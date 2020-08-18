Nazım Salur: Verileri anlık takip etmemiz daha hızlı aksiyon almamızı sağlıyor
Salgında adını en çok duyduğumuz girişimlerden biri olan Getir'i farklı kılan teknolojisini bir de Getir Kurucusu Nazım Salur, kaleminden okuyun.
Getir, DNA’sı itibarıyla bir teknoloji şirketi. Teknolojiden sonra kendimizi perakende ve lojistik şirketi, olarak tanımlıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana durmaksızın geliştirdiğimiz kendi altyapımızda talep planlama, tedarik zinciri, lojistik, stok yönetimi süreçlerini yönetebilme kabiliyetine sahibiz. Bu teknolojik alt yapı sayesinde yaklaşık 1500 ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırabiliyoruz.