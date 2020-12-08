Emlak Katılım, hem şubeye hem de dijitale yatırım yapıyor

Katılım bankacılığı alanının en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, şubeleşme yatırımlarını kararlılıkla sürdürerek büyümeye devam ediyor.

Türkiye’nin ekonomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında şubeleşme çalışmalarına hız verdiklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Bu alanda yakaladığımız başarıya paralel olarak hedef büyüttük ve 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü revize ederek 50’ye yükselttik.” dedi.

Son olarak açtığı İstanbul Kavacık ve Beşyüzevler ile Batman ve Diyarbakır şubeleriyle birlikte hizmet noktasını artıran Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Avcılar, Metrokent, Maslak, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Aksaray, Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya, Konya Büsan ve Antalya şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Dijitalleşme yatırımları sürüyor

Emlak Katılım için elzem olan her noktada yer almayı hedeflediklerini belirten Nevzat Bayraktar, şubeleşme çalışmalarının gelecek yıllarda da süreceğini söyledi. Müşterilerine her kanaldan ihtiyaç duydukları finansal hizmetleri sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Bayraktar, yakın zamanda hizmete sundukları “e-şube” ile ilgili şunları aktardı: “Şube kanalıyla müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmaya devam ederken “e-şube” sayesinde de tamamen dijital kanal üzerinden müşteri kazanmayı ve tüm müşterilerimize ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerinden faydalanmalarını hedefliyoruz. Dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayacak ürünler özelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kulvarda da büyümeye odaklanıyoruz.”

Pandemide büyümeye devam etti

2020 yılında sektörün durumunu değerlendiren Bayraktar, tüm dünyayı saran COVID-19 salgınının diğer sektörleri olduğu gibi bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilediğini belirterek şunları aktardı: “Ülkemiz yerinde ve zamanında atılan adımlarla, pandeminin yarattığı negatif tablodan minimum seviyede etkilendi. Bu bağlamda oluşan güven ortamı, bizlere güç verdi ve faaliyetlerimize pozitif şekilde yansıdı. Pandemi döneminde aldığımız aksiyonlarla, büyümeye devam ettik. Gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Emlak Katılım olarak yılın ilk yarısındaki makroekonomik görünüm ve ekonomik gelişmelere hızla uyum sağladık. Kredi stratejileri ve politikalarımızı gözden geçirerek pazarlama stratejimizde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik.”

Hükümetin pandemi ile mücadele kapsamında oluşturduğu destek paketleri çerçevesinde, ölçekleri kapsamında reel sektöre destek sunduklarını söyleyen Bayraktar, “Ekonomik aktiviteye desteğimizi hız kesmeden sürdürdük. Düşük maliyetli konut finansmanı teşviki ile 250 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe amaçlanan canlanma büyük ölçüde sağlanmış oldu. Emlak Katılım olarak biz de bu kampanya kapsamında sektöre katkı sağladık.” dedi.

Salgına rağmen aktif büyüklük 16.2 milyar TL’ye ulaştı

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar şunları söyledi: “Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9.2 milyar TL’den 16.2 milyar TL’ye taşıyarak yüzde 76,1‘lik bir büyüme gerçekleştirdik. Özellikle reel sektörü destekleyen fonlar kullandırdık. Kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 11 milyar TL’yi geçerken, topladığımız fonlar da 10.5 milyar TL civarında gerçekleşti. 14 Ekim 2020 itibariyle yaklaşık 2.8 milyar TL tutarında 18 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Haziran ayında 369 gün vadeli, 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettiğimiz kira sertifikası Türkiye’nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı oldu. Piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdiğimiz sukuk ihraçlarımıza gelen yoğun talepten memnuniyet duyuyoruz. Bu talebe yanıt vermek amacıyla yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarımız için SPK’ya yaptığımız başvurumuz 17.09.2020 tarihinde onaylandı.”