi yapabilen ürünümüz, TÖS ise tüm bankalara tek seferde para transferi talimatı verebileceğiniz gelişmiş onay yapısına sahip ürünümüzdür.

Şu an hedefimizde sektöründe lider firmalar yer alıyor ve önümüzdeki dönemde KOBİ’lere özel ürünler sunmaya hazırlanıyoruz.

Ürünlerinizin faydalarından bahseder misiniz?

Satış, finans, muhasebe veya tahsilat ekiplerince alternatif ödeme yöntemleri ile tek ekran üzerinden tahsilat yapabilmek; farklı bankalardaki hesaplarınızı, ihtiyacınız olan sıklıkta yine tek ekran üzerinden görebilmek ve bu hareketleri şirketlerin kullanmakta olduğu ERP ya da muhasebe programına otomatik olarak aktarabilmek gibi avantajlarımız mevcut. Manuel olarak yürütülen süreçlerden dolayı oluşabilecek hataları azaltırken, harcanan zamanın daha katma değerli işler için kullanılması müşterilerimiz için önemli kazançlardan biridir.

Kaç kullanıcınız var ya da kaç şirketle çalışıyorsunuz?

Tüm ürünlerimizle birlikte toplamda 3000’i aşkın şirkete hizmet veriyoruz. Kullanıcı sayımız ise 500 bine yaklaştı. İçlerinde, yıllardır birlikte çalıştığımız müşterilerimiz var. Ürünlerimizin pek çok özelliğini bu müşterilerimizle birlikte, onların ihtiyaçlarını anlayarak ve yorumlarını alarak geliştirdik.

Çalışan sayınız nedir? İstihdam arttı mı, artacak mı?

Çalışan sayısı noktasında 200’leri geçtik. Alanında çok deneyimli, yıllardır birlikte çalıştığımız personellerimizin yanında yeni alımlarla ailemizi büyütmeye, daha da dinamik hale gelmeye çalışıyoruz. Bir yıldan kısa bir sürede çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 50 artışa gittik. Kademeli olarak büyümeye de devam ediyoruz.

Şirketiniz için 2022 yılı nasıl geçti? Ne kadar büyüdünüz?

2022 yılında da büyüyerek ilerliyoruz. Eçözüm’ün geliştirdiği Açık Bankacılık ürünü NetEkstre, yılın ilk yarısını önemli başarılarla geride bıraktı. NetEkstre’nin işlediği ve raporladığı işlem adedi 10 milyonu aştı, yine aynı dönemde müşteri sayısı da yüzde 55 artış gösterdi. Netahsilat ürünümüzde ise ilk 6 ayda yapılan tahsilat hacmi 58 milyar TL’yi geçerek rekor kırdı. Diğer tüm ürünlerimizde de ciddi büyümeler gördüğümüz bir yıl oldu. Aynı ivmeyle bu yılı bitirmeyi ve gelecek yıla kararlı bir şekilde başlamayı hedefliyoruz.

Pazar payınız nedir? Bu değişti mi?

Bulunduğumuz finansal teknoloji ve Açık Bankacılık sektöründe henüz pazar payımız şu kadar demek oldukça güç ama 3000’nin üzerinde müşterimiz ve 400 binin üzerinde bayi kullanıcımız ile B2B finansal teknoloji çözümleri konusunda sektörü domine ettiğimizi ve hızla büyüdüğümüzü söyleyebiliriz.

2023 planlarınız neler?

2023 yılında müşteri segmentimizi genişletmeyi, mutlu müşteri odağımızı koruyarak büyümeyi ve müşterilerimizin finansal dünyada hayatlarını kolaylaştıracak yeni çözümler sunmayı planlıyoruz. Bunun yanında yeni regülasyonla gelen Açık Bankacılık yapısına da hem teknik anlamda hem de süreçlerimizle hızlı uyum sağlamayı hedefliyoruz.

Hedefleriniz neler?

Hedefimiz, müşterilerimize tüm finansal işlemlerini tek bir platformdan yapabilecekleri ve raporlayabilecekleri bir ekosistem sunmak. Geliştirdiğimiz ve yeni çıkardığımız ürünlerimiz ile her geçen gün bu hedefe daha da yaklaşıyoruz.

Sektörün potansiyeli nedir?

Finansal teknolojilerin hem Türkiye’de hem de dünyada çok ciddi bir büyüme potansiyeli var. Her geçen gün yeni bir oyuncu daha sahneye çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Koordinasyonu’nda hazırlanan “Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2021” çalışmasına göre Türkiye’de 520 finansal teknoloji şirketi yer alıyor. Bu şirketlerin sunduğu çözümlere ihtiyaç da her geçen gün artıyor.

Pandeminin sektöre ne gibi etkileri oldu?

Pandemi sonrasında, evden çalışmanın artmasıyla finansal işlemlerin ve raporlamaların dijital ortamlara kaydığına şahit olduk. Bu da bizim ürünlerimiz gibi B2B finansal çözümlere talebi arttırdı. Müşterilerimiz tüm hesap, POS ve DBS hareketlerinin takibini ürünlerimiz üzerinden yapabiliyor; ERP sistemlerine aktarıp muhasebeleştirebiliyor. Ayrıca Netahsilat ve Toplu Ödeme Sistemi ürünlerimiz sayesinde link göndererek ödeme alabiliyor, toplu para transferi talimatı verebiliyorlar.

Sektörde 2022 trendleri neler?

2022 yılında mevcut ekonomik koşullarla birlikte müşterilerimizin, verimliliğini artırıcı ve operasyonel maliyetleri düşürücü çözümler aradığına şahit olduk. Bu konuda biz de kolay POS komisyon takibi, Toplu Ödeme Sistemi gibi geliştirmeler yaptık ve müşterilerimizden gelen ihtiyaçları karşıladık.

Sektörde yeni bir mevzuat ya da yasa beklentisi var mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenen Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yakın zamanda hayatımıza girecek. Bu yönetmelikle birlikte halihazırda pek çok yazılım firmasının finansal teknoloji alanında resmiyet kazanması gerekecek. Bu konuda biz de gerekli yatırımı yaptık. Henüz regülasyonlar çok yeni olduğu için sektörde yeni bir mevzuat değişikliği beklentisi yok ama gelecek dönemi, pazarın ihtiyaçları belirleyecektir.