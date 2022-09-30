Birleşik Ödeme, açıldığı ülke sayısını 10’a çıkaracak

İnovatif fintech çözümleriyle Türkiye’nin ilk elektronik para şirketlerinden biri olan Birleşik Ödeme, yurtdışı operasyonlarına Gürcistan pazarı ile devam ediyor. Bölgenin lider fintech’i olma vizyonu kapsamında Romanya ve Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdüren Birleşik Ödeme, Gürcistan’daki yeni ofisi ile uluslararası para transferi, kiosk ve akıllı kasa alanlarında hizmet verecek.

Şirketin hedefi iki yıl içinde de gelirlerimizin yüzde 50’sini yurtdışından elde etmeyi; toplamda 10 ülkede var olmak. Hem ulusal hem de uluslararası arenada Birleşik Ödeme kadar geniş yelpazede hizmet sunan fintech sayısının çok az olduğunu belirten Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, Gürcistan’da ise hiç olmadığını, dolayısıyla, Gürcistan’ın FaaS (Fintech as a Service) alanındaki ilk yabancı şirketi olarak pazara giriş yaptıklarını kaydetti.

Sözdinler, bölgesel olarak önemli bir konuma sahip olan Gürcistan’da yürütecekleri faaliyetlerin sayesinde hem farklı pazarlarda oyuncu olarak yer alma fırsatı elde edecek hem de Türkiye’nin teknoloji gücünü yurtdışına taşıyacaklarını ifade etti.

Sözdinler, Birleşik Ödeme olarak müşterilerinin daha esnek, uygun, hızlı ve sorunsuz tüketici deneyimi yaşayabilmeleri için uçtan uca finansal teknoloji hizmeti sağladıklarını söyleyerek, “Birleşik Ödeme, ön ödemeli kart ve dijital cüzdan, online/ offline tahsilat, uluslararası ve yurt içi para transferi, kioks/akıllı kasa ve sadakat programları olmak üzere 5 ana alanda hizmet veriyoruz” dedi.

Birleşik Ödeme’nin bundan 12 yıl önce kurulduğunda sadece kiosk şirketi olarak faaliyet gösterdiğinin altını çizen Sözdinler, şunları anlattı: “2015 yılında lisansımızı alarak hizmet alanımızı genişlettik. Geldiğimiz noktada ödeme sistemleri şirketi olarak lisansımızın bize imkân verdiği tüm alanlarda ürün ve hizmetler sağlıyoruz. Şirketlere ve kurumlara ödeme sistemleri konusunda altyapı hizmeti sunuyoruz. Rakiplerden ve sektörden bu yönümüzle ayrıştığımızı söyleyebilirim. Birleşik Ödeme olarak belediyelerden bankalara, KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere çok geniş bir müşteri kitlesine sahibiz.Türkiye dışında Azerbaycan, Romanya ve Gürcistan’da faaliyet gösteriyoruz.”

Türkiye’den çıkan bölgenin en büyük fintech’i olma vizyonuyla büyümelerini sürdürdüklerini ifade eden Sözdinler, şunları söyledi: “Azerbaycan ve Romanya faaliyetlerimize ek olarak, Gürcistan’da da geçtiğimiz ay ofis açtık. Türkiye’de geliştirdiğimiz fintech ürün ve hizmetlerimizin bölgeye ihracatını yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yurtdışı faaliyetlerimizi artırarak Türkiye’nin teknoloji gücünü yurtdışına taşıyacağız. İki yıl içinde de gelirlerimizin yüzde 50’sini yurtdışından elde etmeyi; toplamda 10 ülkede var olmayı hedefliyoruz.”

50 milyar işlem hacmi ve 15 milyon son kullanıcıya ulaşıyor

Özellikle Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonları ve Finberg’den aldığımız yatırımların da katkılarıyla 2022 yılına çok güçlü bir şekilde başladıklarını kaydeden Sözdinler, “Azerbaycan ve Romanya ofislerimize ek olarak, Gürcistan’da da faaliyetlere başladık. Bunun yanı sıra fintech ekosistemini büyütmek ve kendi teknolojimizi beslemek adına yaptığımız yatırımlara 11’incisini ekleyerek, şirketlerin çalışanlarına yaptığı maddi yardımları ve performansa dayalı ödülleri tek bir cüzdanda toplayan ve çalışanlara seçkin markalarda seçme özgürlüğü sağlayan iWallet’a yatırım yaptık. Bunun gibi sektörde büyümesiyle dikkat çeken girişimlerle hem yerli pazarda hem de globalde iş ortaklığı yapmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada yıl sonu itibariyle 50 milyar işlem hacmi ve 15 milyon son kullanıcıya ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“web3 için çalışıyoruz”

Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak kişiselleştirilmiş çözümlerle katma değer yaratan stratejik ortaklıklar kurmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Web 3.0 için çalışmalarımızı da yapıyoruz. Web 3.0 çok çok başlangıç aşamasında. 5-6 yıl sonra çok büyük gelişmeler göreceğiz ve tüm sektöre hâkim olacak” dedi.

İstihdamı 300’e çıktı

Bundan 2 yıl önce IT departmanı, pazarlama departmanı gibi klasik bir banka organizasyonu yapısında olduklarını belirten Sözdinler, “Sonrasında büyük bir yapılanmaya gittik. Faaliyet gösterdiğimiz 5 dikey alanımızı farklı şirketler gibi yönetmeye karar verdik. Böyle olduğu için de her dikey kendi özelinde daha da uzmanlaştı. Tabii ekip de büyüdü, 50 kişiden 300’e çıktık” diye konuştu.

ATM’lerde geçen süre kısalıyor

Gömülü finans denilen Birleşik Ödeme olarak, yıllar önce “fintech as a service” yaklaşımıyla çalışmalarına başladığımız trendin hızlıca ilerlediğini gördüklerini söyleyen Sözdinler, şunları anlattı: “Gömülü finansın önümüzdeki zamanlarda çok hızlıca pazar kazanacağını ve uygulamaların artacak. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası regülasyonları ile beraber ‘wealth tech’ tarafında yeni oyuncuların çıkmasını ve sektöre katkı sunmasını bekliyoruz. Nakitsiz topluma geçiş noktasında İngiltere, İsviçre gibi ülkelerde nakit kullanımları düşse de Türkiye’de hızlıca nakitsiz topluma geçişin olacağını düşünmüyorum, veriler de bunu destekliyor. Örneğin; Türkiye’de işlemler online yapılsa da ATM’ye gelip para çekip yatırmaya kullanıcılar devam ediyor. Bu noktada ATM’lerde geçirilen sürelerin kısaldığını gözlemliyoruz. Super app noktasında ise, önümüzdeki birkaç yıl super app patlaması yaşayacağımızı; akabinde ise tıpkı ödeme sistemlerinde olduğu gibi konsolidasyon olacağını, 4-5 tane oyuncunun ayakta kalarak sektörün devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte açık bankacılık API devreye girdiği zaman, Türkiye’de çok başarılı kişisel finans yönetimi uygulamaları görmeye başlayacağız. Hayatınızda hiç olmayan bir bölüm orada devreye giriyor olacak. Tüm bu gelişmeler ve vizyon çerçevesinde biz de Birleşik Ödeme olarak, 10 yıldır olduğu gibi dünyadaki trendleri takip ederek, yerli ve bölgesel pazarda öncü teknolojiler geliştirerek, yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz.”