E-dönüşüm daha da hızlanacak

Mobilleşen ve dijitalleşen hayatta bireylerin ya da şirketlerin kamusal ya da ticari faaliyetlerini online ortamda yürütmesinin gerekliliği yıllardır ifade ediliyordu.

Tüm ihtiyaçları online ortamda çözebilen hizmetleri içine alan e-dönüşüm pazarının önemi, COVID-19 pandemisiyle bir kez daha ortaya çıktı. Belki de hiç gitmeyecek şekilde yaşamımızın bir parçası oldu. E-dönüşüm ihtiyacı bu alana hizmet eden uzman şirketlerin de öne çıkmasına yol açtı. Bunlardan biri de TÜRKKEP.

E-dönüşüm pazarının en önemli hizmet sağlayıcılarından TÜRKKEP’in Genel Müdürü Olcay Yıldız, pandemi sürecinde şirketlerin, KOBİ’lerin ve bireylerin e-dönüşüm hizmetlerinden yararlanma oranlarının önemli oranda arttığını, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) satışlarında yüzde 50 büyüme yaşandığını ifade etti.

Kurumlararası evrak akışını disipline ediyor E-dönüşüm pazarında yetkilendirildiği 2013 yılından bu yana hizmet veren TÜRKKEP, e-dönüşüm hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi, güvenilirliği, çözüm odaklı yaklaşımı ve ihtiyaç temelinde geliştirdiği hizmetler ile şirketlerin tüm resmi yapılanmasına yönelik işlerini kolaylaştırıyor.

Kurumlar arası evrak akışını disipline ederek, iş akışını resmileştiren TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama, e-imza, KEP kurumsal çözümler gibi ürün ve hizmetler sunuyor. Bu hizmetler ile iş gücü, kağıt ve arşiv maliyetlerinde tasarruf sağlarken kayıt dışının engellenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda uzun süre saklanmasına olanak sağlıyor.

Şirketlerin iş sistemleri ile entegrasyon, süreç yönetimi, bu teknolojilerin iş senaryolarında kullanılması ve sunduğu satış sonrası hizmet yaklaşımı ile de sektörde öncü olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’de büyük ve küçük ölçekli birçok şirketin çözüm ortağı olan TÜRKKEP, gerçek ve tüzel kişi müşteri sayıları ve sektörel yaygınlığı açısından pazar lideri konumunda. TÜRKKEP, Boyner, Eroğlu Holding, Hugo Boss, Şişecam, Anadolu Holding, Enka, Bilfen Okulları, TGS Yer Hizmetleri, Vodafone, Türk Telekom gibi birçok şirketin çözüm ortağı.

Pandemide geleneksel iş süreçlerinden elektronik iş akışlarına hızlı bir geçiş oldu

Pandemi döneminde evden çalışma sistemi ile birlikte e-dönüşüm hizmetlerini kullanmayan şirketlerin süreçten negatif etkilendiğini belirten TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Kağıt ortamında yapılan sözleşmelerin, banka talimatlarının yerine temassız ve kağıtsız ortamda online yapılmasını önemi ortaya çıktı. İK yönetiminin ve mali süreçlerin dijital yürütülmesi gerektiğini tüm şirketler bu dönemde kavradı. Geleneksel iş süreçlerinden elektronik iş akışlarına doğru hızlı bir geçiş oldu. Bu geçiş güven katmanını zorunlu hale getirdi. Kısa ve orta vadede yapılması planlanan birçok çözüm öne alındı. Bu dönemde özellikle KEP ve e-İmza çözümlerimize oldukça yoğun talep aldık. E-dönüşüm artık yeni dünyanın vazgeçilmez bir parçası. e-Kimlik geçişinin tamamlanması ile birlikte önümüzdeki dönemde bireysel KEP adresi kullanımında ciddi bir artış öngörüyoruz.” dedi.