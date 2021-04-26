Islak imza tarihe karıştı

Türkiye, dijital bankacılıkta son yıllarda attığı önemli adımlara bir yenisini daha ekledi. Bankalar arası anlık para transferlerini 7/24 mümkün kılan FAST ve IBAN yerine kişisel bilgilerin para transferlerinde kullanılmasını sağlayan KOLAS (Kolay Adres Tanımlama) müşterilerden yoğun ilgi görmüştü. Bankacılık süreçlerinin dijitalleşmesine de önemli katkılar sağlayan bu uygulamalar arasına Uzaktan Kimlik Tespiti de katıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'i 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı.



Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor. Öte yandan, mesafeli olsun

olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek ya da mesafeli sözleşme ilişkisinin kurulması sağlayacak düzenlemeler

bulunuyor.



Uzaktan müşteri edinme uygulamasının avantajları neler?

- Bankalar, mevcut müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolayca halledebilecek. Müşteriler ise farklı bankaların bünyesine kolay yöntemler ile şubeye gitmeden dahil olma şansı elde edecek.



- Uygulamanın hayata geçmesinin ardından müşteri olma süreci 10 dakikalık bir zaman diliminde tamamlanabilecek.



- Yeni uygulamayla birlikte açık bankacılık alanında bankalarda hesap açılışlarına yönelik yeni özellikler de gündeme gelebilecek.



- Müşterilerin bankalar ile yapacakları online görüşmeler kağıt ve kırtasiye masrafları başta olmak üzere birçok kalemde tasarruf imkanı verecek.



- Mevcut bankaların yanında dünyada Neobank (yeni nesil bankacılık) olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.



- Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek. Bu kişilerce yapılan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanacak.



- Uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınıp saklanacak.

1 Mayıs 2021’de yürürlüğe girecek



Yönetmelik kapsamında, 1 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan

kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre

içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek. Müşteri temsilcilerine özel eğitim

verilecek. Bankalar uzaktan kimlik tespitinde Yönetmelik ile belirlenen sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak. Banka hesabı açılışında görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapacak müşteri temsilcileri bu konuda özel eğitim alacak. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak. Bu amaçla, yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek. Kimlik

tespiti sürecinde kişinin yüzüyle kimlik belgesinden yakın alan iletişimi kullanılarak alınan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.