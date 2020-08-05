Dijital tarımla toprağın hikayesi nesilden nesile aktarılır

05 Ağustos 2020

Patates üreticisi Targi Tarım’ın sahibi Ahmet Sümer; Tokat, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum’da cipslik patates üreticiliği yapıyor. Vodafone Business’ın Dijital Tarım İstasyonu çözümünü kullanan Ahmet Sümer, tarımın dijitalleşmesiyle toprağın hikayesinin nesilden nesile aktarıldığını e-mercek için anlattı.

Biz kimiz, nasıl başardık, ne kadar ürün üretiyoruz gibi sıkıcı konularla sizlerin zamanını almak istemem. Kısaca, ulusal ve uluslararası bir çok marka için sözleşmeli cipslik patates üretimi yaptığımızı ve maç seyrederken, playstation oynarken veya akşam 5 çayında 100 binlerce evde sizlere misafir olduğumuzu söyleyebilirim. Üretimimizin büyük kısmını, çiftçi arkadaşlarımızla yaptığımız sözleşmeler kanlıyla gerçekleştiriyoruz.

Tarımda dijitalleşme, aslında yeni bir konu değil. Hassas tarım, yapay zeka, erken uyarı vb kavramlar 2000’li yılların başından beri konuşuluyor. Fakat, son senelerdeki teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan telekomünikasyon altyapısı, bu tip teknolojilerin ve bağlı yeteneklerin gelişmesine ve kullanımının artmasına yol açtı.

Devamını okumak için tıklayınız!