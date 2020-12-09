Erdoğan, dünyanın dört bir yanındaki büyükelçilere BiP Meet’ten seslendi

Yerli görüntülü konuşma sistemlerine (video konferans sistemleri) yatırımlar hızlı artıyor. Bir taraftan kamu, diğer yandan özel sektör kuruluşları, yabancı menşeili görüntülü konuşma sistemlerine alternatif yaratma gayreti içerisinde. Bu ilginin tabi ki anlaşılabilir nedenleri var. Pandemiyle birlikte kullanım alanı hızlı artan görüntülü konuşma sahasına yönelik talep daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Turkcell’in video konferans platformu BiP Meet, yakın zamanda önemli bir etkinliğe altyapı imkanı sundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 149 bölgede görev alan büyükelçiler ile BiP Meet üzerinden dijital ortamda bir araya geldi.

Dünyanın her yerinden kullanılabilen uzaktan toplantı çözümü BiP Meet aracılığıyla büyükelçilerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bu toplantımız ilk çevrimiçi büyükelçiler konferansı olmasının yanı sıra bu çapta yerli yazılımla gerçekleştirilen ilk resmi programdır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizi, bu teknolojik altyapıyı ülkemize kazandıran Türk mühendislerini de ayrıca kutluyorum.” dedi.

"Güvenli bir alternatif olarak geliştirdik"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonuyla bu yıl dijital ortama taşınan 12. Büyükelçiler Konferansı’na BiP Meet ile destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için çalışıyor ve bu yönde dijital servisler ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. BiP Meet’i de yurt dışındaki rakiplerimize göre daha kolay kullanımlı ve güçlü altyapısı ile güvenli bir alternatif olarak geliştirdik. Hızlı ve güvenli toplantılar yapabilmeyi mümkün kılan BiP Meet’le ülkemizin datası ülkemizde kalacak. Yerli ve milli teknolojilerin gelişimi için bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarız.” dedi.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen BiP Meet, kolay kullanımı, güçlü altyapısı ile fark yaratırken Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalmasını sağlayan Turkcell veri merkezlerinin altyapısını kullanıyor. Ayda 50 adet 1 saatlik toplantıyı ücretsiz olarak tüm kullanıcılarına sunan BiP Meet, aynı anda 100’den fazla kişiyi dijital ortamda buluşturma, Türkçe dil desteği gibi özellikleri ile rakiplerinden farklılaşıyor.