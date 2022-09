Paymes Kart ile banka hesabına ihtiyaç kalmıyor

Takip Et

Türkiye'nin en fazla kullanıcıya sahip ödeme platformu Paymes, yenilikçi bakış açısıyla üreten insanların hayatını kolaylaştırmak adına yeni bir fintech ürününe daha imza attı. Sosyal ticaretle Türkiye ve Azerbaycan üzerinden satış yapan kurum ve kişiler, pazara sunulan Paymes Kart ile finansal işlemlerini tüm dünyada güvenle yapabilecek. İlk aşamada Türkiye ve Azerbaycan pazarlarında Paymes üzerinden gelir elde eden birey ve kurumların hak ediş ödemelerini Paymes Kart ile çekmesini sağlamayı hedefleyen şirket, kullanıcıların bu yenilikçi kart sayesinde dünyanın her yerinde harcama yapabilmesine de olanak sağlayacak.

Paymes Kart ile finansal özgürlüğe bir katkı daha

Paymes Kart’ın farkı, herhangi bir banka hesabı açılışına gerek duyulmadan, kısa bir kullanıcı tanıma işleminin ardından erişilebilir olması diyen Paymes Kurucu Ortağı ve CEO’su Sabrican Zaim, “Paymes Kart’ın, bizimle yürüyen tüm girişimcilerimize globalleşme konusunda fırsat sağlayacağını düşünüyoruz. Sınır ötesi satış yapmaları konusunda onlara imkan sağlarken, ödemelerinin aynı gün içerisinde ve banka hesaplarına ihtiyaç duymadan Paymes Kartlarına yatacağı geliştirmeler özelinde çalışıyoruz. Özellikle nakit akışı konusunda global sorunların yaşandığı bir dönemde, Paymes olarak üreten kişilere destek sağlamayı her zamanki gibi bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yakın zamanda birçok finans kuruluşu ile iş ortaklıklarına imza atarak, satıcılara yönelik mikro kredi ve alışveriş kredilerini de Paymes kartlara bağlayacağız. Paymes Kart şu an alıcılar için değil, satıcı kullanıcılarımız için tasarlanmış durumda. Satıcı kullanıcılarımız Paymes Kart ile banka hesabına ihtiyaç duymadan tüm dünyada hak edişlerini ATM’lerden çekebilecekleri gibi, online ve fiziki alışverişlerinde de Paymes Kart’ı kullanabilecekler. Paymes olarak her zaman olduğu gibi kullanıcılarımızı finansal özgürlüğe giden yolda desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan kullanıcılar, Paymes Kart’lara online olarak talep oluşturarak ulaşabiliyor. Azerbaycan’da alışveriş merkezleri ile sabit Paymes noktaları aracılığıyla da erişilebilecek kartlar ayrıca; Paymes üye ekranlarından ve çağrı merkezinden de talep edilebilecek.

Bir süre önce, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan MENA Bölgesi’nin lider ödeme ve elektronik para kuruluşu PayTabs ile güçlerini birleştiren Paymes’in Türkiye ofisi PayTabs’in Avrasya operasyonlarının yönetim merkezi olmuş ve PayTabs’in MENA bölgesinde bulunan ofislerine Paymes markasıyla sosyal ticarete yönelik ürünlerle hizmet verileceği ve bu doğrultuda yenilikçi Paymes ürünlerinin EMEA Bölgesi’nin tamamına ulaştırılacağı açıklanmıştı.

Finansal teknoloji girişimleri ve konvansiyonel bankacılığı birbirine sıkı sıkıya bağlı iki uç gibi düşünebiliriz” diyen Zaim, her ne kadar süreç içerisinde birbirleri ile rekabet eder halde olsalar da aslında birbirlerinin açıklarını kapatan yeni bir dünya yarattıklarını ifade etti. Finansal teknoloji şirketlerinin büyümesi ve ivme kazanmasında açık bankacılık servislerinin çok büyük bir payı olduğunu söyleyen Zaim, bankacılık alanında kullanılan veya yalnızca belirli personaların kullanımına sunulan enstrümanların genele yayılması ve gelir elde edilmesi adına fintechler, bankalar açısından da büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

NFC kartların yerini alacak

Zaim, banknotların kullanımının yavaş yavaş kendini kredi kartlarına bıraktığı dünyamızda, kartların kullanımında yakın vadede NFC’ye, Apple, Samsung ve Google Pay gibi yöntemlere bırakacağını söyledi. Bunları kullanmaya da başlandığını ifade eden Zaim, “Dijitalleşen paranın hem ülkelerin likidite yönetimine katkı sağlayacağını, hem de likidite takibini kolaylaştıracağı düşüncesindeyim. Dünya genelinde stable coinlerin ve dijital paraların kullanımının artacağını ve bir noktada banknot ve kart kullanımının da biteceğini düşünüyorum” dedi.

Finansal teknoloji şirketleri, KOBİ için adeta can suyu sağlıyor

KOBİ’ler çoğunlukla nakit akışı konusunda sıkıntı yaşayan yapılar olduğunun altını çizen Zaim, şunları söyledi: “Müşterilerden ödeme alınmasından tedarik finansmanına kadar tutun da müşterilere yeni ödeme seçenekleri sunan bu Finansal teknoloji şirketleri, KOBİ’lerin finansal ömürlerinin uzamasına ve daha fazla kar elde etmelerine kadar yarar sağlıyorlar. Bununla birlikte, büyük kurumlar için tasarlanmış ve onlara yarar sağlayan birçok mekanizmayı, KOBİ’lerin kullanımına sunarak nakit akışlarını dengeliyor. Diğer yandan finansal teknoloji şirketlerinin, KOBİ’lerin büyük kurumlara hızlı bir şekilde dönüşmesi için birer hızlandırma aracı görevi gördüğünü de düşünebiliriz. İhracat yapma konusunda zorlanan, süreç yönetimini zor bulan, bu noktaya ayıracak yeterli insan ve finansal kaynağı bulunmayan birçok KOBİ için finansal teknoloji şirketleri, adeta can suyu sağlıyor.”