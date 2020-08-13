Defacto 20 ülkede sadece ‘online’

13 Ağustos 2020

Türk hazır giyim markaları markaları son birkaç yıldır yurt dışında e-ticaret yatırımları yapıyor. Bu alanda yatırım yaparak öne çıkan markalardan biri de DeFacto. Marka, e-ihracat odağını her geçen gün genişletiyor. DeFacto, bugün mağazalarının olduğu ülkelerin yanında Avrupa, Amerika ve Latin Amerika pazarlarında 20 ülkede sadece online satış yapıyor.

Bugün, Türkiye ile birlikte 31 ülkede 500’den fazla mağazayı yönettiklerini söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, yenilikçi ve dinamik bakış açısıyla öne çıkan, sürekli gelişim ve inovasyon stratejisi çerçevesinde üretim, operasyon ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren yalın bir yönetim anlayışları olduğunu vurguladı. Şu an 50 ülkede dijital satış kanallarında var olduklarını belirten Ateş, yurtdışındaki online kanalları büyütmek için yatırımlarını hızlandırdıklarını belirtti.

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