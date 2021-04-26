Lonca Girişimcilik Merkezi 6. döneme 12 startup ile başlıyor

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin üretilmesine, desteklenmesine ve katma değerli hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 12 girişimci ekiple altıncı dönemine başladı. 10 Mart 2021 tarihinden itibaren online eğitime başlayan altıncı dönem girişimcileri, 11 Mart’ta online olarak gerçekleştirilen GoDay programına katılarak girişimlerini anlattı. Programa, Lonca ailesinin yanı sıra yatırımcılar ve basın mensupları da katıldı.

Genel ve FinTech kategorilerinde 400’e yakın başvurunun geldiği altıncı dönemde girişimler; teknoloji, sağlık, eğitim, yapay zekâ, siber güvenlik gibi pek çok alandaki

projeler arasından seçildi. Kuveyt Türk yöneticilerinden ve Lonca Girişimcilik Merkezi mentorlarından oluşan toplam 15 jüri üyesi startup’ları, inovatif fikir, uygulanabilir ürün veya hizmet, ölçeklenebilir iş modeli, pazar potansiyeli ve güçlü bir gelir-fayda modeli gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirdi.

40 bin TL’ye kadar hibe desteği



Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere

40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği sağlamanın yanı sıra farklı alanlarda verdiği desteklerle de

öne çıkıyor. Workinton-Lonca Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle, farklı lokasyonlarda bulunan

Workinton ofislerini kullanmaya başlayan Lonca girişimleri, özel bir hukuk bürosuyla yapılan anlaşma kapsamında da her ay beş saat hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. FinTech’ler için özel API desteği ile tüm girişimler için finans odaklı eğitimler, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etme imkânı ve yurt dışı etkinliklere katılımdesteği de Lonca Girişimcilik Merkezi’nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

“Salgının etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projeler arttı”



Düzenlenen online etkinlikte konuşan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, “Hem girişimcilerimize hem de ülkemize değer katma vizyonumuzla çalışmalarımızı salgın döneminde de sürdürüyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle beşinci dönem eğitimlerimizi online ortamda gerçekleştirmiştik. Altıncı dönem eğitimleri için girişimcilerimizle tekrar bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu dönemde de eğitimlerimize online devam edeceğiz. Bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru alırken ilk beş dönemde toplam 49girişimciyi Lonca’dan mezun ettik. Yeni dönemdeki yüzlerce başvuru arasından seçtiğimiz 12 girişime baktığımızda, koronavirüs salgınının da etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projelerin arttığını gözlemliyoruz. İnovasyonun, yaşanan sorunlara çözüm bulma yönünü düşündüğümüzde bunu tabii bir sonuç olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz” dedi. Altıncı dönem girişimcilerinin 5 Ağustos 2021’de mezun olacağını belirten Selman Ortaköy, yedinci döneme ilişkin başvuruların ise Haziran ayında alınmaya

başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Lonca Girişim Merkezi’nin altıncı döneminde yer alan 12 startup ve faaliyet alanları şu şekilde:

Car4Future:Elektrikli araçlar için blok zinciri teknolojisiyle geliştirilen enerji paylaşım ağı yazılımı ve enerji transfer donanımıdır.

- CezerUni: Hastanelerde yatan veya evde bakım hizmeti alan hastaların ateş, nabız, tansiyon gibi vital bulgu değerlerini uzaktan 24 saat takiple analiz eden, gerekli durumlarda sağlık personeline haber veren, el bile ve işaret parmağına takılan giyilebilir bir tıbbi cihazdır. CezerUni ile sağlık

personellerine olası bulaş riskinin minimize edilmesi de hedeflenmektedir.

- Clickatory: Dijital ürünler kategorisinde faaliyet gösteren bir pazaryeri platformudur. Girişim, web tasarımlarından kullanıma hazır yazılımlara, stok medya dosyalarından tasarım kitlerine kadar, dijital ürün geliştiricileri ile bireysel ve kurumsal kullanıcıları güvenli ve global bir platformda

buluşturmayı amaçlıyor. www.clickatory.com

- iLuno: Sınavlara hazırlanan adaylar için kişisel bir kariyer asistanıdır.

- Innoflux: Flux Braille, görme engelli bireylerin basılı metinlere anlık erişimini, not alabilmelerini ve cihazlar arası metin paylaşabilmelerini sağlayan portatif bir cihaz projesidir.

- NudgeLab: Mottosu “gözlendiğini bilen değişir” olan NudgeLab, kredi müşterilerine yönelik akıllı uyarı ve gözetim sistemleri geliştiren bir platformdur.

- Payeni: Şirketler için kurumsal indirim anlaşmaları yaparak çalışanları geniş bir ayrıcalık ağına eriştiren dijital cüzdan ve kurumsal ayrıcalık platformudur.

- Sweephy: Farklı kaynaklarda bulunan şirket verilerinin (finansal veriler, sipariş verileri, kullanıcı verileri, yapısal olmayan veriler) NLP teknikleri ile alan bilgisi katılarak ve veri içeriği doğrultusunda makine öğrenimiyle modellenerek otonom olarak temizlenmesini sağlar.

- TheClico: B2B çözüm odaklı firmaların, kendileriyle ilgili yüzlerce farklı web platformundan gelen geri bildirim, şikâyet ve değerlendirmeleri anlık olarak tek bir noktadan takip edilmesini sağlayan bir uygulamadır.

- Varsapp: Varsapp, kullanılmayan eşyaların güvenli bir şekilde kiralanabileceği bir platformdur. www.varsapp.com

- Vivente: Diyabet kaynaklı göz hastalıklarının erken teşhisi için yapay zekâ çözümleri geliştiren Vivente’nin ürünü Ocellus, retina görüntülenmesinde kullanılan bir kamera ve bu kamerayla entegre olarak çalışan bir hastalık analiz yazılımından oluşmaktadır.

- VulnHero: BT altyapısını kendisi yöneten kurumların güvenlik açıklarını ve güvenlik yamalarını daha kolay takip etmelerine ve yönetmelerine

yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım servisidir.



