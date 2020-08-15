"Duyarlı ve hassas tarıma dönük çiftliklerle işbirliği yapıyoruz"

15 Ağustos 2020

Tarım şirketimiz Anadolu Etap, toplam 30 bin dekar alan üzerine kurulu 8 çiftliğimiz, 5 milyon dikili meyve ağacımız, 3 meyve suyu fabrikamız, 1 paketleme tesisimiz ve 2 Ar-Ge merkezimizle Türkiye’nin en büyük meyve şirketi konumunda ve yıllık 350 bin ton meyve üretimi gerçekleştiriyoruz. Sektör lideri olarak Türkiye’de tarımın ve tarıma dayalı endüstrilerin gelişimine ve sürdürülebilir kılınmasına öncülük ederek, son 8 yılda 350 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yatırımlarımızın önemli bir bölümünü akıllı tarım ve üretim teknolojilerine kanalize etmiş durumdayız. Üretim süreçlerimizin her aşamasında akıllı tarım uygulamalarını ve teknolojilerini kullanarak, kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla “Sürdürülebilir Tarım İlkeleri”ni paydaşlarımızla birlikte oluşturarak, iş planlarına entegre eden Türkiye’deki ilk tarım ve gıda şirketiyiz. Aynı zamanda üretim kalitemize uyan, standartlarımızı karşılayan ve “Duyarlı ve Hassas Tarım” uygulamalarını yapabileceğimiz bahçeler ve çiftliklerle de işbirliği yapıyoruz. Bu operasyonlarımızda görev alan 4 bin kişiyi aşkın çalışanımızla bugün itibarıyla tarım ve gıda alanında Türkiye’nin en önemli işverenlerden biri olarak Türk tarımına, bölgesel kalkınmaya ve istihdama büyük katkı sağlıyoruz. Satışlarımızın yüzde 65’i ihracata kaymış durumda; Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika’yı da içeren çok geniş bir pazar ağında, 60 ülkeye kaliteli taze meyve ve meyve suyu konsantrelerimizle hizmet veriyoruz.

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