Lumnion, Avrupa pazarına açılıyor

Yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen birçok şirketiyle çalışan Lumnion, DIA Community tarafından 2021 yılında izlenmesi gereken 100 sigorta teknolojisi şirketi arasında gösteriliyor.

Algoritma sonuçları sigorta fiyatlamasında kullanılıyor

Lumnion’un yarattığı modüler platform, sigorta şirketlerinin risk modellemesini bütün kabul edilmiş makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanarak yapabilmesine, portföyleri üzerinde aldıkları ticari kararları optimize etmek için simülasyonlar yapmasına ve günlük saha fiyatlamasını yönetmesine olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra, platformun davranışsal optimizasyon özelliği sayesinde fiyatlamayı müşteri bazında kişiselleştirmek de mümkün oluyor. Lumnion tarafından geliştirilen özel metotla kara kutu olarak tanımlanan birçok makine öğrenmesi algoritmasının sonuçları anlaşılır ve şeffaf hale getirilerek sigorta fiyatlamasında kullanılabiliyor. İlk hedef Almanya pazarı Sabancı Ventures ve StartersHub’dan 4.5 milyon TL üzerinde bir yatırım alan Lumnion, öncelikle yurt dışı operasyonlarının gelişimini hızlandırmayı planlıyor.

İlk aşamada Almanya’da şirket kuruluşu gerçekleştirerek ofis açmaya hazırlanan şirket, Almanya’nın ardından Avusturya ve İsviçre pazarına da girerek zamanla tüm Avrupa pazarında etkin konuma gelmeyi hedefliyor.