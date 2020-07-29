Dönüşümü yönet yoksa o seni yönetir

Dönüşümü ben; “daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakmak” olarak tanımlıyorum. Öncelikle dönüşümün bir amacı olmalı; “daha iyi bir yarın.” Yetmez, bunun için “dünü geride bırakmalısın”, inkâr etmemelisin. Peki, ben dönüşmek istemiyorsam? Buna sen değil, zamanın karar veriyor. Hele ki Korona ve kriz gibi dönüştürücü sosyal, ekonomik kırılmalar, her ne yapıyor olursan ol, mutlaka bir etki doğuracaktır. Öncelikle teknoloji değişmektedir. Üretim, paylaşım, mülkiyet, pazarlama gibi temel argümanlar az veya çok değişmekte, senden buna uygun davranman beklenecektir.

DEVAMINI E-MERCEK'İN 8. SAYFASINDA OYUYABİLİRSİNİZ...