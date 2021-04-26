Bankacılığın salgın notu dijitalleşmeyle yükseldi

Hüseyin KOYUNCUOĞLU



Salgınla geçen son 1 yılda birçok işlemi evden yapabilmeyi, dışarı çıktığımızda da teması azaltan dijital çözümlerden faydalanmayı öğrendik. Kimilerine göre 10 yıllık ilerlemeyi 1 yıl gibi bir sürede

başardık. Türkiye’de ve dünya genelinde dijitalleşmeden en etkin faydalanan sektörlerin başında bankacılık ve finans geliyor. Hem bankalardaki dijitalleşme hem de dijital bankacılık, klasik bankacılık anlayışında köklü değişimler yaşanmasına vesile oluyor.

Bankaların dijitalleşme serüveninde yol arkadaşlığını fintech’ler ve start-up’lar yapıyor. Birbirini besleyen bu yapı, banka müşterilerinin yeni servisler ve hizmetlerle tanışmasına da olanak yarattı. Dosyamıza görüşleriyle destek olan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, fintech’ler, bigtech’ler gibi yeni oyuncuların katılımının rekabet ortamını geliştirileceğini ve bankaların sadece kendi kanalları ile sınırlı kalmadan her yerde hizmet verebilmesine imkân tanıyacağını dile getiriyor. Dijital bankacılıkta parmakla gösterilen ülke; Türkiye Türkiye bankacılık sektörünün uzun yıllardır pek çok açıdan, gelişmiş ülkelerden dahi ileride uygulamalara sahip olduğu biliniyor. Teknolojik gelişimde de hızlı yol aldı. Var olan altyapısının da katkısıyla Türkiye, dijital bankacılıkta dünyada örnek gösterilen öncü ve inovatif ülkelerden biri olarak ön plana çıkmayı başardı. Bireysel müşteriye yönelik hizmetlerden, tarımsal üretime kadar her alanda görebildiğimiz dijital yenilikler sayesinde bankacılık sektörünün salgın sürecinde başarılı bir sınav verdiği

söylenebilir.



Türkiye’de bankaların ve kartların dijitalleşmesinde çalışmalarıyla önemli katkıları bulunan Dr. Soner CANKO, e-Mercek’e verdiği röportajda; ürün ve hizmet çeşitliği, online işlem yapabilme yetenekleri sayesinde ülkemizde geliştirilen dijital bankacılık teknolojilerinin dünya genelinde takdir ve kabul gördüğünü hatırlatıyor. Türkiye’nin dünyada parmakla gösterildiği dijital bankacılık ve finansal hizmetler alanının yasalarla desteklenmesi ve teşvik edilmesi bu başarıdaki gizli

kahramanlar. Son birkaç yılda uygulamaya alınan TRKarekod, FAST, KOLAS gibi uygulamalar, bankaların da sahiplenmesiyle sadece birkaç ayda milyonlarca banka müşterisinin hayatına değer

katmayı başardı. Mayıs başında uygulamaya geçilecek olan uzaktan müşteri edinimine ek olarak geçen mart ayında açıklanan ekonomik reform paketinde fintech’leri ve bankaları ilgilendiren

yeni düzenlemeler de takvimlendirilmiş durumda…



e-Mercek’in bu sayısında sayfalarımızı, dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen bankalara, hizmet alanlarına, fintech ekosistemine, açık bankacılık, çevrimiçi ödeme sistemleri, yatırım teknolojileri ve daha fazlasına ayırdık. Dijital şubeler ve hizmetler, fiziksel şubeleşmeden daha

hızlı büyüyor, büyümeye de devam edecek. Fitch’in raporunda da okuyacağınız gibi

dijitalleşmeye yeterince kaynak ayıramayan rekabette geride kalacak.



Keyifli okumalar dileğiyle.





