Albaraka Türk'ün startup girişim sermayesi yatırım fonu borsada

Albaraka Türk, statup dünyasına yönelik önemli bir girişimce bulunmuştu. Albaraka Türk’ün iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve Mayıs 2020 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Geçen günlerde yapılan gong töreniyle Startup Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Startup GSYF), nitelikli yatırımcılar pazarına dahil oldu. Başlangıç sermayesi, Albaraka Portföy tarafından karşılanan, Mayıs 2020 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Startup GSYF, kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcıların kolay yatırım yapabileceği şekilde kurgulandı.

Borsa İstanbul’da geçen 13 Ekim’de, “APYVC” koduyla “nitelikli yatırımcılar pazarında” işlem görmeye başlayan Startup GSYF, emeklilik fonları başta olmak üzere kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılar için alternatif bir yatırım enstrümanı sunuyor.

Fon paylarından alma imkanı sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul’a kote olan ve SPK mevzuatına göre kurulmuş olan Startup GSYF, yatırımcı bilgilendirmesi açısından oldukça şeffaf bir seçenek sunuyor. Startup GSYF, tüm yatırımcılar için ilgili pazarda alım satıma konu olabilecek ve ayrıca dileyen yatırımcılar için yeni pay ihracını da hızlı bir şekilde yapabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Fon ayrıca yatırımcılara mevcut girişim portföyünü görerek yatırım yapabilme imkânı sağlarken, nitelikli yatırımcı tanımına uygun olan tüm yatırımcılar Borsa İstanbul nitelikli işlem pazarında işlem gören (İlk gün fon başlangıç pay fiyatı 1.095 TL) fon paylarından minimum 1 adet olmak üzere alma imkânına da sahip bulunuyor.

Tüm teknoloji girişimleri ilgi alanında

2015 yılında kurulan Albaraka Portföy, yeni nesil teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere kurguladığı Startup GSYF ile önümüzdeki 3-4 yıl boyunca büyüme potansiyeli gösteren girişimlere yatırım yapmayı planlıyor. Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, 7 yıl süre ile kurulmuş olan Startup GSYF’nin nitelikli yatırımcıları, Türkiye’nin genç, dinamik ve gelecek vadeden şirketleriyle buluşturmayı amaçladığına dikkat çekti. Özer, “Hangi sektör ya da hangi aşamada olduğuna bakmaksızın ürünü hazır halde ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan tüm teknoloji girişimlerini ilgi alanına alan Startup GSYF, özellikle ilk 2 yıl boyunca oldukça seri şekilde yatırım yapmayı planlıyor.” dedi.

Startup GSYF’nin ilk yatırımını Clotie’ye yaptığını belirten Özer, sözleşme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte Kasım ayına girildiğinde 4 yatırım sürecinin daha tamamlanacağını ifade etti.

Fon büyüklüğünü 500 milyon TL’yi aşacak

Albaraka Portföy Yönetimi olarak yönettikleri 18 yatırım fonu ile önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarını belirten Özer, “Bugün 1.5 milyar TL’nin üzerinde gayrimenkul fonu ve 400 milyon TL’nin üzerinde menkul kıymet fonu yönetiyoruz. Hâlihazırdaki 4 ve kuruluş aşamasındaki 3 farklı girişim sermayesi yatırım fonu ile bu alanda da hızlı büyümeye devam ederek ve fon büyüklüğünü 500 milyon TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hem yatırımcıların hem de girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun, farklı şekillerde kurgulanmış girişim sermayesi yatırım fonlarıyla bu alanda da fark yaratmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Albaraka Portföy’ün girişimcilere açık olan tüm fonlarını “APY Ventures” markası altında topladığını belirten Muhammed Emin Özer, “Albaraka Türk’ün geçmişten gelen tüm birikimi ile yüksek potansiyelli girişimlerin yanında olmak isteyen APY Ventures, dinamik yapısıyla iyi bir takım arkadaşı olma vizyonuyla hareket ediyor. APY Ventures farklı fonlarıyla aktif yatırımlarına devam ederken girişimciler “apyventures.com” sitesinden başvurularını iletebilirler.” dedi.