Finch Capital, Wirecard Türkiye’yi satın aldı

Anlaşmanın 2021 yazına kadar tamamlanması bekleniyor ve düzenleyici onayları da dahil olmak üzere belirli koşullara tabi olduğu belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, satın almanın Nomu Pay’in Türkiye ve Ortadoğu bölgesindeki ödeme altyapısına yatırım yapmasına yönelik büyük planının bir parçası olarak nitelendirildi. Stratejinin tamamlanması ve yeniden markalaşmanın ardından daha fazla ayrıntı paylaşılması bekleniyor.

Satın almalar sürecek Finch Capital Yönetici Ortağı Radboud Vlaar anlaşmaya dair şu ifadeleri

kullandı: “Bu muazzam büyüme fırsatı, Türkiye’de yaşayan 80 milyon kişinin ödeme deneyimini daha da zenginleştirecek. Wirecard Türkiye ile CEO’su Serkan Yasin’in liderliğinde bir ekip oluşturmaktan heyecan duyuyoruz. Büyüme ve gelişmeyi hızlandırmak için bölgede daha fazla birleşme ve satın alma (M&A) fırsatları aramaya devam ediyoruz.”

Türkiye'de, Temmuz 2008'de kurulan Mikro Ödeme Sistemleri İletişim ve Ticaret A.Ş, Türkiye'nin ilk mobil ödeme çözümleri hizmet sağlayıcısı olarak Nisan 2009'da faaliyetlerine başladı.

Kurulduğu günden bu yana iki kez yatırım ve satış sürecine giren şirket, 2011 yılında ilk özel yatırımını aldı. 2014 yılında şirketin tüm hisseleri Wirecard AG'nin iştiraki olan Wirecard Issuing & Acquiring Gmbh tarafından satın alındı. Şirket, 2015 yılından bu yana "Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ" olarak faaliyet gösteriyordu. Türkiye ödeme hizmetleri

ekosisteminde çıkarılan yasal düzenlemeler kapsamında şirket, Ekim 2016'da BDDK’dan "e-para" lisansını aldı. Wirecard Türkiye, mobil ödeme, kredi kartı ile ödeme ve e-para olmak üzere ödeme hizmetlerini üç ana alanda sunuyor.