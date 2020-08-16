"Çiftçi refahının artması hedefiyle en kapsamlı programı yürütüyoruz"

16 Ağustos 2020

Cargill olarak 155 yıldır dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesi için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda en önemli paydaşlarımızdan biri olan, gıda zincirinin kahramanı çiftçilerin refahına odaklanıyoruz. 70 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir gıda şirketi olarak biliyoruz ki, tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için çiftçi refahının artması büyük önem taşıyor.

Türk çiftçilerin bin bir emekle ürettiği yerli ürünleri alıp, sofralarımızda yer alan birçok gıda ürünü için hammadde sağlıyoruz. Çiftçilerimizin mahsulünü sofralara taşıyor, çiftçilerimizle her zaman omuz omuza çalışıyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin kahraman çiftçilerinin başımızın üzerinde yeri var. Onların geçim kaynaklarını güçlendirmek, tarımda dijitalleşmeyi desteklemek ve bunun sonucunda da verim ve refahlarını artırmak için harekete geçtik. Daha az kaynakla daha fazla üretim yapabilmelerini sağlamak, dijital tarım aracı desteği sunarak üretim süreçlerini kolaylaştırmak, sürekli danışmanlık hizmeti vererek yanlarında olmak için, 2019 yılında 1000 Çiftçi 1000 Bereket programını başlattık.

Mısır ve ayçiçeği üreticilerine eğitim, dijital tarım aracı ve danışmanlık desteği

1000 Çiftçi 1000 Bereket kapsamında önceliğimiz, bilgiye dayalı zirai tekniklerin uygulanması, dijital araç kullanımı ve danışmanlık desteği sağlamaktır. Tarımın gelişmesinde öncü kurumlar arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi ve veri odaklı tarım teknolojileri geliştiren Doktar ile işbirliği yaptık. Üç sezona yayma hedefiyle başlattığımız programın ilk yılında, Mersin, Adana, Konya, Karaman, İzmir ve Manisa’da mısır tarımı yapan 1072 çiftçiye doğrudan dokunarak, sürdürülebilir bir değişimin ilk adımını attık. Bu yıl ise programımıza Ankara ve Manisa’da ayçiçeği üretimi yapan çiftçileri de dahil ettik. Şu an 1000’in üzerinde mısır ve ayçiçeği üreticisine destek veriyoruz. Program kapsamında toplam büyüklüğü 11 bin 624 adet futbol sahasına denk gelen, 83 bin dekarlık mısır ve ayçiçeği tarlasında üretim yapılıyor.

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