LC Waikiki, 7 ülkeye daha e-ticaret yatırımı yapacak

14 Ağustos 2020

E-ihracata erken başlayanlardan biri olan LC Waikiki, e-ticaret penetrasyonu yüksek olan ülkelere yatırıma devam ediyor. Hali hazırda 30’dan fazla ülkeye ulaşan markanın yurtdışındaki online yolculuğunu ve gelecek planlarını aktaran LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, e-ticaretteki gelişimin vizyon ve stratejinin bir üst seviyeye çıkarılmasını ve genişleme yatırımlarının hızlandırılmasını zorunlu kıldığını vurguluyor.

Bu yıl hatırı sayılır bir büyüme trendi içinde olan e-ticaret operasyonlarında 2019 yılına oranla 2.5 kat büyüme hedeflediklerini belirten LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, bu büyümeyi ivmelendirmek amacıyla, önümüzdeki 6 ayda mağazacılık operasyonlarının güçlü olduğu 7 yeni ülkede daha yerel e-ticaret operasyonu başlatmayı planladıklarını kaydetti.



DEVAMI E-MERCEK’TE!