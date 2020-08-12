Dijital ticaret yatırımları %100 artacak

Selenay YAĞCI

COVID-19 pandemisi nedeniyle evlere kapandığımız karantina döneminde e-ticaret sektörü hızlı bir büyümeye sahne oldu. E-ticaretin nerdeyse 3 yılda yapması gereken atılım, pandemi nedeniyle 3 ayda gerçekleşti. Mağazaların açıldığı, normalleşmenin başladığı dönemde bile e-ticaret ciroları daralmadı. Hatta mağazaların cirolarında düşüş yaşanırken, e-ticarete kayış sürüyor. Bu da perakendecilerin dijital ticaret yatırımlarını yüzde 100 artırmasına sebep oldu. KOBİ’lerin de dijital ticarete ilgisi arttı.

Future Commerce 360 Loading etkinliğinde 800’den fazla üst düzey yönetici ‘önümüzdeki dönemde dijital ticaret yatırımlarınızı ne kadar artırmayı planlıyorsunuz?’ sorusuna ‘yüzde 100’ün üzerinde artırmayı hedefliyoruz’ cevabını verdi. Koronavirüsle birlikte yepyeni bir tüketici kitlesi online alışveriş kolaylığını keşfetti. McKinsey’e göre Avrupa’da ilk kez online alışveriş yapan kişilerin oranı yüzde 13. Türkiye’de ise e-ticaret hacminin en az yüzde 25’ini yeni kullanıcıların oluşturduğu görülüyor. Gıda ve market, giyim ve ayakkabı, sağlık ve kişisel bakım gibi bir- çok kategoride şirketlerin online müşteri kitlesinin dünya genelinde yüzde 10’dan fazla arttığına tanık olduk. Tüketicilerin online alışverişin kolaylığını keşfettikten sonra eski alışkanlıklarına geri dönmesi de beklenmiyor. Nitekim büyük çoğunluğu salgın sonrası dönemde de online alışverişe devam edeceğini söylüyor. Birleşik Krallık, ABD gibi doymuş e-ticaret pazarına sahip ülkelerin bile e-ticaret hacminde ciddi bir artış yaşandı.

DEVAMI E-MERCEKTE!