DÜNYA'dan dijital özel dosya e-mercek

29 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI

Bu yıl hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Öngörülemeyen şekliyle yaşamımıza giren virüs, milyarlarca insanı evlerine hapsetti. Caddeler, işyerleri boşaldı; evlerimiz hem sığınağımız, hem işyerimiz, kısaca tek yaşam alanlarımız oldu.

Belirsizliklerle dolu pandemi günlerinde işler ve hayat biraz olsun devam edebildiyse dijital teknoloji sayesinde oldu. Kaos günlerinde yaşamımızı kolaylaştıran dijital teknolojiler, bundan sonra da tedbirlerle yaşayan, sakınan insanın vazgeçilmez limanı olmayı sürdürecek. Virüsle teması azaltmaktan tutun, sosyal mesafeyi hatırlatmaya kadar birçok alanda teknoloji daha çok hayatımıza dokundu, dokunmaya da devam ediyor. İşlerini uzaktan kontrol edebilen, fabrikalarda depolarda daha az insan gücü ile çalışan şirketlerde işlerin durmadığını, hatta satış grafiklerinin arttığını gördük. Şirketler, bu süreci en az zararla atlatma planları yaparken, bir yandan çok önemli bir ders duruyor karşımızda: Artık büyük küçük demeden, sektör ayırt etmeden bütün işletmelerin dijitalleşmeye ihtiyacı var.

Biz de bu vazgeçilmez alana hizmet sunmak adına önemli bir çalışmaya imza attık; DÜNYA okurlarının yakından bildiği Mercek dergimizi, ‘e-mercek adıyla dijital dergi olarak yayın hayatına kazandırdık. Teknoloji lideri Vodafone Grubu’nun desteğinde Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan platformumuzla bu kez ekonominin nabzını dijitalde tutacağız. Her sayısında farklı konu ve içerikler yer alacak, yayın alanı dünya.com’da ayrıcalıklar yaratacak.

Bu yayınımızda Türkiye’nin dijital dönüşüm liderleri ışığında Türkiye’de şirketlerin pandemiye nasıl tepkiler verdiğini, dijital dönüşümde öncü rol alarak, rekabet üstünlüğünü korumak isteyen şirketlerin, iş modellerini yeniden oluşturabilmek için yenilikçi teknoloji arayışlarına nasıl hız verdiklerini ortaya koyuyoruz. KOBİ’lerin artan dijitalleşme farkındalığında onlara yol gösterecek hikayelerden bahsediyoruz.

Dijitalleşme nasıl ki günlük yaşamı, eğitimi, iletişimi ve iş yapış süreçlerini değiştirdiyse işletmeler açısından da ticareti adeta yeniden şekillendirdi. Örneğin, son yılların parlayan yıldızlarından e-ticaret, pandeminin en öne çıkan alanlarından biri oldu. Yepyeni tüketiciler internet alışverişiyle tanıştı. Türkiye’de e-ticaretin 7 yılda tamamlayacağı dijital dönüşümü 7 haftada tamamladı. KOBİ’ler bir tuşla dünyanın her yerine ürün satabileceğini fark etti. Ülkemizde imalat, hizmet, ithalat ve ihracat gibi her sektörde bulunan KOBİ’ler için değişim ve fark yaratmaya dönük şanslarının dijitalleşme sayesinde artabileceğine inanıyoruz. Ülkemizde imalat, hizmet, ithalat ve ihracat gibi her sektörde bulunan KOBİ’ler için değişim ve fark yaratmaya dönük şanslarının dijitalleşme sayesinde artabileceğine inanıyoruz.

İlk sayımızda, salgın sürecinin belki de en önemli markalarından biri olmayı başaran Getir’den, yeniliklerin daimi adreslerinden Yıldız Holding’in dijital uygulamalarına uzanıyoruz. Hem de en tepe temsilcilerinin yazılarından öğrenme imkanı bulacağız yaşanan gelişmeleri...

Dijitaleşmeyi en erken keşfeden alanlardan bankacılıkta, yatırımların meyvesinin nasıl toplandığını, müşterilere daha iyi hizmet vermek isteyen bankaların nasıl hızla yeni aksiyonlar aldığını gözler önüne seriyoruz. Tüm bu gelişmeler yaşanırken siber güvenlik de şirketlerin yeniden masaya yatırması gereken yatırımlardan biri oldu. Türkiye’de şirketler siber güvenliğe nasıl bakıyor? Yatırımlarını artırmayı planlıyor mu? Tüm bu konulara değinmeye gayret ettik.

İlk yayınımıza DÜNYA’nın iki değerli kalemi, Vahap Munyar ve Şeref Oğuz da yazıları ile katkı sundu. Onların nezdinde e-mercek’in ilk sayısına katkı sunan tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dijital dönüşümün sadece teknolojiden ibaret olmadığını, insanın ve iş süreçlerinin de dahil olduğu bütünde değerlendirilmesi gerektiğini bu süreç bizlere çok net gösterdi.

Peki sizin şirketiniz buna ne kadar hazır?

