Kariyer planlarının yeni gözdeleri Fintech’ler ve start-up’lar

Özellikle de son yıllarda hizmet alanında sunulan teknolojik gelişmeler bilgisayar, mobil cihazlar ve internet ile ilişkili tüm mesleklere talepte patlama yaşanmasına yol açtı. Türkiye’de ve dünyada fintech’lerin de devreye girmesi mesleki anlamda bu ihtiyacı ve talebi artırıyor.

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı şirketi Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, son yıllarda finansal teknolojiler alanında şirket sayısının gözle görülür bir şekilde arttığını ve buna bağlı olarak insan kaynağı ihtiyacının da büyüdüğünü söyledi. ‘Ödeme sistemleri, dijital bankacılık uygulamaları insan kaynakları için de yeni bir alan yarattı’ diyen Aşar, günümüz teknolojilerine hakim ve bu konularda güncelliğini koruyabilen, yazılım alanında tecrübeli insan kaynağı için daha fazla talep gelmeye başladığını ifade etti.



“İnsan kaynağına erişim için profesyonel destek ya da kuvvetli İK organizasyonu gerekiyor”



Şirketlerin finansal teknolojiler alanında insan kaynağına erişebilmek

için iyi bir danınşmanlık firması desteği ya da kuvvetli bir İK organizasyonu ile mümkün olduğuna

değinen Aşar şu bilgileri verdi: “Henüz bakir bir alan sayabileceğimiz için her rol özelinde bu alana olan ilgi son derece önemli. Start-up’lar çalışma kültürleri ve sistemleri gereği son derece hızlı ilerlemeye alışık organizasyonlardır. Bu sebeple bu dinamizme alışık olan, değişimi yadırgamayacak profillere odaklanmak gerekiyor. Ağırlıklı olarak bu alanın müşteri kazanımı, ve yazılımsal süreçleri önem teşkil etmekte. Her seviyede yazılım mühendisi fintech şirketleri için en çok talep gören roller haline geldi. Pozisyonların kapanma süreleri 2 ile 4 hafta arasında değişiklik gösteriyor” dedi.



“Projelerimizin yaklaşık yüzde 30’unu start-up’lar oluşturuyor”



Start-up ekosisteminin günümüzde geriden gelerek de olsa son derece popüler bir alan haline geldiğini ifade eden Aşar, “İyi yetişmiş profesyoneller farklı deneyim ve tecrübeleri kazanabilmek ve daha rahat/esnek çalışma imkanı yakalayabilmek adına bu alana ciddi

anlamda ilgi göstermeye başladılar. İlgili olarak sisteme dahil olan ve aldıkları yatırımlar ve geliştirdikleri projeler ile sektörde kendine yer açan start-up sayılarının da gün

be gün arttığını gözlemlemekteyiz. Ortalama bir rakam vermek gerekir ise güncel projelerimizin yaklaşık %30’unu bu kültürde olan şirketler oluşturuyor”şeklinde konuştu.