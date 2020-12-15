Doğru teknolojiyi adapte eden büyümede daha fazla yol aldı

Teknoloji şirketi Vitel, kendisini katma değerli distribütör olarak tanımlıyor. KOBİ’ler başta olmak üzere, dev sanayi şirketlerinden, hizmet sektörlerine uzanan geniş bir sahada hizmet üretiyor. 25 yılı aşkın süredir, Türkiye’de ve global arenada 3 binin üzerinde şirkete çözümler sunan, bakım ve destek hizmetleriyle danışmanlık hizmetleri veren Vitel, İstanbul’un yanı sıra Ankara ve Almanya’daki ofislerinde faaliyet yürütüyor.

Dijitalleşme süreçlerinin kendilerine getirdiği konfor alanını görünce teknolojik gelişmelere daha fazla yatırım yapmaya başladıklarını kaydeden Vitel Genel Müdürü Deniz Eşiyok, doğru teknolojiyi bünyesine adapte edebilen KOBİ’lerin büyüme yolunda bu süreçte daha fazla yol aldığını vurguladı.

Vitel Genel Müdürü Eşiyok, “Vitel’in çok farklı SMB çözümleri mevcut. Temsilcisi olduğumuz 20 yazılım ve donanım markası var ve bunların birçok ürününün her türlü işletmede konumlanabilecek modeli mevcut. Çok az sayıda çalışanı olanlar için 5-10 lisanslı yazılım çözümü sunabilirken aynı ürünün daha kapsamlı modüllerini binlerce kullanıcılı kuruluşlara da sunabiliyoruz. Donanım seviyesinde de ihtiyaca göre boyutlama yapabiliyoruz. KOBİ'lere özel yürüttüğümüz butik projelerimiz ile katma değer sağlıyoruz. Öncelikle ihtiyaçlarına göre hızlı bir check-up yaparak gereken iş modelini kurduktan sonra çözümleri birlikte oluşturuyoruz.” diye konuştu.

"Yeni teknolojiyle büyüyen firmayız"

Salgının belki en az etkilediği sektörlerden biri teknoloji sektörü olduğunu söyleyen Eşiyok, “Hatta bu dönemde büyüyen alanlar oldu. Esnek çalışma modelleri için çok fazla ürünümüz ve çözümümüz var. Bu kapsamda rakamsal olarak kayıp görmedik, aksine kazanım elde ettiğimiz yükselen alanlar var.” dedi.

Vitel’in sürekli yeni teknolojilerle büyüyen bir firma olduğuna dikkat çeken Eşiyok, şu bilgileri verdi: “Öncelikle iş gücümüze yatırım yaptık, nitelikli ve donanımlı çalışanlarımızı aramıza kattık. İç yapılanmamızda bir İnsan Kaynakları dönüşüm projesi başlattık. Yeni markalar ile önemli iş birlikleri adına yeni görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük ağ alt yapı projelerinde Vitel imzasını bulabilirsiniz. Yeni bir yapılanma, yeni teknolojiler ve markalar ile geliştireceğimiz yeni projeler için çok ciddi yatırımlar yaptık. 2021 için kimse şimdiden net bir şey söyleyemiyor. Herkesin kabuğuna çekildiği bu süreçte biz tam aksine durumları fırsata çevirecek uygulamalar başlattık. İşgücü, Ar-Ge, uzaktan çalışma yatırımlarımız gündemde. Kurumsal olarak sürekli sürdürülebilir gelişmemizi devam ettireceğiz."

Pandemide sistem teknolojiye döndü

Eşiyok, "Pandemi süreci her sektörü olumsuz etkiledi. Tüm dünya bu yeni sürece adapte olmak için elinden gelen çabayı dramatik bir şekilde gösterdi. Bu süreçte gördük ki teknoloji bizler için elzem. Teknoloji sayesinde sistem işlemeye devam etti ve çarklar eski hızında olmasa da dönmeye devam etti. Bizim uzaktan çalışmaya yönelik çözümlerimiz etkili oldu ve talep gördü. Hatta IT ekipleri için bir uzaktan çalışma kılavuzu yayımladık. Video konferans sistemlerine bu dönemde çok fazla ihtiyaç oldu ve bizler de Türkiye’nin en önemli kurumlarında değerli projeler gerçekleştirdik. Halen yeni ve ufuk açıcı projelerimiz devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Teknoloji dünyasından neler ön plana çıkıyor

Teknoloji sektörünün çok hızlı değişip geliştiğine dikkat çeken Deniz Eşiyok, "Akıllı çözümler, AI, robotik, süreç otomasyonu, Siber Güvenlik çözümleri, IOT-EOT teknolojileri, tehdit istihbaratı, gibi konular ön plana çıkıyor. Bizler de bu kapsamda yeni yükselen teknolojilere yatırım yapmaktayız. Müşteriler özellikle COVID süreci ile birlikte uzaktan çalışma çözümlerine yöneldiler. Bu tarz projelerde daha fazla yer almaya başladık. Biz çok yönlü bir firmayız. Her yeni doğan teknolojiye hızlıca adapte olabilecek kabiliyete sahibiz zira teknolojik danışmanlık ekibimiz büyük ve çok nitelikli." ifadelerini kullandı.