"KOBİ’lerimize desteklerimiz artarak devam edecek"

Kuruluşunun üzerinden 5 sene geçen vekatılım finans sektörüne ayrı bir dinamizm ve soluk getiren Vakıf Katılım hem sektörün hem de ülke ekonomisin gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şöyle konuştu: “Finans sektörünün genç bir oyuncusu olsak da sahip olduğumuz insan kaynağı ile oldukça tecrübeliyiz. Bu sebepledir ki ülkemizin yaşadığı her zor dönemde üstümüze düşen görevi en kısa sürede ve etkin şekilde uyguladık, her daim sorumluluğumuzun altından başarıyla kalktık. Pandemi süreci de ülkemizin karşılaştığı badirelerden biri oldu ve halen atlatmaya çalıştığımız önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bizler bu süreçte tüm çalışanlarımızla büyük bir dayanışma içerisinde, yeni bir sistemle fakat eskisinden çok daha güçlü bir şekilde faaliyetlerimize devam ettik. Elimizi taşın altına koyarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından pandemi sürecinin ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek amacıyla açıklandığı ve birçok sektöre can suyu olanEkonomik İstikrar Kalkanı paketinde aktif rol aldık. Bu kapsamda büyük emek harcayarak son dönemde ekonomimize 4.5 milyar TL kaynak ayırdık.”

“Kaynaklarımızı yine bu anlayıştan hareketle ticaretin dönmesi, ekonomi çarklarının işlemesi konusunda kullanmaya devam ettik ve KOBİ’lerimize 3.3 milyar TL destek sağladık. Ancak bu desteği sağlarken bizden destek alan firmaların ülke ekonomisine katkı sunmalarını, istihdamda gerileme yolunu seçmemelerini istedik” diyen Göktaş, bunun için de her bir müşterileriyle teker teker temas kurduklarını, bizi her zaman olduğu gibi en önemli ortakları olarak görmelerini sağlayarak kendilerine destek verdiklerini belirtti.

Göktaş, “İstikrar ortamının sürmesinin temini için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmekten asla kaçınmadık. KOBİ’lerimize her zaman olduğu gibi desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

"Süreçten güçlenerek çıkacağız"

Ülke olmanın, millet olmanın temeli birlik ve dayanışmadan geçtiğini söyleyen Göktaş, şöyle devam etti: “Bizler bugüne kadar birçok zorlukla karşılaştık fakat hepsinin üstesinden el ele omuz omuza vererek geldik. Tüm bu mücadeleler bizleri daha güçlü kıldı, birbirimize bizi daha da yakınlaştırdı. Pandemi sebebiyle şimdi yine hepimizi etkileyen farklı bir sürecin içerisinde bulunuyoruz. Devletimizin yetkili birimlerinin son derece profesyonel ve fedakarca yönettiği bu süreçte Vakıf Katılım olarak zor durumda olanın yanında olmayı sürdüreceğiz ve inanıyorum ki bu süreçten de daha da güçlenmiş bir şekilde çıkacağız.”