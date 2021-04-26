Kuveyt Türk, açık bankacılıkta herkesin kazandığı bir model kurguluyor

Geleceğin bankacılığını konuştuğumuz Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, dijital bankacılık, açık bankacılık teknolojileri ve Fintech ekosistemiyle birlikte bankacılıkta yeni bir devrin başladığını söylüyor. Uyan’a göre, dijital kanallar gelişmeye devam ederken fiziksel şubelerin işlevinin değiştiği ama önemini kaybetmediği ve insan kaynağının odak noktası olmayı sürdürdüğü yeni bir bankacılık anlayışı bizleri bekliyor.



Türkiye’debankacılık sisteminin dijitalleşmede aldığı mesafe, pandemide sektörün güçlü duruşuna ne tür kakılar sağladı?

Dijital bankacılık kullanıcı sayısı ve kullanım yoğunluğunun son yıllarda kazandığı ivme, salgında

hızlandı. Dijital bankacılığı kullanmayan yüz binlerce müşteri, yeni süreçte finansal hizmetlere hızlı ve kolayca ulaşmak amacıyla -internet ve mobil şubeler başta olmak üzere- dijital kanalları deneyimledi. Salgın sonrasında da bu hizmetlerin devamını, hatta daha fazlasını bekleyeceğini rahatlıkla öngörebiliyoruz.



Dijitalleşmenin desteğiyle bankacılık alanında nasıl bir gelecek bizleri bekliyor?

Bundan sonraki süreçte şube iş yükü içindeki operasyon payının giderek azalacağını söyleyebiliriz. Mayıs ayı itibarıyla uzaktan müşteri edinimi süreci devreye alındığında, özellikle bireysel müşterilerin hesap açmak için şubelere gelmesine ihtiyaç kalmayacak. Müşterilerin fiziki şube ziyaret sayıları azalacaktır. Birkaç yıl içerisinde müşterilerin fiziki şubeleri sadece danışmanlık gerektiren nitelikli işlemler için ziyaret ettiği bir iş yapış şekline doğru ilerlediğini ifade edebiliriz.



“FİZİKSEL KANALLARIMIZ ÖNEMSİZ HALE GELECEK DİYEMEYİZ”



Ancak bununla birlikte fiziksel kanallarımız önemsiz hale gelecektir diyemeyiz. Farklı form ve tasarımlarla fiziki şube bankacılığının varlığını sürdüreceğini söyleyebiliriz.



Kuveyt Türk’ün bu alanda ne gibi çalışmaları var?

Kuveyt Türk olarak dijitalleşme sürecimizin bir parçası olarak fiziki şube iş modelimizi salgın öncesi dönemde gözden geçirmiştik. Fiziki şubelerin, ‘dijital çağda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak merkezler’ olması gerektiğini düşünüyoruz.



KAYNAĞI ODAK NOKTASI OLMAYA DEVAM EDECEK



Bankacılığın yeni döneminde insan kaynağı nasıl şekillenecek?

İnsan kaynağına olan ihtiyaç ise her zaman olduğu gibi odak noktası olmaya devam edecektir. Çünkü verilen hizmetler dijital ortama taşınıyor olsa da tüm bu süreçlerin arkasında insan emeğiyle ortaya çıkan teknolojiler ve çözümler yer alıyor. Bu nedenle gelecekte finans sektöründe “rotası dijital, odağı insan” olan, yani insani ilişkilerindeki güçlü yanlarına ek olarak dijital yönü de kuvvetli olan, teknolojik trendleri yakından takip eden çalışanlara daha fazla talep olacaktır.



Dijital bankacılıkta yeni bir devri başlatan açık bankacılık teknolojileri alanında çalışmalarınız

neler?

Açık bankacılık ve platform bankacılığı, finans kuruluşlarının ve FinTech’lerin gündemlerinde yer alan konuların başında geliyor. Bankacılık ve FinTech ekosistemlerinin birlikte çalışmasının yeni bir dünyanın kapılarını aralayacağını düşünüyoruz. Kuveyt Türk olarak, API ve Platform Bankacılığını stratejik bir yaklaşımın da ötesinde görüyor ve bu

alanların sektörün geleceğini oluşturacağını düşünüyoruz. Bu konuda yürüttüğümüz çalışmaları strateji bakımından iki kısma ayırabiliriz.



KUVEYT TÜRK’TEN AÇIK BANKACILIĞA ÖZEL İKİ STRATEJİ



İlki, altyapı sağlayıcı finans kuruluşu konumunda olmak. Buradaki amacımızı FinTech’lerin ya da

diğer firmaların ihtiyaç duyduğu temel bankacılık altyapısını sağlamak olarak ifade edebiliriz. Sektörde bir ilk olarak geliştirdiğimiz döviz ve kıymetli maden alım-satım API’si bu alanda güzel bir örnek. Bu API ile döviz pozisyonu tutma isteyen FinTech ve diğr firmalara altyapı sağlarken, müşterilerimizin düğün ve benzeri önemli günlerde arkadaşlarına sanal olarak altın gönderimi yapmasını kolaylaştıran finansal teknoloji uygulamalarına da destek sağlayabiliyoruz. Şimdiden bu API’mize 6 farklı firma tarafından 3 farklı iş modeli için talep oluştu. Amacımız FinTech’lerin tercih ettiği ve ihtiyaç duydukları zaman başvurduğu ilk finans kuruluşu olmak. Bunun için kaliteli bir API altyapısı sağlarken, ekosistemin ihtiyacına göre API geliştiren bir finans kuruluşu olmayı hedefliyoruz. İkinci stratejimiz ise platform bankacılığının ön yüzünde, diğer bir ifadeyle platform kısmında yer almak. Buradaki genel kurgu, her şeyi kendi kaynaklarımızla geliştirmek yerine müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansal olan ya da olmayan hizmetleri kendi platformumuz üzerinden sunmak diyebiliriz. Buradaki temel amacımız, API’ler aracılığıyla FinTech’lerin yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdiği iyi uygulamaları müşterilerimize hızlı bir şekilde sunabilmektir. Aslında ekosistem iş birliğini, bütün paydaşların kazanacağı bir stratejik iş birliği modeli şeklinde ele alıyoruz. Fintech’lere, sunmuş olduğumuz API’ler ve altyapımız ile yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme imkânı tanırken, biz de Fintech’lerin geliştirdiği yeni ürünleri aramızdaki iş birliğiyle müşterilerimize daha hızlı sunma imkânı elde edeceğiz. Ayrıca Fintech’lerin geliştirmiş olduğu farklı kanallarda yer alarak, müşterilerimize bu kanallardan da hizmet alma imkânı tanımış olacağız, Sonuç olarak ifade edebiliriz ki, API ve açık bankacılık alanında müşterilerimizin, Fintech’lerin ve bankamızın kazandığı bir modelle ilerlemek istiyoruz.



